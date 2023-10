Mỹ Tâm lần đầu lên tiếng về tiết mục “mạnh ai nấy hát” cùng Quán quân Vietnam Idol

Mới đây, Mỹ Tâm đã trở thành một trong những ca sĩ khách mời góp mặt tại sự kiện âm nhạc ở Hà Nội. Chỉ sau chưa đầy một đêm “cháy” hết mình tại chung kết Vietnam Idol 2023, Mỹ Tâm đã lập tức bay ra Thủ đô để kịp góp mặt trong chương trình âm nhạc dù trước đó sức khỏe không tốt.

Vì vậy tại sự kiện âm nhạc này, Mỹ Tâm đã không giấu được những giọt nước mắt do không thể trình diễn tốt trước khán giả. Cô không quên gửi lời xin lỗi cũng như chia sẻ về tiết mục hỗ trợ thí sinh chưa thực sự hoàn hảo tại đêm chung kết Vietnam Idol.

Clip Mỹ Tâm chia sẻ về tiết mục song ca cùng Quán quân Vietnam Idol

Cụ thể, Mỹ Tâm chia sẻ: “Hôm qua do mình bị bệnh nên mình không hỗ trợ cho thí sinh hát bài cuối tốt. Tâm rất áy náy, cả đêm ngủ không được, xong tới sáng hôm nay nói không được luôn. Bằng mọi giá Tâm phải đến đây để nói lời xin lỗi rất rất nhiều tới quý vị”.

Mỹ Tâm thừa nhận áy náy khi không thể hỗ trợ tốt cho thí sinh trong màn trình diễn cuối cùng

Trước đó tại đêm chung kết Vietnam Idol 2023, Mỹ Tâm và Hà An Huy - Quán quân của chương trình đã cùng nhau song ca bài hát The Light. Đứng trên cùng một sân khấu với “tượng đài Vpop” Mỹ Tâm, Hà An Huy hoàn toàn bị lấn lướt. Dù sức khỏe không tốt nhưng Mỹ Tâm đã cố gắng để có thể hoàn thành trọn vẹn phần thể hiện cùng thí sinh.

Tuy nhiên, khi Top 10 bước ra và cùng thể hiện ca khúc, Mỹ Tâm khó có thể “gánh” được bởi mỗi người một tông và “mạnh ai nấy hát”. Sau chia sẻ của Mỹ Tâm tại đêm nhạc tối 22/10, khán giả có thể phần nào thông cảm cũng như hiểu thêm lý do vì sao màn trình diễn này không được hoàn hảo như mong muốn.