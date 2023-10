Tiết mục của Mỹ Tâm và Quán quân Vienam Idol rất "mạnh", mạnh ai nấy hát!

Tối 21/10, đêm Chung kết Vietnam Idol 2023 đã khép lại với sự đăng quang của thí sinh Hà An Huy. Đây là một kết quả được khán giả đánh giá là xứng đáng vì hành trình của Hà An Huy thực sự thuyết phục được công chúng.

Sau giây phút xướng tên đăng quang, theo truyền thống Quán quân sẽ có tiết mục để kết lại một mùa giải. Hà An Huy lần này có vinh dự song ca với Mỹ Tâm - "thần tượng của các thần tượng".

Hà An Huy song ca cùng Mỹ Tâm ca khúc The Light

Ca khúc mà Hà An Huy có cơ hội song ca cùng Mỹ Tâm chính là The Light, bài hát với nội dung truyền cảm hứng sống tích cực của "Họa mi tóc nâu". Chất giọng của Hà An Huy khá đặc biệt nên anh mở đầu tiết mục tương đối mượt mà. Tuy nhiên khi giọng hát Mỹ Tâm cất lên, một "tân binh" như Hà An Huy đã bị lấn lướt thấy rõ.



Bên cạnh đó, có lẽ do tính chất sân khấu nằm ở cuối cùng nên Hà An Huy cũng không có nhiều thời gian để luyện tập chung với Mỹ Tâm. Cả hai hát thiếu sự hòa hợp, tạo nên tổng thể khó có thể gọi là trọn vẹn cho được. Dù Mỹ Tâm tối qua ốm nặng, lại vừa có tiết mục diễn rất mất sức ngay trước đó nhưng "chị đẹp" vẫn "cân" cả tiết mục không mấy khó khăn.

Hà An Huy song ca thiếu hòa hợp với Mỹ Tâm

Tiết mục lại càng trở nên lộn xộn hơn khi các thí sinh trong top 10 tiến ra sân khấu để cùng hòa giọng. Do đặc trưng giọng của mỗi người khác nhau rất lớn nên phần hòa giọng này nếu không được tập dượt kĩ sẽ tạo cảm giác không hề dễ chịu. Và quả thật đến lúc này, sân khấu của Vietnam Idol quả đúng nghĩa "mạnh", mạnh ai nấy hát, ngay cả Mỹ Tâm cũng không thể "gánh" nổi.

Đến cuối tiết mục, quả thật là mạnh ai nấy hát!

Netizen tranh cãi rất nhiều về tiết mục cuối này, thất vọng vì tiết mục này đã kéo cảm xúc của chương trình.

- Sân khấu này mạnh, mạnh ai nấy hát!

- Cả chị Tâm cũng không "gánh" được cả team này, ai cũng tự hát không hòa hợp gì hết.

- Nghe mà tuột hết mood luôn ấy, phí cho tiết mục cuối cùng này quá.

- Nghe lùng bùng, không ai nhường ai rất mệt mỏi nha.