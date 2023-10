Hà An Huy xuất thân là "con nhà nòi" thi đâu thắng đấy, nói gì sau khi trở thành Quán quân Vietnam Idol 2023?

Trải qua nhiều tháng thi đấu, thí sinh Hà An Huy đã chính thắng đăng quang vị trí cao nhất của Vietnam Idol 2023. Đây là một chiến thắng thuyết phục vì xuyên suốt hành trình dự thi, Hà An Huy vẫn luôn là một cái tên nổi bật với cá tính âm nhạc riêng. Anh cũng có ngoại hình sáng sân khấu, hứa hẹn là một "làn gió mới" của Vpop sau khi giành chiến thắng.

Hà An Huy giành chiến thắng thuyết phục tại Vietnam Idol

Hà An Huy đổ gục trên sân khấu sau khi giành chiến thắng

Nói về cảm xúc ngay sau khi đăng quang vị trí Quán quân Vietnam Idol 2023, Hà An Huy cho biết: "Đây là điều em chưa từng nghĩ đến bao giờ. Khi đọc kết quả, em cũng chẳng biết nói gì nữa nhưng thực sự đây là một giấc mơ chưa từng nghĩ đến bao giờ. Em tham gia Vietnam Idol chỉ để trải nghiệm và va chạm mà thôi. Em biết ơn mọi người rất nhiều...". Về số tiền chiến thắng và những dự định với số tiền này, Hà An Huy thành thật cho biết anh chưa nghĩ đến vì con số rất lớn đồng thời bản thân "vẫn đang rất sốc khi cầm chiếc cúp này".

Hà An Huy cũng cho biết anh nhận được rất nhiều lời khuyên từ phía "cô Tâm" (Mỹ Tâm), "cô Ngọc" (vocal coach Nguyễn Hoàng Mỹ Ngọc) và nhóm sản xuất âm nhạc DTAP, những lời khuyên đã giúp anh vượt qua thời điểm áp lực khi dự thi.

Hà An Huy sinh năm 2002, sinh trưởng trong một gia đình nghệ thuật lâu đời về bộ môn chèo truyền thống. Anh là cháu ngoại của NSƯT Thúy Mơ, nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hải Dương; đồng thời An Huy cũng là con trai ruột của NSƯT Minh Phương, hiện đang công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam. Từ nhỏ, Hà An Huy đã theo mẹ đi diễn, thu âm nên thấm các làn điệu chèo. Với cá tính riêng, anh muốn bứt phá ra khỏi truyền thống gia đình. Gia đình không ngăn cản việc An Huy chọn theo đuổi nhạc trẻ thay vì gắn bó âm nhạc truyền thống mà để anh tự quyết định. Dù vậy, anh khẳng định tình yêu với nghệ thuật chèo luôn ở trong tim, bồi đắp cho giấc mơ âm nhạc. Anh hiện là sinh viên Khoa Âm nhạc Ứng dụng, Trường Đại học Thăng Long (Hà Nội).

Tên tuổi của An Huy tại Vietnam Idol 2023 bắt đầu nổi lên từ sân khấu trình diễn Thích Em Hơi Nhiều theo phong cách đầy mới lạ, gây "sốt" MXH. Xuyên suốt cuộc thi, Hà An Huy giữ phong độ ổn định, vẫn nhận về nhiều ý kiến góp ý từ các giám khảo, đặc biệt là về việc hay lạm dụng giọng gió. Anh cũng tận dụng khả năng sáng tác để mang đến chương trình nhiều sáng tác của riêng.

Hà An Huy có hành trình đến ngôi vị Quán quân thuyết phục, cũng không quá khó đoán

Đơn cử tại vòng liveshow 3, Hà An Huy mang đến ca khúc mang âm hưởng dân gian đương đại kết hợp làn điệu chèo cổ Đào Liễu. Đích thân mẹ của An Huy là NSƯT Minh Phương đã xuất hiện trên sân khấu để hỗ trợ con trai. Tại sân khấu Chung kết tối 21/10, Hà An Huy cũng khép lại hành trình Vietnam Idol của anh chàng với sáng tác của riêng mình mang tên Rơi.

An Huy tại tiết mục Chung kết Vietnam Idol 2023

Đáng chú ý, chỉ cách đây hơn 1 năm, Hà An Huy cũng đã bước lên ngôi vô địch cuộc thi Big Song Big Deal, cuộc thi chuyên về sáng tác nhạc được tổ chức bởi cùng đơn vị sản xuất Vietnam Idol 2023. Khi ấy, Hà An Huy cũng là thí sinh nhỏ tuổi nhất của chương trình. Các sáng tác của Hà An Huy gây ấn tượng với giới chuyên môn và công chúng như Tâm Trí Tôi, Miền Xa Xôi,...

Không khó để thấy Hà An Huy là một nhân tố đáng gờm, nhiều tiềm năng của làng nhạc Việt trong tương lai. Anh sinh trưởng trong gia đình truyền thống nghệ thuật, có nền tảng tốt. Không chỉ sở hữu giọng hát tốt, tư duy xử lí văn minh mà khả năng sáng tác cũng được bảo chứng. Hãy xem tương lai sẽ mang đến cho công chúng một Hà An Huy ra sao!