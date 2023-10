Cuối tuần bận rộn của "vệ sĩ quốc dân": Từ họp báo BamBam lập tức ra sân bay đón Super Junior, hôm sau lại hộ tống Mỹ Tâm

Từ lâu, Tùng Yuki đã là một cái tên quá quen thuộc với công chúng Việt Nam. Ngay từ nhỏ, nam diễn viên đã theo học môn võ Vịnh Xuân Quyền. Sau này, Tùng Yuki chuyển đến sống tại TP.HCM và làm công việc vệ sĩ. Tùng Yuki từng chia sẻ để có tiền trang trải học phí ở trường Đại học, nam diễn viên đã tranh thủ thời gian rảnh của mình để làm cho một công ty bảo vệ. Chú có mối quan hệ cực kì gắn bó với Mỹ Tâm, được "Họa mi tóc nâu" thân thiết gọi là "bố".

Hiện tại, "bố Tùng" đang sở hữu một công ty vệ sĩ, quản lý hơn 2.500 nhân viên. Không chỉ làm vệ sĩ cho loạt sao đình đám Vbiz như Mỹ Tâm, Đông Nhi…, Tùng Yuki còn bảo vệ an toàn cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng nước ngoài như Triệu Vy, So Ji Sub, Kim Nam Joo, Bi Rain, gần nhất là CL (2NE1)… khi có chuyến lưu diễn đến Việt Nam. Tùng Yuki gây ấn tượng bởi vẻ rắn rỏi, tạo nên sự vững vàng và đặc biệt có vẻ đẹp rất "điện ảnh".

Cuối tuần vừa qua, TP.HCM trở thành địa điểm đón hàng loạt sao Kpop trong rất nhiều sự kiện. Chính vì lẽ đó, chú Tùng Yuki cũng hoạt động "hết công suất" để hộ tống các ngôi sao lớn an toàn. Không khó để thấy hình ảnh của Tùng Yuki liên tục xuất hiện bên các sao lớn, tạo cho người hâm mộ cảm giác rất an tâm.

Đón Chanyeol (EXO) vào khuya 19/10

23h00 khuya 19/10, Chanyeol (EXO) chính thức có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để chuẩn bị cho màn trình diễn của anh tại sự kiện Wow Kpop Music Festival diễn ra vào tối 21/10. Ăn mặc đơn giản, năng động, mĩ nam của EXO vỡ òa khi được chào đón bởi hàng trăm EXO-L xếp hàng rất trật tự ở sảnh đến của sân bay Tân Sơn Nhất, anh hào hứng dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này và không giấu nổi vẻ hạnh phúc.

Có mặt ngay bên cạnh Chanyeol không ai khác ngoài hình bóng quen thuộc của vệ sĩ Tùng Yuki. Có thể thấy, chú luôn có sự cân bằng giữa việc bảo vệ nghệ sĩ và việc để cho fan thể hiện tình cảm với thần tượng. Chú Tùng Yuki hộ tống Chanyeol ra đến tận xe ô tô đang chờ sẵn để anh về khách sạn. Fan EXO có mặt tại sân bay cũng gây ấn tượng bởi tinh thần chuyên nghiệp, vừa cổ vũ nồng nhiệt thần tượng nhưng gần như không xảy ra cảnh chen lấn xô đẩy.

Tùng Yuki hộ tống Chanyeol khuya 19/10

Hộ tống BamBam (Got7) ở họp báo tối 20/10

BamBam (Got7) tổ chức buổi họp báo để giới thiệu concert AREA 52 của anh tại 1 TTTM lớn ở quận 7. Chú Tùng Yuki tiếp tục được ekip tin tưởng để hộ tống anh chàng bạn thân của Lisa (BLACKPINK), hình ảnh của chú xuất hiện luôn tạo cảm giác rất gần gũi với người hâm mộ. Buổi họp báo diễn ra với sự xuất hiện của hàng nghìn người hâm mộ đứng theo dõi ở khắp 3 tầng lầu TTTM nhưng vẫn diễn ra rất an ninh, trật tự.

Tùng Yuki tại họp báo của BamBam tối 20/10

Xong phải chạy ngược ra sân bay để đón các thành viên của Super Junior!

Ngay khi vừa kết thúc việc hộ tống BamBam ở buổi họp báo, chú Tùng phải lập tức di chuyển một quãng khá xa từ Quận 7 về lại hướng sân bay để hộ tống đoàn nghệ sĩ Hàn Quốc đông đảo đổ bộ để trình diễn tại Wow Kpop Music Festival. Hình ảnh nổi bật nhất chính là lúc chú Tùng Yuki tháp tùng 2 chàng trai của Super Junior đến Việt Nam. Vẫn không có hình ảnh chen lấn hỗn loạn nào diễn ra.

Chú Tùng Yuki hộ tống các thành viên Super Junior tại sân bay tối 20/10

Và tất nhiên: không thể bỏ qua việc hỗ trợ "con gái" Mỹ Tâm tại đêm Chung kết Vietnam Idol tối 21/10

Trong ngày rất đặc biệt của "con gái" Mỹ Tâm: Chung kết Vietnam Idol 2023, "bố" Tùng Yuki tất nhiên không thể nào vắng mặt. Vẫn là hình ảnh Mỹ Tâm đi trước, Tùng Yuki vững vàng đứng sau tạo nên một hình ảnh quen thuộc và thân thương với fan "Họa mi tóc nâu". Đây là hình ảnh họ đã trở nên thân quen suốt nhiều năm theo dõi thần tượng.

Tùng Yuki hộ tống Mỹ Tâm, một hình ảnh cực kì quen thuộc

Trước đó chỉ 1 tiếng, Tùng Yuki vẫn có mặt tại Nhà thi đấu Nguyễn Du để hộ tống BamBam vào nơi tổ chức concert. Không ít khán giả nhận ra "Lão Phật Gia" đã vui vẻ xin chụp hình với chú Tùng Yuki.