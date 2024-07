Ngày 3/7, netizen khắp nơi không khỏi bất ngờ trước nghi vấn hẹn hò của nam thần xứ chùa vàng Win Metawin và nữ diễn viên xinh đẹp Lingling. Cả hai được bắt gặp đang cùng nhau mua sắm và dạo phố tại Hàn Quốc. Trước tin đồn tình cảm này, cả Win và Lingling đều không đưa ra phản hồi nào. Tuy nhiên mới đây nhất, cả nam thần Vườn Sao Băng và mỹ nhân The Secret Of Us đã chính thức lên tiếng về tin hẹn hò trên.



Cụ thể, Win Metawin được cho là gián tiếp phủ nhận mối quan hệ tình cảm với nữ diễn viên hơn 4 tuổi thông qua một dòng trạng thái ngắn ngọn: "Tình bạn là kho báu có giá trị và vĩnh viễn lâu bền". Trong khi đó, Lingling đã dứt khoát phủ nhận việc cả hai đang hẹn hò ngay trên trang cá nhân của mình. Mỹ nhân 9X cho hay: “Tôi đã thấy những nội dung mà mọi người đề cập đến tôi. Điều nó khiến tôi cảm thấy không được thoải mái lắm. Vậy nên tôi muốn làm rõ rằng đó chỉ là chuyến du lịch nghỉ ngơi. Đối với Win, chúng tôi quen biết nhau và từng hợp tác. Chúng tôi chỉ là bạn bè thôi”. Ngay dưới bài đăng của Lingling, rất nhiều netizen bày tỏ sự ủng hộ nữ diễn viên và mong cô có một chuyến du lịch vui vẻ.

Không để người hâm mộ đợi lâu, Win Metawin và Lingling đều đồng loạt lên tiếng phủ nhận tin hẹn hò và khẳng định họ chỉ là bạn bè

Bài đăng của cả Win Metawin và Lingling đều không khỏi khiến netizen chú ý

Trước đó, khi loạt ảnh xuất hiện cùng nhau của Win Metawin và Lingling bị rò rỉ trên mạng xã hội, netizen đã không khỏi tò mò về mối quan hệ của cặp đôi. Nhiều người vô cùng mừng rỡ vì cặp đôi trai xinh gái đẹp đang hẹn hò. Trong khi một số khác lại khá bất ngờ trước tin đồn tình cảm của cả hai bởi lẽ đàng trai vốn là mỹ nam nổi lên từ phim boylove và được "ship" với Bright, còn đàng gái lại được biết đến rộng rãi nhờ phim girllove.

Lingling và Win Metawin cùng nhau mua sắm và dạo phố ở Hàn Quốc. Điều này khiến không ít netizen nghi ngờ cả hai đang trong một mối quan hệ tình cảm

Win Metawin sinh năm 1999, là một trong những gương mặt đình đám hiện nay ở Thái Lan. Tên tuổi của anh chàng gắn liền với dự án boylove ăn khách 2gether: The Series và sau đó là Vườn Sao Băng (bản Thái). Ngoài đời, Win có gia thế không vừa khi sinh ra trong gia tộc gốc Hoa có tiếng tại Thái Lan, cả bố và mẹ đều là doanh nhân giàu có.

Về đời tư, trước đây Win từng vướng nghi vấn hẹn hò với một số mỹ nhân Tbiz nhưng anh chàng đều nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Đặc biệt, Win Metawin còn từng cùng Bright Vachirawit tạo nên "chiến hạm" boylove Bright-Win đình đám khắp châu Á. Cả hai được đẩy thuyền nhiệt tình sau loạt dự án hợp tác chung. Tuy nhiên, "chiến hạm" này đã chìm nghỉm sau tin tức hẹn hò của Bright và Nene vào tháng 4 vừa qua.

Win Metawin đang là nam diễn viên trẻ sở hữu lượng fan khủng ở Thái

Anh chàng được "đẩy thuyền" nhiệt tình với nam thần Bright Vachirawit sau nhiều sự án boylove ăn khách. Tuy nhiên, "chiến hạm" Bright Win đã chính thức "toang" sau khi Bright xác nhận hèn hò Nene vào tháng 4 vừa qua

Ngoài ra, Win Metawin cũng từng nhiều lần vướng tin hẹn hò các mỹ nhân Tbiz nhưng đều nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Và lần này Lingling cũng không phải ngoại lệ

Lingling tên đầy đủ là Lingling Sirilak Kwong, sinh năm 1995 và hơn Win Metawin 4 tuổi. Cô là con lai trong gia đình có cha là người Hồng Kông (Trung Quốc) và mẹ người Thái Lan. Lingling hiện đang là diễn viên kiêm người mẫu đình đám Thái Lan. Đặc biệt, tên tuổi của mỹ nhân 9X được công chúng biết đến rộng rãi với màn xuất hiện đáng chú ý trong bộ phim girllove The Secret Of Us (2024).



Đáng chú ý, trước khi tin tức hẹn hò cùng Win Metawin nổ ra, cô từng xuất hiện trong MV ca nhạc Too Late của mỹ nam này vào tháng 11/2023. Trong MV, cặp đôi tương tác tự nhiên và nhận được nhiều lời khen từ netizen về phản ứng hóa học tuyệt vời dù hơn kém nhau 4 tuổi.

Lingling sở hữu visual sắc sảo và body cực phẩm hút mắt

Bên cạnh đó, nữ diễn viên 9X còn có diễn xuất tốt và được biết đến rộng rãi nhờ siêu phẩm girllove The Secret Of Us

Trước khi tin đồn hẹn hò Win Metawin rầm rộ trên mạng xã hội, cả hai từng có cơ hội hợp tác chung trong MV Too Late vào năm ngoái

Loạt khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi trong MV khiến người hâm mộ không khỏi thích thú

