Ngày 3/7, mạng xã hội “rần rần” trước nghi vấn mỹ nam đình đám Thái Lan Win Metawin và nữ diễn viên xinh đẹp Lingling đang hẹn hò. Thông tin này bắt nguồn từ việc người qua đường đã tình cờ bắt gặp cả hai cùng nhau đi du lịch ở Hàn Quốc.



Theo những bức ảnh được chụp lại, cả Win Metawin và Lingling đều diện trang phục đơn giản khi xuất hiện cùng nhau ở 1 địa điểm. Thậm chí, cả hai thoải mái sánh vai nhau dạo bước trên phố mà không cần che chắn gì. Trước loạt ảnh này, cư dân mạng không khỏi tò mò về mối quan hệ của cặp đôi. Nhiều netizen không khỏi mừng rõ vì đôi trai xinh gái đẹp đang hẹn hò. Trong khi một số khác lại khá bất ngờ trước tin đồn tình cảm của cả hai bởi lẽ đàng trai vốn là mỹ nam nổi lên từ phim boylove và được "ship" với Bright, còn đàng gái lại được biết đến rộng rãi nhờ phim girllove. Đến hiện tại, cả phía Win Metawin và Lingling đều chưa đưa ra phản hồi gì về nghi vấn tình cảm trên.



Win Metawin và Lingling bị bắt gặp cùng nhau du lịch Hàn Quốc. Điều này đã làm dấy lên nghi vấn hẹn hò của bộ đôi diễn viên xứ Thái

Trong khi mỹ nam phim boylove đội mũ và đeo kính thì nữ diễn viên hơn anh 4 tuổi lại bịt khẩu trang che kín khuôn mặt

Cả hai không che chắn gì khi cùng nhau đi dạo trên phố, thoải mái hẹn hò

Trước nghi vấn hẹn hò này, cả Win Metawin và Lingling đều chưa đưa ra bất cứ lời phản hồi nào

Win Metawin sinh năm 1999, là một trong những gương mặt đình đám hiện nay ở Thái Lan. Tên tuổi của anh chàng gắn liền với dự án boylove ăn khách 2gether: The Series và sau đó là Vườn Sao Băng (bản Thái). Ngoài đời, Win có gia thế không vừa khi sinh ra trong gia tộc gốc Hoa có tiếng tại Thái Lan, cả bố và mẹ đều là doanh nhân giàu có.

Về đời tư, trước đây Win từng vướng nghi vấn hẹn hò Prim Chanikarn sau khi cả hai cùng xuất hiện trong Vườn Sao Băng (bản Thái). Sau đó, mỹ nam này từng bị nghi ngờ qua lại với nữ diễn viên đang lên của đài CH7 - Bambam Nasamon. Thậm chí, có thời điểm, Win còn vướng tin đồn tình cảm với đàn chị minh tinh hơn 10 tuổi Min Pechaya. Tuy nhiên, nam diễn viên đều nhanh chóng lên tiếng phủ nhận sau mỗi lần vướng phải scandal tình cảm.

Đáng chú ý, Win Metawin từng cùng Bright Vachirawit tạo nên cặp đôi boylove Bright-Win nổi tiếng và có lượng người hâm mộ hùng hậu khắp châu Á. Cả hai được đẩy thuyền nhiệt tình sau loạt dự án hợp tác chung. Tuy nhiên, “chiến hạm” Bright-Win đã chìm nghỉm sau tin tức hẹn hò của Bright và Nene vào tháng 4 vừa qua.



Win Metawin là một trong những mỹ nam sở hữu lượng fan đông đảo hàng đầu tại Thái Lan hiện nay

Anh chàng từng vướng nghi vấn hẹn hò với nhiều mỹ nhân Tbiz nhưng đều nhanh chóng lên tiếng phủ nhận

Ngay cả “chiến hạm” Bright Win nổi danh khắp châu Á cũng đã toang toác vào tháng 4 vừa qua sau tin tức hẹn hò của Bright

Trong khi đó, Lingling tên đầy đủ là Lingling Sirilak Kwong, sinh năm 1995 và hơn Win Metawin 4 tuổi. Cô hiện đang là diễn viên kiêm người mẫu đình đám Thái Lan. Đặc biệt, tên tuổi của Lingling được công chúng biết đến rộng rãi với màn xuất hiện đáng chú ý trong bộ phim girllove The Secret Of Us (2024).

Trước khi tin tức hẹn hò cùng Win Metawin nổ ra, cô đã từng xuất hiện trong MV ca nhạc Too Late của mỹ nam này. Trong MV, cặp đôi tương tác tự nhiên và nhận được nhiều lời khen từ netizen về phản ứng hóa học tuyệt vời dù hơn kém nhau 4 tuổi.

Lingling là một trong những sao nữ sở hữu nhan sắc nổi bật và diễn xuất tốt của Tbiz

Lingling và Win Metawin có nhiều phân cảnh ngọt ngào trong MV Too Late trước khi tin tức hẹn hò của cả hai nổ ra

