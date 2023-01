Dàn sao tuổi Mão Thái Lan: 3 nam thần boylove Win và Billkin - PP Krit gia thế khủng chưa bất ngờ bằng nữ phụ Chiếc Lá Bay

Năm 2023 được coi là năm may mắn của người tuổi Mão và showbiz xứ chùa vàng cũng có không ít tên tuổi đình đám tuổi Mão như Pitt Karchai, Gypsy Keerati, Win Metawin, bộ đôi Billkin - PP Krit… Chẳng những sở hữu vẻ ngoài nổi bật mà những ngôi sao Tbiz này còn thực sự tài năng và có danh tiếng "không vừa".

1. Pitt Karchai

Gương mặt đầu tiên xuất hiện trong danh sách sao tuổi Mão của Tbiz không ai khác chính là Pitt Karchai - một lãng tử đầy tài năng của làng giải trí Thái Lan. Anh sinh ngày 12/11/1987, sở hữu gương mặt cương nghị, trưởng thành và mang đậm phong thái quý ông lịch lãm.

Ở Việt Nam, tên tuổi Pitt Karchai chưa phổ biến nhưng ở Thái Lan, anh chính là thành viên trong nhóm nhạc lừng danh C-Quint. Bên cạnh ca hát, anh còn tham gia vào nhiều lĩnh vực khác như diễn xuất, MC, kinh doanh… và đã giành được những thành công nhất định. Đặc biệt, với chiếc cúp chiến thắng tại MasterChef Celebrity Thailand, Pitt Karchai đã chứng minh cho mọi người thấy sự toàn năng của mình, không gì là anh không thể làm được.

Vẻ ngoài lãng tử, đậm phong thái quý ông của Pitt Karchai

Anh được đánh giá là một trong những nghệ sĩ đa-zi-năng trong showbiz Thái

Ngoài vẻ điển trai và đa tài, Pitt Karchai còn có gia thế "không phải dạng vừa đâu", khiến ai cũng phải bất ngờ. Được biết, gia đình anh thuộc dòng dõi thượng lưu của Thái Lan khi kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản và có cả công ty tư vấn quản lý. Thế nhưng, vị thiếu gia này vẫn quyết định tự lập nghiệp khi mở công ty chuyên thiết kế những căn nhà đơn sang trọng giữa thiên nhiên Chiang Mai. Ngoài ra, anh còn xây dựng được một nhãn hiệu đồng hồ cho riêng mình.

Dù nhà "có điều kiện" nhưng Pitt vẫn không ngừng nỗ lực để trở thành một doanh nhân thành đạt, một nghệ sĩ toàn năng

2. Gypsy Keerati

Sinh năm 1987, Gypsy Keerati sở hữu gương mặt sắc sảo với những đường nét cá tính trên khuôn mặt. Chẳng những vậy, thân hình nóng "bỏng mắt" của cô nàng cũng khiến dân tình không thể rời mắt. Gia nhập showbiz từ năm 2007, Gypsy còn có một cô em gái cũng giỏi giang không kém, đó chính là nữ diễn viên Gypso Ramita.

Gương mặt đầy sức hút và body hoàn hảo của Gypsy Keerati

Gypsy cùng em gái Gypso là cặp chị em diễn viên đình đám của Thái Lan

Dù không phải ngôi sao hạng A xứ Thái nhưng Gypsy Keerati lại là một sao nữ quen mặt trên màn ảnh nhỏ xứ chùa vàng. Mỹ nhân tuổi Mão này từng đảm nhận vai nữ phụ trong loạt phim đình đám như Giao Dịch Tình Yêu, Kế Hoạch Thoát Ế, Valentine Sweety… và đáng nhớ nhất là vai diễn Manao trong siêu phẩm Chiếc Lá Bay.

Cô nàng chảnh chọe Manao trong Chiếc Lá Bay năm nào được đánh giá cao về diễn xuất

Không những xinh đẹp, diễn xuất ổn định mà Gypsy Keerati còn sở hữu thành tích học tập đáng nể. Được biết, cô nàng là một trong những sao nữ học giỏi có tiếng của Tbiz khi xuất sắc lấy được danh hiệu Thủ khoa đầu ra Khoa Truyền thông của Chulalongkorn - trường đại học lớn và danh giá số 1 Thái Lan. Chưa dừng lại ở đó, Gypsy còn chinh phục thành công tấm bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của trường Cao đẳng Quốc tế, thuộc Đại học Mahidol.

Gypsy Keerati còn có học vấn đáng nể khiến nhiều người bất ngờ

3. Win Metawin

Win Metawin sinh ngày 21/2/1999, là một trong những gương mặt trẻ đình đám hiện nay ở Thái Lan. Không chỉ có gương mặt điển trai mà anh chàng này còn sở hữu chiều cao ấn tượng 1m85, chuẩn chàng trai trong mộng của bao thiếu nữ.

Vào năm 2020, Win Metawin nhanh chóng nổi tiếng chỉ với ngay vai diễn đầu tay trong 2gether: The Series (đóng cặp cùng Bright Vachirawit). Sau đó, tên tuổi của anh chàng được biết đến rộng rãi khi xuất hiện trong Vườn Sao Băng (bản Thái). Ngoài ra, nam thần tuổi Mão này cũng là tên tuổi lớn trong ngành thời trang Thái Lan và đại sứ thương hiệu của nhiều nhãn hàng nổi tiếng.

Gương mặt điển trai, xứng danh "hoa mỹ nam" của Win Metawin

Anh chàng được fan phim boylove đẩy thuyền nhiệt tình với Bright Vachirawit sau khi cả 2 đóng chung trong 2gether: The Series

Nếu trong Vườn Sao Băng, Kawin là anh chàng thiếu gia con nhà tài phiệt thì ngoài đời, Win Metawin cũng có gia thế không hề thua kém. Được biết, nam thần đình đám này sinh ra trong gia tộc gốc Hoa có tiếng tại Thái Lan, cả bố và mẹ đều là doanh nhân giàu có. Anh chàng có cuộc sống sang chảnh khi thường xuyên chia sẻ ảnh chụp tại căn biệt thự rộng lớn và cả bộ sưu tập siêu xe có giá trị khủng.

Cả gia đình đến chúc mừng Win đã tốt nghiệp đại học

Cuộc sống sang chảnh của thiếu gia Win Metawin ngoài đời

4. Billkin Putthipong

Sinh năm 1999, Billkin Putthipong là một diễn viên, ca sĩ đang được chú ý trong làng giải trí xứ chùa vàng. Anh chàng sở hữu vẻ ngoài điển trai, thư sinh, dễ gây thiện cảm với người đối diện. Đặc biệt, mỗi khi cười lên, Billkin còn khiến trái tim thiếu nữ xao xuyến khi để lộ lúm đồng tiền cực duyên.

Billkin mê hoặc thiếu nữ với vẻ ngoài thư sinh, hiền lành như cậu bạn nhà bên

Billkin bắt đầu gia nhập làng giải trí với tư cách diễn viên dưới trướng Nadao Bangkok. Tên tuổi của anh chàng gắn liền với các tác phẩm đình đám như My Ambulance, Please... Seiyng Reiyk Wiyyan. Đặc biệt, sau siêu phẩm Told Sunset About You, Billkin và bạn cặp của mình là PP Krit đã trở thành cặp đôi boylove vang danh khắp châu Á và tích lũy được lượng fan khổng lồ.

Billkin - PP Krit là một trong những cặp đôi boylove đình đám nhất châu Á hiện nay

Bên cạnh sự nghiệp ngày càng thành công, Billkin còn gây xôn xao dư luận vì có xuất thân thiếu gia tài phiệt khi là người thừa kế tập đoàn Thaibronze - chuyên kinh doanh đồ điêu khắc bằng đồng thau có tiếng ở Thái Lan. Vậy nên không có gì ngạc nhiên khi "nam thần phim boylove" sống trong căn biệt thự sang trọng, sở hữu loạt siêu xe và thường xuyên di chuyển bằng máy bay riêng.

Siêu xe biển đỏ của thiếu gia nhà tài phiệt Billkin

Gia đình giàu có nên anh tham gia vào showbiz vì "đam mê" thôi

5. PP Krit

Nếu đã nhắc đến Billkin thì không thể không nhắc đến cậu bạn đồng niên PP Krit. Sinh ngày 30/4/1999, anh chàng này sở hữu gương mặt điển trai với tỉ lệ hoàn hảo như những mỹ nam Kbiz, khiến người đối diện không thể rời mắt.

Bắt đầu gia nhập làng giải trí khi được nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng Gong Hive Salon tìm kiếm, PP Krit ngày càng thể hiện được tài năng của mình trong nhiều lĩnh vực. Từ diễn viên, người mẫu cho đến ca sĩ, chàng trai tuổi Mão này vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cẩn cảnh đôi mắt to tròn, làn da trắng, chiếc mũi cao thẳng cùng đôi môi quyếm rũ của PP

Anh chàng là "thanh mai trúc mã" với Billkin, cả hai thân thiết với nhau từ nhỏ

Về xuất thân, giống như cậu bạn Billkin, PP Krit cũng là thiếu gia của một gia đình gốc Hoa giàu có. Được biết, gia đình anh chàng có truyền thống kinh doanh, chuyên cung cấp và phân phối các sản phẩm sàn nhà cho các công ty du lịch, quán rượu, cửa hàng, trường học, địa ốc… ở Thái Lan.

PP Krit cũng là một thiếu gia chính hiệu ngoài đời

6. Vivi Sarannat Praduquyamdee

Vivi Sarannat Praduquyamdee sinh ngày 18/11/1999, là gương mặt trẻ quen thuộc của ảnh nhỏ Thái Lan. Cô nàng chính thức gia nhập showbiz Thái sau khi tham gia vào cuộc thi Young Model Contest 2012.

Nhờ sở hữu nhan sắc trong trẻo, dễ mến cùng phòng cách phong cách trẻ trung, năng động, Vivi dễ dàng hóa thân thành cô sinh viên tươi trẻ trong nhiều bộ phim học đường mà tiêu biểu là Club Friday To Be Continued. Ngoài ra, cô nàng còn nhận được sự chú ý lớn của khán giả khi tham gia Tình Yêu Không Có Lỗi, Lỗi Ở Bạn Thân 2 (đóng vai Katai - em gái nữ chính Katun).

Ngoài đời, Vivi là một cô nàng xinh xắn, dễ thương

Sau khi tham gia Tình Yêu Không Có Lỗi, Lỗi Ở Bạn Thân 2, cô nàng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội và được khán giả biết đến nhiều hơn

7. Jane Ramida Jiranorraphat

Khép lại danh sách sao tuổi Mão của Tbiz là Jane Ramida Jiranorraphat - cô nàng xinh xắn, dễ thương đến từ nhóm nhạc nữ Thái Lan Sizzy. Được biết, Jane sinh ngày 19/6/1999, là con lai Thái - Đài và từng dành được danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Miss Teen Thái Lan 2014. Cô cũng từng tham gia thử giọng cho JYP và YG nhưng không được nhận.

Năm 2015, Jane ra mắt với tư cách là diễn viên trong bộ phim Love Sick The Series 2. Sau đó, cô nàng đã tham gia thêm một số dự án khác và bắt đầu trở thành nghệ sĩ chính thức của đài GMMTV. Từ đó đến nay, ngoài hoạt động ca hát cùng nhóm nhạc Sizzy, cô nàng tuổi Mão này còn ghi dấu ấn trong lĩnh vực diễn xuất và xuất hiện trong nhiều bộ phim đình đám như: Oops! Mr. Superstar Hit on Me, The Player, My Dear Loser - Edge of 17…

Jane Ramida Jiranorraphat sở hữu gương mặt xinh đẹp với đôi mắt to tròn ngây thơ, rất hợp với hình tượng nữ sinh ngoan hiền trong lòng khán giả

Cô nàng đang dần khẳng định tên tuổi của mình cả trong lĩnh vực ca hát và diễn xuất

Nguồn ảnh: Kapook, Sanook