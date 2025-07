Mỹ đánh giá "rau tốt nhất thế giới", hóa ra là rau quen thuộc ngoài chợ Việt

Cải thảo là loại rau quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của người Việt. Không chỉ là nguyên liệu chế biến nên những món ăn ngon, cải thảo còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe tuyệt vời không phải ai cũng biết. Không chỉ vậy đây là một trong những loại rau thuộc top "rau tốt nhất thế giới".

Loại rau này chứa rất ít calo, nhưng là nguồn dinh dưỡng dồi dào đối với sức khỏe. Trong 100g cải thảo có chứa khoảng 12 calo, 95,14g nước, 0,86g protein, 0,1g chất béo, 0,94g chất xơ, 13mg vitamin A, 80mg carotene, 0.03mg thiamin, 0,04mg riboflavin, 0,4mg niacin, 28mg vitamin C, 0,36mg vitamin E (T).

Ảnh minh họa

Tốt cho sức khỏe tim mạch: Theo Lao Động nhờ hàm lượng kali cao và ít natri, cải thảo giúp điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Các chất chống oxy hóa trong cải thảo cũng bảo vệ thành mạch máu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch. Một số nghiên cứu cho thấy, ăn cải thảo thường xuyên có thể làm giảm cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL), từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Nhiều nghiên cứu đã khẳng định rằng, việc tiêu thụ cải thảo thường xuyên có thể làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và các vấn đề về tim mạch khác.

Tăng cường miễn dịch: Loại rau này giàu dinh dưỡng. Đặc biệt, vitamin C trong cải thảo là một chất chống oxy hóa vô cùng mạnh mẽ, giúp trung hòa các gốc tự do – những "kẻ thù" gây ra tổn thương tế bào, dẫn đến lão hóa và nhiều bệnh nguy hiểm. Bên cạnh đó, vitamin C còn đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch. Nó kích thích sản xuất bạch cầu, giúp cơ thể chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn và virus gây bệnh hiệu quả hơn.

Rất tốt cho hệ tiêu hóa: Chất xơ trong cải thảo đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Chất xơ giúp tăng khối lượng phân, ngăn ngừa táo bón, là nguồn thức ăn lý tưởng cho các lợi khuẩn đường ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh lý về đường tiêu hóa Ngoài ra, cải thảo còn chứa các enzyme tiêu hóa tự nhiên như glucosinolate, giúp phân hủy thức ăn thành các chất dinh dưỡng dễ hấp thụ.

Rau cải thảo rất giàu dinh dưỡng. Ảnh minh họa.

Hỗ trợ ngừa ung thư: Cải thảo chứa nhiều hợp chất glucosinolate, khi được phân hủy trong cơ thể sẽ tạo ra các isothiocyanate - chất có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, ăn cải thảo thường xuyên có thể giảm nguy cơ mắc các loại ung thư như ung thư phổi, ung thư đại trực tràng, ung thư tuyến tiền liệt.

Tốt cho sức khỏe xương khớp: Cải thảo là nguồn cung cấp canxi và vitamin K dồi dào, hai dưỡng chất thiết yếu cho xương chắc khỏe. Canxi là thành phần chính cấu tạo nên xương, trong khi vitamin K giúp cơ thể hấp thụ canxi hiệu quả hơn. Ăn cải thảo thường xuyên có thể giúp ngăn ngừa loãng xương, đặc biệt là ở phụ nữ lớn tuổi.

Rất tốt cho thị lực: Cải thảo là một nguồn cung cấp beta-carotene dồi dào. Khi vào cơ thể, beta-carotene sẽ được chuyển đổi thành vitamin A, một chất dinh dưỡng thiết yếu cho nhiều chức năng quan trọng. Vitamin A không chỉ cần thiết cho thị lực, giúp ngăn ngừa các bệnh về mắt như thoái hóa điểm vàng, mà còn tham gia vào quá trình tăng trưởng tế bào, tăng cường hệ miễn dịch. Chính vì vậy, việc bổ sung cải thảo vào chế độ ăn hàng ngày là cách hiệu quả để cung cấp đủ vitamin A cho cơ thể, bảo vệ đôi mắt sáng khỏe.

Làm đẹp da hiệu quả: Vitamin C có trong rau cải thảo cũng kích thích sản sinh collagen, giúp da săn chắc, đàn hồi và giảm nếp nhăn. Ngoài ra, cải thảo còn chứa nhiều nước, giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Điều đáng nói, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã công bố bảng xếp hạng loại trái cây và rau củ tốt nhất, nổi bật với giá trị dinh dưỡng cao. Đặc biệt, trong danh sách này, có loại rau cải thảo rất quen thuộc đối với các bà nội trợ. Ở nước ta loại rau này giá phải chăng và hầu như chợ, hay siêu thị đều có.

Mặc dù loại rau này giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe nhưng các chuyên gia dinh dưỡng cũng lưu ý rằng, vì cải thảo có màu xanh nhạt có nghĩa là nó chứa ít chất diệp lục, axit folic và một số chất dinh dưỡng. Vì vậy, nên kết hợp với các loại rau có màu sắc khác để có thể cân bằng dinh dưỡng trong khẩu phần hằng ngày.

Cách nấu canh hàu cải thảo giúp giải độc mát gan

Canh hàu cải thảo còn giàu nước, điện giải và ít calo, phù hợp để bổ sung vào bữa tối hoặc những ngày thời tiết oi nóng, giúp làm mát cơ thể mà không gây đầy bụng hay tăng đường huyết.

Nguyên liệu:

Hàu tươi: 300g (làm sạch, bỏ vỏ)

Cải thảo: 200g (cắt khúc vừa ăn)

Gừng tươi: 2 lát mỏng

Hành lá, muối biển, tiêu đen vừa đủ

Cách nấu:

Đun sôi nước với vài lát gừng để khử mùi tanh.

Cho cải thảo vào nấu mềm trong 5-7 phút.

Thêm hàu vào, đun thêm 2-3 phút, nêm muối nhạt, không dùng bột ngọt để bảo toàn vị ngọt tự nhiên.

Rắc thêm tiêu và hành lá khi tắt bếp.

Lưu ý: Không nấu hàu quá lâu sẽ làm mất taurine và giảm hấp thu kẽm.

Món ngon cải thảo cuộn thịt

Chuẩn bị: Cải thảo, thịt bằm, cà rốt, nấm, nước tương, dầu hào, muối, đường.

Cách làm:

- Rửa sạch cải thảo, cắt bỏ rìa, chần qua nước nóng và để nguội.

- Cắt nhỏ rau ngổ, nấm và cà rốt trộn đều với thịt bằm, thêm nước tương, dầu hào, muối, đường đảo thêm một lần nữa.

- Lấy lá rau đã chuẩn bị trải ra, cho một lượng nhân thịt vừa đủ lên trên và cuộn. Hấp cách thủy trong 15 phút.