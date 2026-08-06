Mỹ đánh giá: Loại quả đắng ngắt lại là "vua dưỡng gan", người ăn thường xuyên sớm thấy 5 thay đổi tích cực

Loại quả này không chỉ là món ăn quen thuộc mà còn được nhiều nghiên cứu y khoa ghi nhận có khả năng hỗ trợ chức năng gan đáng kinh ngạc.

1. Tăng tốc độ oxy hóa chất béo trong tế bào gan

Nhiều người lo lắng về các vấn đề gan chủ yếu vì sợ tình trạng tích tụ mỡ thừa trong cơ quan này. Ở độ tuổi trung niên, khi quá trình trao đổi chất chậm lại, chế độ ăn nhiều chất béo và đường kết hợp với lối sống ít vận động dễ khiến gan bị quá tải.

Thí nghiệm của nhóm nghiên cứu tại Đại học Saint Louis, Mỹ do giáo sư Ratna Ray dẫn đầu đã phát hiện: chiết xuất từ mướp đắng có khả năng ngăn chặn sự phát triển và lây lan của tế bào ung thư, trong đó có ung thư gan. Trong công bố trên tạp chí Cell Communication and Signaling (tháng 10/2024), các nhà khoa học mô tả cách chiết xuất mướp đắng khiến khối u ung thư bị ức chế, các tế bào ung thư ngừng tăng trưởng và nhiều tế bào tự hủy (apoptosis). Kết quả cho thấy khối u giảm kích thước trung bình tới 50% so với nhóm đối chứng.

Mướp đắng chứa nhiều polyphenol, chất xơ và saponin - các hoạt chất đã được nghiên cứu chứng minh có khả năng điều chỉnh quá trình chuyển hóa lipid, ảnh hưởng trực tiếp đến việc phân giải chất béo và sử dụng năng lượng. Khi hiệu quả sử dụng chất béo của cơ thể tăng lên, tế bào gan sẽ xử lý chất béo tốt hơn, giảm gánh nặng cho cơ quan này. Tuy nhiên, lợi ích này không đến sau vài lần ăn mà là kết quả của thói quen ăn uống lành mạnh duy trì lâu dài.

2. Giảm tích tụ mỡ trong gan - Hỗ trợ ngăn ngừa gan nhiễm mỡ

Gan nhiễm mỡ đã trở thành vấn đề sức khỏe phổ biến ở người trưởng thành, đặc biệt với những người thừa cân, vòng eo lớn hoặc đường huyết bất thường. Nhiều người chủ quan cho rằng đây chỉ là "vấn đề nhỏ", nhưng nếu bỏ qua trong thời gian dài có thể dẫn đến viêm gan nặng hơn, thậm chí ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng gan.

Nghiên cứu của Đại học Colorado (Mỹ) được công bố trên tạp chí Journal of Ethnopharmacology cho thấy bệnh nhân tiểu đường dùng khoảng 2.000mg chiết xuất mướp đắng hằng ngày có thể kiểm soát tốt lượng đường trong máu và tăng độ nhạy cho các hoạt động của insulin. Nói cách khác, mướp đắng cho phép cơ thể sử dụng glucose hiệu quả hơn, hỗ trợ quá trình chuyển hóa đường huyết. Một số hoạt chất trong mướp đắng có thể tác động tích cực đến các chỉ số liên quan đến gan nhiễm mỡ thông qua việc cải thiện độ nhạy insulin và ảnh hưởng đến quá trình sản sinh chất béo. Nghiên cứu trên động vật cho thấy chiết xuất mướp đắng có thể làm giảm sự tích tụ lipid trong mô gan và cải thiện một số chỉ số chuyển hóa.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh việc giảm tích tụ mỡ gan chủ yếu liên quan đến điều chỉnh lối sống tổng thể: kiểm soát lượng thức ăn bữa tối, tránh uống rượu lâu dài và tập thể dục thường xuyên quan trọng hơn việc ăn bất kỳ loại thực phẩm riêng lẻ nào.

3. Tăng cường khả năng chống oxy hóa cho gan

Gan tham gia vào hàng loạt hoạt động trao đổi chất mỗi ngày, tạo ra một lượng stress oxy hóa nhất định. Nếu duy trì thói quen thiếu ngủ, hút thuốc, uống rượu hoặc chế độ ăn không lành mạnh, mức độ stress oxy hóa trong cơ thể sẽ tăng lên, ảnh hưởng trực tiếp đến trạng thái tế bào gan.

Mướp đắng giàu vitamin C, flavonoid và các hợp chất thực vật khác có đặc tính chống oxy hóa. Khi vào cơ thể, các chất này tham gia vào việc điều chỉnh các quá trình liên quan đến gốc tự do, giúp duy trì chức năng tế bào bình thường và bảo vệ gan khỏi tổn thương.

Duy trì môi trường chống oxy hóa tốt rất có lợi cho gan, giúp giảm bớt căng thẳng từ các yếu tố bên ngoài. Một lưu ý nhỏ: nhiều người thích chần mướp đắng trước khi ăn để giảm vị đắng, nhưng việc này không ảnh hưởng đáng kể đến lượng dinh dưỡng tổng thể.

4. Hỗ trợ chuyển hóa đường huyết ổn định hơn

Sự dao động lớn của đường huyết trong thời gian dài không chỉ ảnh hưởng đến nguồn cung cấp năng lượng mà còn làm tăng căng thẳng chuyển hóa cho gan. Điều này đặc biệt quan trọng với những người kháng insulin, cần duy trì mức đường huyết ổn định.

Mướp đắng chứa các polypeptide có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa glucose, tham gia vào việc sử dụng glucose và điều chỉnh lượng đường trong máu. Chất xơ trong mướp đắng cũng làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ một số loại thực phẩm, giúp điều chỉnh đường huyết sau bữa ăn.

Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo: mướp đắng không phải là thuốc hạ đường huyết. Bệnh nhân tiểu đường không nên tự ý giảm liều thuốc hoặc ngừng điều trị chỉ vì đã ăn mướp đắng. Để thực sự ổn định đường huyết, cần kết hợp chế độ ăn, tập thể dục, thuốc men và theo dõi thường xuyên.

5. Cải thiện hiệu quả chuyển hóa tổng thể của gan

Nhiều người thường nhắc đến cụm từ "giải độc gan", nhưng về mặt y học, đây là thuật ngữ thông tục. Thực chất, gan tham gia vào các quá trình phức tạp như chuyển hóa thuốc, xử lý bilirubin và chuyển hóa chất dinh dưỡng. Bản thân gan có khả năng chuyển hóa mạnh mẽ, và chế độ ăn lành mạnh sẽ cung cấp môi trường làm việc tốt hơn cho cơ quan này.

Mướp đắng với các dưỡng chất đa dạng có thể hỗ trợ chức năng gan bình thường ở mức độ nhất định, giúp cơ thể duy trì trạng thái ổn định. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là "tăng cường giải độc" vượt quá khả năng bình thường của gan.

Lưu ý quan trọng khi sử dụng mướp đắng

Dẫu sở hữu nhiều lợi ích, không phải ai cũng phù hợp để ăn nhiều mướp đắng. Một số đối tượng cần lưu ý:

- Người có chức năng tiêu hóa yếu có thể bị khó chịu dạ dày sau khi ăn quá nhiều mướp đắng

- Phụ nữ mang thai nên thận trọng

- Người có nguy cơ cao bị hạ đường huyết cần lựa chọn thực phẩm phù hợp

- Không nên ăn một lượng lớn mướp đắng trong thời gian dài chỉ vì nó phổ biến

Mướp đắng là loại rau phổ biến có giá trị dinh dưỡng cao. Việc tiêu thụ thường xuyên và hợp lý, kết hợp với chế độ ngủ nghỉ điều độ, kiểm soát cân nặng, giảm rượu bia và tập thể dục đều đặn, có thể dần cải thiện tình trạng trao đổi chất của cơ thể. Những thay đổi tích cực về sức khỏe là kết quả của lối sống lành mạnh lâu dài, không phải tác dụng "thần kỳ" từ một loại thực phẩm duy nhất. Nếu bạn cảm thấy khó chịu hoặc có vấn đề về gan, vui lòng đến gặp bác sĩ chuyên khoa để kiểm tra sức khỏe kịp thời.

Theo Aboluowang