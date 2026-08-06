6 nhóm người nên nói "không" với lòng lợn: Món khoái khẩu có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe

Một đĩa lòng lợn có thể rất ngon, nhưng với một số người, đó lại là lựa chọn không có lợi cho sức khỏe.

Lòng lợn là món ăn được nhiều người yêu thích, xuất hiện phổ biến từ mâm cơm gia đình đến các buổi tụ họp. Tuy giàu protein, vitamin và khoáng chất, nhưng nếu sử dụng không đúng cách hoặc thuộc nhóm có bệnh lý nền, món ăn này có thể trở thành mối nguy cho sức khỏe.

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Theo bác sĩ Lê Văn Thiệu, Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, nội tạng lợn có khả năng tích tụ các chất độc hại từ môi trường và thức ăn trong quá trình chăn nuôi. Bên cạnh đó, nếu việc giết mổ, bảo quản hoặc chế biến không bảo đảm vệ sinh, lòng lợn có thể trở thành nguồn lây nhiễm vi khuẩn và ký sinh trùng nguy hiểm.

Đặc biệt, ruột non vẫn còn chứa thức ăn chưa tiêu hóa hết nên dễ tồn tại nhiều vi khuẩn và tạp chất. Trong khi đó, ruột già là nơi chứa chất thải nên nguy cơ nhiễm khuẩn còn cao hơn nếu không được làm sạch đúng quy trình.

Vì vậy, dù lựa chọn bất kỳ phần nào của lòng lợn, người tiêu dùng cũng cần ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được sơ chế kỹ, nấu chín hoàn toàn và bảo quản đúng cách.

6 nhóm người nên hạn chế hoặc tránh ăn lòng lợn





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Người mắc bệnh gout

Lòng lợn chứa hàm lượng purin khá cao. Khi vào cơ thể, purin chuyển hóa thành axit uric, làm tăng nguy cơ khởi phát các cơn gout cấp. Việc ăn thường xuyên còn khiến tinh thể urat tích tụ trong khớp, làm bệnh tiến triển nặng hơn, đồng thời tăng nguy cơ sỏi tiết niệu và suy giảm chức năng thận.

Người mắc bệnh tim mạch hoặc mỡ máu cao

Hàm lượng cholesterol trong lòng lợn tương đối lớn. Ăn nhiều có thể làm tăng cholesterol máu, thúc đẩy quá trình xơ vữa động mạch và làm gia tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Những người bị tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc rối loạn lipid máu nên đặc biệt hạn chế món ăn này.

Người có hệ tiêu hóa kém

Do chứa nhiều chất béo, lòng lợn là thực phẩm khó tiêu hơn so với nhiều loại thịt khác. Với người mắc viêm đại tràng, rối loạn tiêu hóa, thường xuyên đầy bụng hoặc tiêu chảy, món ăn này có thể khiến các triệu chứng trở nên nghiêm trọng hơn.

Người thừa cân, béo phì

Lòng lợn cung cấp nhiều năng lượng và cholesterol. Việc ăn thường xuyên không chỉ gây khó khăn cho quá trình kiểm soát cân nặng mà còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa như đái tháo đường type 2, gan nhiễm mỡ và tim mạch.

Người mắc bệnh gan

Đối với người bị viêm gan hoặc xơ gan, chức năng chuyển hóa và đào thải độc tố đã suy giảm. Việc tiêu thụ nhiều nội tạng động vật có thể khiến gan phải hoạt động quá tải, ảnh hưởng không tốt đến quá trình điều trị và phục hồi.

Phụ nữ mang thai

Phụ nữ mang thai cần đặc biệt thận trọng khi ăn lòng lợn, nhất là các sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc chưa được nấu chín kỹ. Nội tạng động vật có thể chứa vi khuẩn, virus và ký sinh trùng, trong đó có liên cầu khuẩn Streptococcus suis, làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và thai nhi.

Những lưu ý quan trọng khi ăn lòng lợn để bảo vệ sức khỏe

Lòng lợn là món ăn được nhiều người yêu thích nhờ hương vị đặc trưng và giá trị dinh dưỡng nhất định. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều hoặc sử dụng không đúng cách, món ăn này có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo người dân cần lưu ý những điều sau.

Không nên ăn quá nhiều lòng lợn

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, người trưởng thành chỉ nên ăn lòng lợn khoảng 2-3 lần mỗi tuần, mỗi lần từ 50-70g. Đối với trẻ em, lượng phù hợp là 30-50g mỗi lần.

Đặc biệt, người mắc các bệnh như tiểu đường, tăng huyết áp, tim mạch, rối loạn mỡ máu hoặc gout nên hạn chế, thậm chí tránh ăn lòng lợn vì lượng cholesterol và purin cao có thể khiến bệnh diễn biến nặng hơn.

Tuyệt đối không ăn nội tạng không rõ nguồn gốc

Một trong những nguy cơ lớn nhất khi sử dụng nội tạng động vật là vấn đề an toàn thực phẩm. Thời gian qua, cơ quan chức năng đã nhiều lần phát hiện các lô nội tạng nhập lậu, không rõ nguồn gốc, thậm chí đã ôi thiu, bốc mùi nhưng được xử lý bằng hóa chất để "hồi sinh" rồi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Việc sử dụng những sản phẩm này có thể khiến cơ thể hấp thụ vi khuẩn, độc tố và hóa chất tồn dư, làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm cũng như nhiều bệnh lý nguy hiểm. Vì vậy, chỉ nên mua lòng lợn tại các cơ sở uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Không nên để lòng lợn qua đêm

Nội tạng động vật là nhóm thực phẩm rất dễ bị vi khuẩn xâm nhập và phát triển. Sau khi mua về, nên sơ chế và chế biến càng sớm càng tốt để hạn chế nguy cơ ôi thiu.

Đối với ruột non, dạ dày và các loại lòng khác, nên dùng muối hạt, chanh hoặc giấm để làm sạch và khử mùi. Tim, gan, thận cần loại bỏ phần máu đọng, gân hoặc mùi hôi trước khi chế biến. Ngay cả khi đã nấu chín, nếu còn thừa cũng không nên để qua đêm rồi ăn lại, bởi thực phẩm có thể bị tái nhiễm vi khuẩn, làm tăng nguy cơ ngộ độc.

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Cẩn trọng với lòng lợn bị ngâm hóa chất

Một số cơ sở sử dụng hóa chất để tẩy trắng, khử mùi hoặc bảo quản lòng lợn nhằm kéo dài thời gian sử dụng và tạo cảm giác tươi ngon. Nếu thường xuyên ăn phải loại nội tạng này, các chất độc hại có thể tích tụ trong cơ thể, ảnh hưởng đến gan, thận và làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính.

Để giảm thiểu rủi ro, người tiêu dùng nên chọn mua sản phẩm tại địa chỉ uy tín, sơ chế kỹ và nấu chín hoàn toàn trước khi ăn.

Nguy cơ nhiễm khuẩn và ký sinh trùng

Gan, tim, dạ dày, thận và các loại lòng lợn nếu không được làm sạch hoặc chế biến chưa chín kỹ có thể trở thành nơi chứa nhiều vi khuẩn và ký sinh trùng gây bệnh.

Việc ăn nội tạng chưa được nấu chín có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh đường tiêu hóa như tiêu chảy, kiết lỵ, thương hàn, tả, thậm chí viêm gan hoặc nhiễm ký sinh trùng nguy hiểm.

Ăn nhiều lòng lợn làm tăng nguy cơ mắc bệnh mạn tính

Ngoài lượng protein dồi dào, lòng lợn còn chứa nhiều cholesterol và purin. Việc tiêu thụ thường xuyên với số lượng lớn có thể làm tăng cholesterol máu, thúc đẩy xơ vữa động mạch, đồng thời làm tăng axit uric trong máu.

Đây là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ mắc hoặc khiến các bệnh như gout, tim mạch, tăng huyết áp, tiểu đường và rối loạn mỡ máu trở nên nghiêm trọng hơn.

Luôn nấu chín kỹ trước khi ăn

Để bảo đảm an toàn, lòng lợn cần được làm sạch kỹ và nấu chín hoàn toàn. Không nên ăn lòng tái, lòng luộc chưa chín hoặc các món chế biến chưa đạt nhiệt độ an toàn, bởi vi khuẩn và ký sinh trùng vẫn có thể tồn tại.

Lòng lợn chỉ thực sự là món ăn ngon khi được sử dụng đúng cách. Ăn với lượng vừa phải, lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng và chế biến hợp vệ sinh là những nguyên tắc quan trọng giúp giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Một món ăn chỉ thực sự bổ dưỡng khi được sử dụng đúng cách. Trước khi thưởng thức lòng lợn, mỗi người nên cân nhắc tình trạng sức khỏe của bản thân để hạn chế những rủi ro không đáng có và bảo vệ sức khỏe lâu dài.