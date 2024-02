MV của "em gái BLACKPINK" được hàng chục người Việt Nam làm kỹ xảo, nói gì khi bị chê bai?

BABYMONSTER - nhóm nhạc "em gái BLACKPINK" vừa chính thức trở lại với MV Stuck In The Middle - một sản phẩm âm nhạc mở đường cho mini sắp phát hành vào tháng 4. Đặc biệt mới đây người hâm mộ đã không khỏi khi bất ngờ khi toàn bộ kỹ xảo trong MV lần này của tân binh nhà YG chính là do đội ngũ lên tới hàng chục người Việt thực hiện.

Dù không phải lần đầu tiên người Việt xuất hiện trong phần credit của một dự án âm nhạc hay phim ảnh của Hàn Quốc nhưng điều này cũng khiến người hâm mộ phải "phổng mũi" tự hào.

MV Stuck In The Middle - BABYMONSTER

Phần kỹ xảo trong MV của BABYMONSTER được thực hiện bởi người Việt Nam

Hàng chục người Việt góp tên trong phần credit thực hiện kỹ xảo trong MV

Theo đó, Stuck In The Middle là một dự án âm nhạc được YG kết hợp cùng Flipevil - công ty có trụ sở tại Hàn Quốc và là công ty làm phim sáng tạo nội dung dựa trên văn hóa, ý tưởng cho khách hàng. Trước BABYMONSTER, Flipevil từng là đối tác thực hiện các sản phẩm âm nhạc cho các nghệ sĩ Kpop như Why - Jay Park, Fact Check - NCT 127, MOVE(T5) - TREASURE, Set Me Free - TWICE,... Trong đó bộ phận thực hiện phần kỹ xảo cho Stuck In The Middle của BABYMONSTER là đội ngũ đông đảo với hàng chục người Việt.

Flipevil từng là đối tác thực hiện nhiều sản phẩm âm nhạc cho các nghệ sĩ Kpop

Tuy nhiên sản phẩm trở lại của BABYMONSTER lại nhận không ít ý kiến trái chiều. Nhiều phản ứng cho rằng YG đang cố gắng "xào nấu" lại những hình ảnh đã quá quen thuộc của BLACKPINK cho đàn em.

Hay như phần hình ảnh của MV lần này cũng được đánh giá là thiếu tính thẩm mỹ và có phần cũ kỹ. Trước những ý kiến tranh cãi và có cả sự chê bai, một thành viên trong đội ngũ team kỹ xảo thực hiện MV của BABYMONSTER cho phản hồi: "Có người khen người chê mà. Không sao. Cảm ơn bạn nha".

Một thành viên trong đội ngũ thực hiện kỹ xảo cho MV của BABYMONSTER phản hồi trước những ý kiến chê bai

Trước đó, MV Stuck In The Middle đã đứng đầu trong danh sách Video được xem nhiều nhất trong 24 giờ và tiến thẳng lên vị trí đầu bảng với tư cách là video ca nhạc hàng ngày được yêu thích nhất trên YouTube toàn cầu. Dù là thể loại ballad hoàn toàn bằng vocal và không có phần trình diễn đặc biệt nhưng số lượt xem vẫn tăng lên nhanh chóng và đang trên đà vượt mốc 40 triệu lượt xem.

Hiệu suất trên các bảng xếp hạng toàn cầu khác nhau cũng rất đáng chú ý với vị trí đứng đầu bảng xếp hạng video âm nhạc của các trang web phát nhạc trực tuyến lớn nhất trong nước, bao gồm Line Music của Nhật Bản và QQ Music của Trung Quốc. Ca khúc cũng đứng đầu Bảng xếp hạng Bài hát iTunes ở 10 quốc gia, đứng đầu các bảng xếp hạng trên toàn thế giới và đứng đầu trên bảng xếp hạng đang lên của QQ Music - nơi tổng hợp các bài hát có số lượt phát trực tuyến tăng nhanh nhất.