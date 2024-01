YG tiết lộ "số phận" thành viên Ahyeon (BABYMONSTER), một động thái "cắt đứt" chuỗi quảng bá solo của BLACKPINK

Công bố thời điểm BABYMONSTER comeback, tiết lộ sự trở lại của thành viên Ahyeon

Ngay khi bước sang năm 2024 (giờ Hàn Quốc), YG đã đăng tải video dài hơn 3 phút với lời chia sẻ từ nhà sản xuất Yang Hyun Suk về bước đường sắp tới của nhóm BABYMONSTER. Theo đó, sau ca khúc debut BATTER UP, BABYMONSTER dự kiến sẽ trở lại vào ngày 1/2/2024 với bài hát mang tên STUCK IN THE MIDDLE. Không chỉ thế, nhóm dự kiến sẽ được phát hành mini album vào ngày 1/4.

Riêng về trường hợp của thành viên Ahyeon, Yang Hyun Suk cho biết: "Ahyeon đã phải dừng tập luyện vài tháng vì lý do sức khỏe. Vì việc ra mắt BABYMONSTER phải xúc tiến nên họ buộc phải debut vào ngày 27/11 với 6 thành viên. Vẫn chưa chắc khi nào Ahyeon sẽ tham gia nên tôi sẽ thông báo với các bạn vào thời điểm thích hợp".

Yang Hyun Suk cho biết sẽ thông báo về trường hợp của Ahyeon vào thời điểm thích hợp

Đội hình 6 thành viên của BABYMONSTER dự kiến sẽ comeback vào ngày 1/2 và ra mắt mini album vào ngày 1/4

YG bất ngờ thay đổi hình ảnh đại diện và cover của BLACKPINK trên mọi nền tảng mạng xã hội

Cũng đúng 0h ngày 1/1/2024, YG đã thay đổi ảnh đại diện và ảnh bìa các tài khoản mạng xã hội chính thức của BLACKPINK như Facebook, X hay Instagram. Đáng chú ý, ảnh đại diện hiện tại không còn là 4 thành viên mà là logo biểu tượng của BLACKPINK. Hình ảnh này từng được YG sử dụng làm ảnh cover vào thời điểm BLACKPINK debut vào năm 2016.

Bên cạnh đó, ảnh bìa chính thức trên các tài khoản của BLACKPINK cũng được đổi sang hình ảnh 4 cô gái trong MV Shutdown. Động thái này của YG khiến nhiều người cho rằng phía công ty đã có hành động "chấm dứt" những hình ảnh quảng bá cho hoạt động solo của các thành viên sau khi toàn bộ 4 cô gái không tái ký hợp đồng cá nhân. Trước đó, ảnh cover gần nhất trên trang mạng xã hội của BLACKPINK là hình quảng bá cho dự án solo You & Me của Jennie.