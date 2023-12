Jennie khoe ảnh ở công ty mới, Jisoo tiết lộ một câu nghi vấn BLACKPINK trở lại Việt Nam là sự thật?

Mới đây trên nền tảng Weverse, Jisoo (BLACKPINK) đã có bức tâm thư dài gửi đến người hâm mộ trong ngày cuối cùng của năm 2023. Trong bài đăng của mình, Jisoo khẳng định năm 2024 muốn gặp các BLINK (fandom) BLACKPINK nhiều hơn nữa.

Đáng chú ý, một fan đã hỏi Jisoo rằng “Bạn sẽ có concert đúng không?”. Ngay lập tức, Jisoo đã chia sẻ: “Concert tiếp theo sẽ hoàn hảo hơn nữa đó”. Điều này khiến cho người hâm mộ không ngừng phấn khích và cho rằng BLACKPINK sẽ có concert tiếp theo ngay trong năm 2024.

Đặc biệt, chỉ cách đây ít ngày, mạng xã hội đã rộ tin đồn BLACKPINK sẽ trở lại Việt Nam vào năm 2024. Chính vì vậy, lời chia sẻ của Jisoo khiến cho các fan không ngừng đồn đoán thông tin này nhiều khả năng sẽ trở thành sự thật.

Các fan lập tức nghi vấn BLACKPINK sẽ có concert vào năm 2024 sau lời chia sẻ của Jisoo

Trước đó trên Instagram, Jennie đã khoe loạt khoảnh khắc trong buổi tiệc Opening công ty mới thành lập - ODDATELIER. Trong hình ảnh được chia sẻ, dòng chữ “2024 is gonna be my year” (2024 sẽ là năm của mình) hứa hẹn cho việc Jennie sẽ có một năm thật sự bùng nổ với loạt dự án hoạt động cá nhân cùng công ty riêng.

Với những lời chia sẻ của Jisoo hay Jennie, 2024 chắc chắn sẽ là một năm đáng mong chờ của người hâm mộ dành cho những dự án cá nhân của từng thành viên và cả dự án chung của BLACKPINK.

Jennie cùng dòng chữ “2024 sẽ là năm của mình” trong buổi tiệc Opening công ty riêng