Mùa hè nên giảm thịt lợn và thịt bò, tăng ăn 3 loại thịt "vừa quen vừa lạ" để thanh nhiệt, tăng cường miễn dịch

Khi những ngày hạ chí cận kề, sự thay đổi của thời tiết với nhiệt độ tăng cao và độ ẩm biến động thường khiến cơ thể rơi vào trạng thái uể oải, mệt mỏi và suy giảm miễn dịch. Đây là lúc cơ thể đưa ra tín hiệu cần được giải tỏa áp lực nhiệt độ từ bên trong. Việc nạp quá nhiều thịt lợn hay thịt bò vốn chứa hàm lượng chất béo bão hòa và calo cao sẽ tạo ra một gánh nặng lớn cho dạ dày, gây đầy bụng, khó tiêu và làm gia tăng cảm giác bức bối.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bí quyết để duy trì năng lượng bền bỉ trong mùa nóng chính là quy tắc nhẹ nhàng và bổ dưỡng, ăn uống theo mùa. Thay vì ép cơ thể xử lý các khối protein nặng nề, chúng ta nên ưu tiên những loại thực phẩm có cấu trúc phân tử dễ bẻ gãy, giàu vi chất nhưng lại có tính hàn hoặc bình để cân bằng lại nhiệt độ nội tại.

Hãy giảm lượng ăn thịt đỏ và thay thế bằng 3 loại thịt dưới đây nếu muốn thanh nhiệt mà vẫn bổ dưỡng, tăng cường miễn dịch nhé:

1. Các loại cá giàu omega-3

Nếu phải chọn một loại đạm động vật thân thiện nhất với cơ thể trong giai đoạn chuyển mùa, cá chính là lựa chọn ưu tiên hàng đầu. Đặc biệt, các loại cá có hàm lượng axit béo chưa bão hòa cao như cá lóc (cá đen), cá chép hay cá chẽm vào thời điểm này thường rất mập mạp và đạt giá trị dinh dưỡng cao nhất.

Cá là nguồn cung cấp protein chất lượng cao với cấu trúc mô liên kết lỏng lẻo, giúp dạ dày chỉ mất một thời gian ngắn để phân giải hoàn toàn. Quan trọng hơn, hàm lượng omega 3 dồi dào trong cá đóng vai trò như một chất chống viêm tự nhiên, giúp giảm bớt các phản ứng viêm trong cơ thể do nhiệt độ môi trường gây ra. Ngoài ra, cá còn chứa nhiều vitamin d, canxi, magie và axit folic hỗ trợ hệ thần kinh và tim mạch.

Việc tăng cường ăn cá giúp giảm lượng cholesterol xấu, bảo vệ mạch máu vốn phải chịu áp lực lớn khi trời nóng. Các món ăn như cá lóc xào tỏi hay cá hấp thanh đạm không chỉ kích thích vị giác mà còn giúp cơ thể hấp thụ dưỡng chất nhanh chóng, mang lại cảm giác nhẹ lòng và sảng khoái.

2. Thịt vịt

Trong thực dưỡng hiện đại, thịt vịt được coi là một trong những loại thịt cực tốt cho mùa hè. Khác với thịt gà có tính ấm dễ gây nhiệt, thịt vịt có tính hàn, mang lại khả năng tư âm, dưỡng vị và lợi thủy tiêu thũng vượt trội, rất phù hợp với những người có cơ địa hay bị nóng trong.

Thịt vịt chứa hàm lượng sắt, phospho và các vitamin nhóm B như vitamin B1, vitamin B2 cao hơn hẳn nhiều loại thịt khác. Những vi chất này đóng vai trò quan trọng trong việc tái tạo năng lượng bị thất thoát qua mồ hôi và hỗ trợ quá trình trao đổi chất. Đặc biệt, các axit béo trong thịt vịt có cấu trúc gần giống dầu thực vật, rất thân thiện với hệ tim mạch.

Ăn thịt vịt giúp giải quyết triệt để tình trạng khô miệng, khát nước, tiểu tiện khó và các cơn nóng nảy do thời tiết khắc nghiệt. Những món như vịt om bia hay vịt nấu cháo không chỉ bồi bổ cơ thể mà còn giúp hạ nhiệt nội tại, ngăn ngừa các bệnh lý về da và nhiệt miệng thường gặp trong mùa hè.

3. Thịt chim bồ câu

Dân gian có câu "một con bồ câu tốt hơn chín con gà" hoàn toàn có cơ sở khoa học. Đây là loại thực phẩm bổ dưỡng nhẹ nhàng, không gây tích tụ mỡ thừa và cực kỳ phù hợp cho những người thường xuyên cảm thấy hụt hơi, uể oải trong những ngày oi bức.

Thịt bồ câu có hàm lượng protein cao nhưng chất béo cực thấp. Nó đặc biệt giàu vitamin B12, vitamin A và các khoáng chất như kẽm, đồng. Đây là những thành phần chủ chốt để xây dựng hàng rào miễn dịch vững chắc, giúp cơ thể chống lại sự xâm nhập của các loại virus, vi khuẩn trong giai đoạn giao mùa nhạy cảm.

Ăn thịt bồ câu có khả năng kích thích lưu thông máu, hỗ trợ phục hồi sức khỏe cho người lao động trí óc căng thẳng hoặc người mới ốm dậy. Các món canh súp như bồ câu hầm bí đao, táo đỏ hay hoàng kỳ có tác dụng làm ẩm cơ thể từ sâu bên trong, giúp an thần, ngủ ngon và tái tạo nguồn năng lượng tươi mới cho mọi tế bào.

Ăn thịt thế nào để ngon, bổ và thanh nhiệt?

- Cách chế biến: Ưu tiên hấp, luộc hoặc hầm cách thủy. Tránh chiên rán ở nhiệt độ cao để bảo vệ vitamin b và ngăn chặn chất béo chuyển hóa gây tắc mạch. Sử dụng gừng, hành để hỗ trợ giải độc thay vì nêm quá mặn.

- Định lượng: Chỉ nên ăn khoảng 100g đến 150g thịt mỗi ngày. Việc ăn vừa đủ giúp cơ thể hấp thụ trọn vẹn dưỡng chất như protein và canxi mà không gây gánh nặng cho gan, thận.

- Kết hợp thực phẩm: Luôn ăn kèm rau xanh tính mát (bí đao, mướp đắng). Chất xơ đóng vai trò là "chổi quét" giúp đẩy nhanh độc tố và cholesterol dư thừa ra ngoài, tối ưu hóa khả năng chống oxy hóa cho cơ thể.

Lựa chọn thực phẩm thông minh ngay từ bữa ăn tiếp theo chính là chìa khóa để bạn có một cơ thể nhẹ nhõm và bền bỉ suốt mùa hè.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Eating Well