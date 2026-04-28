Những người không nên ăn nhiều lá tía tô

Người tự hãn

Tự hãn là tình trạng người tự ra mồ hôi, ra nhiều mồ hôi mặc dù không làm việc nặng. Tía tô thuộc nhóm các vị thuốc tân ôn giải biểu, tác dụng phát hãn. Người tự hãn nếu dùng thêm tía tô có thể khiến huyền phủ đóng mở không đúng cách, mồ hôi ra không kiểm soát dẫn đến mất nước, thoát dương, kiệt sức.

Theo y học hiện đại, các tinh dầu trong lá tía tô tác dụng gây giãn mạch ngoại biên. Với người đang ra nhiều mồ hôi, cơ thể mất nước, thể trạng suy nhược nếu dùng tía tô việc giãn mạch, tăng tiết mồ hôi đột ngột có thể dẫn đến các tình trạng hạ huyết áp tư thế, rối loạn điện giải.

Phụ nữ mang thai cần thận trọng khi ăn lá tía tô

Mặc dù Đông y cho rằng tía tô, đặc biệt là phần cành tía tô (Tô ngạnh), tác dụng an thai, nhưng một số nghiên cứu dược lý cho thấy dùng chiết xuất lá tía tô đậm đặc trong thời gian dài có thể gây kích ứng niêm mạc tử cung, làm thay đổi huyết áp thai kỳ.

Theo Đông y, tô ngạnh là vị thuốc thuận khí để an thai, chỉ nên sử dụng trong những trường hợp khí trệ, khí nghịch. Nếu thai bất an do những nguyên nhân khác thì không được sử dụng. Tía tô có tính hành khí, sử dụng lâu dài có thể gây tác dụng tán khí, không có lợi cho việc nuôi dưỡng thai nhi, vì vậy khi dùng cần biện chứng rõ ràng, không được nhầm lẫn.

Tía tô tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng ăn được

Người có cơ địa “nóng trong”

Tía tô tính ấm, do đó những người thường xuyên bị nhiệt miệng, nổi mụn, táo bón hoặc mẩn ngứa nên hạn chế sử dụng để tránh làm tình trạng nặng hơn.

Người bị dị ứng với lá tía tô

Người có cơ địa nhạy cảm cũng cần thận trọng khi sử dụng lá tía tô, bởi vẫn có những trường hợp bị dị ứng nhưng không nhận ra ngay. Vì vậy, nên theo dõi phản ứng của cơ thể khi dùng lần đầu. Đồng thời, cần lựa chọn nguồn tía tô sạch, không tồn dư hóa chất để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Người có bệnh dạ dày

Tía tô có thể kích thích tiết dịch dạ dày. Vì vậy, những người bị viêm loét dạ dày hoặc tá tràng nên cân nhắc trước khi sử dụng, đặc biệt là dưới dạng nước uống đậm đặc.

Tía tô sẽ phát huy tốt lợi ích khi được sử dụng với liều lượng hợp lý và phù hợp với thể trạng từng người. Việc kết hợp đa dạng thực phẩm và duy trì chế độ ăn cân bằng vẫn là yếu tố quan trọng để bảo vệ sức khỏe lâu dài.