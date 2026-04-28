Không phải ho dai dẳng: 5 DẤU HIỆU cảnh báo ung thư phổi nhiều người vẫn lầm tưởng là bình thường

Ung thư phổi từ lâu vẫn được xem là một trong những căn bệnh nguy hiểm hàng đầu, nhưng điều đáng lo ngại hơn là xu hướng gia tăng và trẻ hóa trong những năm gần đây. Không chỉ người hút thuốc lâu năm, nhiều người trẻ, thậm chí không có tiền sử bệnh lý rõ ràng, cũng có thể nằm trong nhóm nguy cơ.

Điểm chung ở không ít trường hợp là bệnh không bộc lộ rõ ràng ở giai đoạn đầu. Thay vì những dấu hiệu “điển hình” như ho ra máu, cơ thể lại cảnh báo bằng những thay đổi rất nhỏ, lặp đi lặp lại trong đời sống hàng ngày.

Nhiều dấu hiệu ung thư xuất hiện khá sớm nhưng nhiều người bỏ qua (ảnh minh họa)

Dưới đây là 5 dấu hiệu dễ gặp nhưng nhiều người thường bỏ qua.

1. Giọng nói thay đổi, nói vài câu đã thấy hụt hơi

Nhiều người nhận ra giọng mình bỗng khàn hơn, yếu hơn hoặc trầm đi, nhưng thường cho rằng đó chỉ là do thời tiết, nói nhiều hay cảm cúm nhẹ.

Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài nhiều tuần và không cải thiện, đây có thể là dấu hiệu liên quan đến hệ hô hấp. Đáng chú ý hơn, một số người còn xuất hiện cảm giác nói vài câu đã hụt hơi, phải dừng lại để lấy hơi, ngay cả khi không vận động mạnh.

Khi giọng nói thay đổi đi kèm nhịp thở bất thường, đó không còn là biểu hiện đơn giản. Đây có thể là cách cơ thể “lên tiếng” sớm, nhưng rất dễ bị bỏ qua trong sinh hoạt hàng ngày.

2. Đau âm ỉ, tức ngực kéo dài

Không ồn ào hay dữ dội, dấu hiệu này thường bắt đầu bằng cảm giác đau âm ỉ, nhói nhẹ ở vùng ngực, thậm chí vị trí cơn đau có thể thay đổi khiến nhiều người dễ chủ quan.

Cơn đau đôi khi rõ hơn khi hít sâu hoặc ho, nhưng lại dễ bị “đánh đồng” với mệt mỏi, căng cơ hay thay đổi thời tiết nên bị bỏ qua.

Đáng chú ý, một số trường hợp còn xuất hiện tức ngực, khó thở nhẹ ngay cả khi đang nghỉ ngơi. Khi cảm giác này lặp lại nhiều lần, kéo dài và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, đó không còn là biểu hiện có thể xem nhẹ.

3. Sụt cân nhanh, chán ăn không rõ lý do

Đây là dấu hiệu khá điển hình nhưng lại dễ bị bỏ qua. Nhiều người nhận thấy cân nặng giảm nhanh dù không hề ăn kiêng hay thay đổi sinh hoạt, nhưng lại cho rằng do áp lực công việc hoặc ăn uống thất thường.

Tuy nhiên, khi mức sụt cân vượt quá ngưỡng dao động bình thường, đó có thể là tín hiệu cơ thể đang gặp vấn đề. Đáng chú ý, tình trạng này thường đi kèm với cảm giác chán ăn kéo dài, mất hứng thú với những món quen thuộc, thậm chí ăn rất ít nhưng vẫn không thấy đói.

Khi cơ thể không được cung cấp đủ năng lượng trong thời gian dài, suy nhược sẽ xuất hiện rõ rệt hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến thể lực và sinh hoạt hàng ngày.

4. Da xỉn màu, mắt sưng

Không ít dấu hiệu về sức khỏe thường xuất hiện ngay trên gương mặt, nơi nhiều người dễ quan sát nhưng cũng dễ bỏ qua. Khi cơ thể gặp vấn đề, làn da và vùng mắt thường là “tấm gương phản chiếu” rõ rệt nhất.

Bạn có thể nhận thấy rõ khi da trở nên xỉn màu, thiếu sức sống, dù đã nghỉ ngơi đầy đủ hoặc chăm sóc da kỹ lưỡng. Song song với đó là tình trạng mí mắt sưng nhẹ, đặc biệt vào buổi sáng và khó cải thiện.

Những thay đổi này thường bị cho là do thiếu ngủ hay căng thẳng. Tuy nhiên, nếu kéo dài, đây có thể là dấu hiệu liên quan đến tuần hoàn máu hoặc rối loạn chuyển hóa, phản ánh những bất thường đang diễn ra bên trong cơ thể.

5. Mệt mỏi kéo dài, nghỉ ngơi không đỡ

Một trong những dấu hiệu dễ bị “ngụy trang” nhất là cảm giác mệt mỏi kéo dài. Bạn ngủ đủ giấc, thậm chí nghỉ ngơi nhiều hơn bình thường nhưng cơ thể vẫn trong trạng thái kiệt sức, thiếu năng lượng.

Không chỉ dừng lại ở thể chất, nhiều người còn rơi vào trạng thái uể oải tinh thần, khó tập trung, phản ứng chậm, dần mất hứng thú với các hoạt động thường ngày.

Khi tình trạng này kéo dài, nó không chỉ ảnh hưởng đến hiệu suất công việc mà còn có thể là tín hiệu cảnh báo những bất thường bên trong cơ thể, cần được chú ý thay vì tiếp tục bỏ qua.

Theo Bohe