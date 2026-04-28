Người phụ nữ 32 tuổi ngỡ ngàng khi ung thư phổi dù không hút thuốc hay uống rượu, bác sĩ cũng phải… "bó tay"

Chỉ hai tuần sau ngày cưới trọng đại, khi đang tận hưởng những giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời, Jamie Knox (32 tuổi, sống tại Mỹ) bất ngờ nhận bản án tử hình mang tên ung thư phổi giai đoạn IV. Điều đáng nói, Jamie vốn là một võ sinh võ thuật tự do với lối sống cực kỳ lành mạnh, không bao giờ chạm đến thuốc lá hay rượu bia.

Câu chuyện của cô không chỉ là một bi kịch cá nhân mà còn là lời cảnh báo đanh thép về sự "thầm lặng" và tàn khốc của căn bệnh vốn bị bao phủ bởi nhiều định kiến rằng "lối không tệ mới mắc phải" này.

Cơn ho tưởng chừng vô hại nhưng là phổi đang "kêu cứu"

Jamie cho biết, mọi chuyện bắt đầu từ những cơn ho khan nhẹ trước khi đi ngủ. Ban đầu, cô chỉ nghĩ mình bị viêm phế quản do tập luyện quá sức hoặc thay đổi thời tiết. Ngay cả các bác sĩ gia đình đầu tiên cô thăm khám cũng chẩn đoán đó là hen suyễn hoặc dị ứng và kê đơn thuốc thông thường. Tuy nhiên, tình trạng không hề thuyên giảm mà ngày càng trầm trọng hơn sau khi dùng thuốc khiến cô lo lắng.

Bước ngoặt xảy ra khi Jamie nhận thấy mình không thể chạy nổi 400m mà không hụt hơi trong khi trước đây đó là điều dễ dàng. Cô quyết định đi khám lần thứ hai tại một phòng khám chuyên về hô hấp.

Khoảnh khắc bác sĩ bước vào phòng với gương mặt tái mét, tay cầm phim X-quang và thông báo toàn bộ phổi trái của cô đã bị dịch và khối u bao phủ, cô cảm thấy cả thế giới như sụp đổ ngay dưới chân mình. Ông yêu cầu Jamie chuyển đến một bệnh viện lớn chuyên về ung thư ngay ngày hôm đó.

Căn bệnh ung thư quái ác không thể tìm ra nguyên nhân

Sau khi nhập viện khẩn cấp, Jamie phải trải qua thủ thuật dẫn lưu đầy đau đớn để hút ra tới 2,5 lít dịch từ lồng ngực và bắt đầu điều trị theo phác đồ nghiêm ngặt. Nằm trên giường bệnh, cô không thể ngừng suy nghĩ về nguyên nhân mình mắc phải căn bệnh quái ác này. Thế nhưng, trường hợp của cô khiến bác sĩ cũng phải... "bó tay".

Jamie hoàn toàn không có các yếu tố nguy cơ điển hình:

- Không hút thuốc lá (nguyên nhân hàng đầu gây ung thư phổi).

- Không có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư.

- Thể trạng của một vận động viên võ thuật cực kỳ tốt.

- Lối sống lành mạnh, ăn uống khá cân bằng và ngủ sớm, ngủ đủ giấc.

Bác sĩ chỉ có thể đặt nghi vấn vào việc tiếp xúc với khí radon - một loại khí phóng xạ tự nhiên không màu, không mùi trong môi trường và là yếu tố gây ung thư phổi đứng thứ hai ở người Mỹ, sau thuốc lá. Tuy nhiên, kết luận cuối cùng vẫn là vô căn, không tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Jamie nói: "Điều khiến tôi bất ngờ hơn cả phát hiện mình mắc ung thư phổi là bác sĩ làm thế nào cũng không thể tìm ra nguyên nhân gây bệnh".

Giống như không ít người, Jamie nghĩ rằng chỉ những người hút thuốc, tiếp xúc nhiều với khói thuốc hay hóa chất độc hại, môi trường cực kỳ ô nhiễm mới có thể ung thư phổi. Nhưng thực tế, dữ liệu y tế cho thấy, khoảng 10 - 20% bệnh nhân chưa từng hút thuốc và tỷ lệ người trẻ dưới 35 tuổi mắc bệnh như Jamie dù chỉ chiếm 0,2% nhưng đang có xu hướng tăng nhanh. Jamie vô tình rơi vào nhóm 0,2% những người dưới 35 tuổi mắc bệnh một cách đầy hy hữu.

Giữa bóng tối tuyệt vọng, xét nghiệm dấu ấn sinh học đã trở thành "phao cứu sinh" cho Jamie. Thay vì dùng hóa trị hay xạ trị truyền thống - những phương pháp vốn không hiệu quả với thể trạng của cô, các bác sĩ đã tìm ra một đột biến cụ thể để áp dụng liệu pháp nhắm mục tiêu. Nhờ sự chăm sóc tận tình và tiến bộ y học, Jamie đã duy trì trạng thái ổn định suốt 7 năm qua, vượt xa mức trung bình 2 năm của những bệnh nhân cùng giai đoạn.

Những dấu hiệu "đánh lừa" của ung thư phổi cần đặc biệt lưu tâm

Hiện tại, Jamie đang sống trọn vẹn từng ngày bên hai con nhỏ và chuẩn bị đón sinh nhật tuổi 40 tại Hawaii - một cột mốc mà cô từng nghĩ mình không bao giờ chạm tới. Thông qua câu chuyện của mình, cô muốn nhắn nhủ đến tất cả mọi người: “Bất cứ ai có phổi đều có thể bị ung thư phổi”. Đừng bao giờ chủ quan với sức khỏe của mình, bởi phát hiện sớm chính là cơ hội duy nhất để chúng ta chiến thắng tử thần.

Ung thư phổi thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu, khiến người bệnh dễ chủ quan. Theo các chuyên gia, khi thấy cơ thể xuất hiện những tín hiệu sau, bạn cần đi tầm soát ngay lập tức:

- Ho dai dẳng kéo dài, không thuyên giảm dù đã dùng thuốc.

- Đau tức ngực, cơn đau tăng lên khi hít thở sâu hoặc ho.

- Ho ra máu, dù chỉ là một lượng nhỏ.

- Khàn giọng hoặc hơi thở khò khè kéo dài.

- Khó thở, hụt hơi ngay cả khi vận động nhẹ.

- Sụt cân nhanh chóng và mệt mỏi cực độ không rõ nguyên nhân.

Nguồn và ảnh: World Journal, Aboluowang