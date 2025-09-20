Một loại nước uống siết mỡ bụng, giúp giảm 3kg mà HLV người Hàn duy trì uống mỗi ngày

Giảm cân giữ dáng không hề khó như mọi người vẫn nghĩ, có chăng các chị em có duy trì tập luyện và áp dụng chế độ ăn hợp lý không. Mỡ thừa tích tụ, phần lớn do chế độ ăn không lành mạnh, lười vận động, cộng thêm vấn đề tuổi tác khiến sự chuyển hóa trong cơ thể kém dần. Chính vì vậy, không chỉ riêng tập luyện mà chế độ ăn uống cũng giúp các chị em giảm cân, giữ dáng.

HLV người Hàn Jinseo (sở hữu kênh Instagram @pila__jinseo với 33 nghìn người theo dõi) chia sẻ tới các chị em một loại nước detox mà cô uống mỗi sáng, vừa giúp eo thon bụng phẳng vừa giúp da dẻ mịn màng tươi trẻ.

Đặc biệt, loại nước này không hề khó uống vì nguyên liệu đến từ hai loại quả rất dễ ăn: Táo và chuối.

* Táo: là ngôi sao trong tất cả các loại quả chống lão hóa, táo chứa Táo chứa các chất chống oxy hóa (vitamin C, quercetin), giúp làm chậm lão hóa, giảm nếp nhăn, tăng cường độ đàn hồi cho da.

Ngoài ra, ăn táo mỗi ngày còn cung cấp chất xơ hỗ trợ giảm cân, siết mỡ. Axit malic trong táo còn giúp phân hủy mỡ thừa, trong khi các chất chống oxy hóa như polyphenol hỗ trợ quá trình trao đổi chất và đốt cháy mỡ hiệu quả hơn.

* Chuối: hỗ trợ giảm cân nhờ hàm lượng chất xơ cao tạo cảm giác no lâu và ổn định đường huyết, cùng với calo thấp và đường tự nhiên.

Các vitamin (B6, C) và khoáng chất trong chuối giúp làm dịu, dưỡng ẩm và làm mềm da. Vitamin C trong chuối có tác dụng chống oxy hóa, giúp bảo vệ da khỏi tác động của gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa da.

Là một HLV dạy Yoga, Jinseo đặc biệt quan tâm đến chế độ dinh dưỡng, chế độ ăn uống để vừa cung cấp đủ chất cho cơ thể và làn da, vừa hỗ trợ quá trình siết mỡ, giảm cân và ngăn mỡ thừa tích tụ.

Uống một cốc nước detox táo chuối mỗi sáng, trước khi ăn sáng là cách Jinseo cải thiện hệ tiêu hóa, kích thích nhu động ruột, từ đó hỗ trợ giảm cân, giữ dáng.

* Cách thực hiện:

- Chuẩn bị 1 quả táo, 1 quả chuối, rau cải xoăn (hoặc các loại cải xanh, bắp cải). Nếu không bị dạ dày thì bạn có thể cho thêm nước cốt 1/2 quả chanh.

- Rửa sạch các nguyên liệu, cắt nhỏ và cho vào máy xay.

- Thêm 120ml nước và nước cốt 1/2 quả chanh (không có cũng được).

- Xay nhuyễn thành hỗn hợp sệt màu xanh và uống vào buổi sáng.

HLV Jinseo chia sẻ, cốc nước detox này khi uống vào buổi sáng trước khi ăn sáng, sẽ có cảm giác no lâu nên đây cũng là một thức uống ăn sáng hàng ngày của cô. Mọi người có thể cho thêm chanh nếu không bị dạy dày, nhưng nếu thêm chanh thì nên uống tuần 3 lần, còn chỉ chuối táo và lá rau cải xay nhuyễn thì sáng nào uống cũng được.

Không khó để làm ra được một cốc nước detox thế này, nhưng hiệu quả giảm cân, siết mỡ bụng thì HLV yoga cũng phải công nhận. Không chỉ vậy, cốc nước này còn giúp chị em nuôi dưỡng làn da mịn màng, tươi trẻ, chính vì vậy mà Jinseo khuyến các chị em nên uống mỗi ngày, nhất là với phụ nữ đã bước vào tuổi ngoài 35.



