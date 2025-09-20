10 set đồ màu trầm đúng chất thu dành cho nàng thích sự trang nhã, sang trọng

Nếu như vào mùa hè, trang phục tối màu mang lại cảm giác khá ngốt thì bước sang mùa thu dịu dàng, mát mẻ, outfit màu trầm lại trở nên rất phù hợp. Những outfit mang các tông màu như nâu, xám đậm, đen hay xanh navy mang đến cho người mặc sự sang trọng, trang nhã. Kiểu trang phục này còn tôn da hiệu quả, đồng thời tạo cảm giác vóc dáng thon gọn hơn.

Một trong những điều khiến chị em lăn tăn là đồ tối màu dễ khiến vẻ ngoài "dừ" đi. Tuy nhiên, nếu lựa chọn và mix & match theo 10 cách sau đây, các nàng sẽ ghi điểm phong cách tuyệt đối.

Áo blouse là món thời trang không chỉ thanh lịch mà còn đậm chất nữ tính. Sự kết hợp giữa mẫu áo này với quần denim đen ống loe đã tăng thêm vẻ sang chảnh, yêu kiều, đồng thời hack tuổi hiệu quả hơn. Một đôi giày cao gót mũi nhọn sẽ giúp người diện hoàn thiện outfit phù hợp để áp dụng tới công sở.

Mang tông màu xám làm chủ đạo, bộ cánh trên toát lên nét hiện đại và sang trọng. Điểm nhấn của outfit còn là chiếc chân váy suông. Item này sẽ tạo hiệu ứng vóc dáng cao ráo, thon gọn và mang đến nét nữ tính cho bộ đồ. Đôi giày mule phát huy tối ưu hơn công dụng tôn dáng.

Sự kết hợp giữa áo sơ mi và chân váy lụa dáng suông tạo nên bộ cánh vừa hiện đại, vừa nữ tính và dịu dàng. Bộ cánh trên cũng có chút phóng khoáng, nên các nàng có thể áp dụng khi đi dạo phố. Đôi giày cao gót mũi nhọn, túi xách màu đen sẽ đảm bảo nét tinh tế cho tổng thể.

Bộ cánh trên rất dễ áp dụng vì tôn dáng hiệu quả. Trong khi áo nhấn eo tạo hiệu ứng dáng thon gọn thì chân váy suông và giày slingback mũi nhọn lại tạo độ cao ráo, thanh thoát. Đây là ý tưởng tuyệt vời để chị em áp dụng tới công sở.

Áo màu đỏ trầm cũng là một ý tưởng hay nếu chị em muốn có vẻ ngoài nổi bật, nhưng vẫn dịu dàng, trang nhã. Bằng cách kết hợp áo cardigan màu đỏ trầm với áo sơ mi trắng, quần âu và giày màu đen, người mặc sẽ có được bộ cánh không chỉ thời thượng mà còn sang xịn mịn.

Dù rất chỉn chu, bộ cánh trên cũng có sự nổi bật và mới mẻ nhờ chiếc áo sơ mi màu đỏ đô. Thao tác sơ vin, thắt lưng mảnh và đôi giày cao gót mũi nhọn đều góp phần giúp tổng thể trở nên sang xịn mịn hơn. Bộ cánh trên còn chuẩn thanh lịch, hoàn hảo để áp dụng tới công sở.

Vẫn là công thức áo blouse màu trầm và quần âu ống suông như nhờ chi tiết dây mảnh, vẻ ngoài của người mặc trở nên yêu kiều hơn. Để không làm giảm độ trang nhã của set trang phục, đôi giày tối màu là lựa chọn hợp lý nhất.

Đôi khi, một chiếc váy ngắn màu đen là đủ để chị em có được vẻ ngoài sành điệu, cuốn hút. Dẫu vậy, các nàng vẫn có thể nâng cấp outfit bằng một đôi giày lưới lạ mắt, đồng thời tô điểm một số món trang sức như khuyên tai, dây chuyền…

Áo kẻ ngang được ưa chuộng từ hè sang thu và gần như không bao giờ lỗi mốt. Mẫu áo này sẽ tạo điểm nhấn nổi bật cho set đồ. Ngay cả khi chị em chọn áo kẻ ngang phối màu trầm, vẻ ngoài vẫn có được sự trẻ trung. Chiếc quần denim ống rộng màu đen kết hợp vô cùng ăn ý với áo thun kẻ để tạo nên bộ cánh cá tính, thời thượng.

Quần short vẫn là món thời trang siêu phù hợp với mùa thu. Chị em nên kết hợp mẫu quần short màu xanh than với áo cardigan cộc tay màu nâu để tạo nên bộ cánh sang xịn mịn. Các điểm nhấn như thắt lưng, khuyên tai hay túi lưới không hề thừa, thay vào đó là tăng sức hút cho tổng thể.

Ảnh: Sưu tầm