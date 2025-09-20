Vương phi Kate “cao tay”: Outfit xuất hiện cùng Melania Trump giấu bí mật về một sự kiện Hoàng gia

Lần xuất hiện cùng Melania Trump đánh dấu cột mốc đặc biệt khi đây là sự kiện chung đầu tiên giữa hai người phụ nữ quyền lực, một bên là Vương phi nước Anh, một bên là Đệ nhất phu nhân Mỹ. Cả hai đã cùng ngồi xuống trò chuyện, chơi đùa và khích lệ các em nhỏ trong chương trình Scouts Squirrels, thậm chí Vương phi Kate còn gây bất ngờ khi mang mật ong tự tay thu hoạch từ tổ ong ở Anmer Hall để làm món kẹp sandwich cho lũ trẻ.

Điểm nhấn lớn nhất trong outfit của Vương phi không nằm ở váy áo hàng hiệu mà ở chiếc khăn lụa xanh đậm với hoa văn tinh tế, được buộc thành nơ kiểu pussy bow - một xu hướng cô ưa chuộng suốt năm qua. Theo báo chí Anh, chiếc khăn đến từ Sudbury Mill (Suffolk) – một xưởng dệt lụa hơn 300 năm tuổi, vốn là nơi Vương phi đã đến thăm ngày 11/9. Ở đó, cô tận mắt chứng kiến nghệ thuật dệt jacquard tinh xảo và gặp gỡ những người thợ dệt giữ lửa nghề truyền thống.

Với lựa chọn tinh tế này, Vương phi Kate đã biến set đồ thuần thục thành lời tri ân dành cho ngành dệt may Anh , khéo léo nhắc nhớ tới nguồn gốc gia tộc Lupton bên ngoại từng sở hữu công ty len William Lupton & Co danh tiếng. Thông điệp ngầm ấy một lần nữa chứng minh: Thời trang với Vương phi không chỉ là váy áo, mà còn là câu chuyện văn hóa, di sản và sợi dây kết nối các giá trị.

Trong mắt những người đồng hành, đặc biệt là các em nhỏ, Vương phi Kate vẫn giữ trọn hình ảnh gần gũi. Theo Dwayne Fields – Tổng chỉ huy Hướng đạo sinh, "Vương phi thật sự tuyệt vời với trẻ em. Cô ấy luôn trò chuyện như một người bạn, chia sẻ những câu chuyện nhỏ về Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis để tạo sự đồng cảm".

Từ ánh nhìn của truyền thông, outfit kín đáo nhưng đầy dụng ý lần này một lần nữa khẳng định Vương phi Kate xứng đáng với danh hiệu biểu tượng phong cách Hoàng gia , vừa tinh tế, vừa thấu hiểu giá trị truyền thống.

