Không phải kem dưỡng, cũng chẳng phải ăn kiêng, bí quyết "chống giặc già" của Jennifer Aniston là 1 thứ ở trong đầu nhưng ít ai biết

Dù nổi tiếng với làn da không tuổi và vóc dáng săn chắc ở tuổi 55, Jennifer Aniston cho biết bí quyết giúp cô "lão hóa duyên dáng" không nằm ở công nghệ làm đẹp đắt tiền, mà đến từ một điều đơn giản ai cũng có thể thực hiện. Đó là một tư duy tích cực và biết yêu bản thân.

Chúng ta luôn sẵn sàng thử bất kỳ bí quyết làm đẹp hay chăm sóc sức khỏe nào được Jennifer Aniston chia sẻ — từ bài tập cardio "15-15-15" nổi tiếng, cho đến phương pháp làm săn chắc da mặt bằng đá lạnh. Nhưng có lẽ điều quý giá nhất mà nữ diễn viên truyền cảm hứng chính là bí quyết về tinh thần để "lão hóa một cách duyên dáng".

Trong một buổi phỏng vấn với tạp chí Glamour , nữ diễn viên Marion Cotillard – bạn diễn của Jennifer trong series phim truyền hình The Morning Show – đã dành nhiều lời khen cho cô khi nói rằng cô "ngưỡng mộ" cách Jen "lão hóa đầy duyên dáng theo thời gian".

Sau đó, Jennifer Aniston đã thẳng thắn chia sẻ rằng, dù cô không ngại đầu tư vào các liệu pháp làm đẹp như massage mặt hay laser để duy trì vẻ đẹp bên ngoài, nhưng bí quyết thật sự giúp cô giữ được sự rạng rỡ theo năm tháng lại nằm ở việc có một tư duy tích cực.

Nữ diễn viên chia sẻ: "Về chuyện lão hóa một cách duyên dáng, tôi nghĩ mình có một nguồn năng lượng lạc quan và tích cực vô tận. Cứ gọi đó là tinh thần trẻ trung nếu bạn muốn. Nhưng tôi nghĩ tất cả bắt đầu từ cách chúng ta yêu cơ thể mình và trân trọng những gì mình đang có" .

Nữ diễn viên sinh năm 1969 cũng không phủ nhận việc bản thân vẫn chăm sóc ngoại hình thường xuyên: "Tôi sẽ không nói là mình không đi làm đẹp, không dùng laser. Tôi vẫn sẽ duy trì việc này. Đó là quan điểm, và cũng là việc nhận ra rằng đây là cơ thể duy nhất mà mình có. Tất cả nằm ở tư duy" .

Tư duy sống tích cực của Jen không phải là điều gì cao siêu, mà ngược lại, rất thực tế và gần gũi. Trước đó, cô từng chia sẻ nguyên tắc sống "80/20" mà cô áp dụng nhiều năm nay.

Trong đó, 80% thời gian dành cho lối sống lành mạnh như tập thể dục đều đặn, ăn uống cân bằng, chăm sóc sức khỏe. Trong khi, 20% còn lại là dành cho thư giãn như: ăn pizza, uống martini, đi chơi khuya cùng bạn bè.

"Phải có sự cân bằng" , Jen khẳng định.

Chính lối sống tích cực đã giúp Jennifer Aniston trở thành hình mẫu truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ - điều mà cô chia sẻ với Glamour rằng thế hệ của cô chưa từng có.

Hiệu ứng tích cực từ tư duy sống ấy lan tỏa đến cả Marion Cotillard – người đang chuẩn bị bước sang tuổi 50. Cô nói: "Tôi nghĩ Jennifer Aniston là một người phụ nữ truyền cảm hứng. Nhờ cô ấy, tôi cảm thấy vui hơn khi bước sang một thập kỷ mới của cuộc đời".

Marion cũng tâm sự rằng, khi cảm thấy lo lắng vì tuổi tác, cô thường nghĩ đến những phụ nữ cô ngưỡng mộ — những người đã "trưởng thành và lão hóa duyên dáng, biết chấp nhận điều đó".

"Chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận tuổi tác. Tôi không cố chống lại nó, vì điều đó là vô ích. Càng chống lại, bạn càng mệt mỏi mà chẳng đạt được điều gì", Jennifer chia sẻ.



