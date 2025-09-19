Khó tin: adidas và Puma sớm sáp nhập?

Trong thế giới thời trang, hiếm có cuộc đối đầu nào mang tính biểu tượng như adidas và Puma. Hai thương hiệu ra đời từ mối thù anh em nhà Dassler, từng biến cả thị trấn nhỏ Herzogenaurach (Đức) thành "chiến trường" của những đôi giày thể thao, giờ đây lại đứng trước tin đồn có thể sáp nhập để tạo thành một liên minh khổng lồ.

Cổ phiếu tăng mạnh, tin đồn sáp nhập ngày càng nóng

Tuần qua, cổ phiếu Puma đã bất ngờ tăng gần 5% chỉ trong một phiên giao dịch, sau khi nhiều nguồn tin rộ lên về khả năng adidas có động thái thâu tóm đối thủ truyền kiếp. Trước đó, Bloomberg đưa tin gia tộc tỷ phú Pinault - chủ sở hữu tập đoàn Kering đang làm việc với cố vấn để cân nhắc bán 29% cổ phần tại Puma, thông qua công ty Artemis. Khoản đầu tư này được định giá khoảng 800 triệu euro, và nếu được chuyển nhượng, kịch bản adidas nhảy vào nắm quyền kiểm soát không còn xa vời.

Sự việc càng được thổi bùng sau phát biểu của Roy Adams, đồng sáng lập quỹ Metronuclear (Mỹ), trên tờ Handelsblatt (Đức). Ông cho rằng Puma đang rơi vào tình trạng “khẩn cấp”, khi kinh doanh sa sút, nếu không xoay chuyển tình thế, sáp nhập với adidas sẽ là lựa chọn tốt nhất. Chỉ riêng phát biểu này đã khiến giá cổ phiếu Puma bứt phá thêm gần 18% trong hai ngày đầu tuần, biến tin đồn trở thành tâm điểm bàn luận khắp giới đầu tư.

Trước sức nóng của thị trường, cả adidas lẫn Puma đều giữ im lặng. Đại diện hai thương hiệu chỉ trả lời ngắn gọn rằng họ không bình luận về tin đồn.

Puma sa sút, adidas có thể trở thành "cứu tinh"?

Thực tế, tình hình tài chính u ám của Puma càng làm dày thêm kịch bản sáp nhập. Quý II/2025, doanh số Puma giảm 2% còn 1,94 tỷ euro, và tính nửa đầu năm cũng đi xuống 1%. Công ty buộc phải cắt giảm mạnh dự báo doanh thu, từ mức kỳ vọng tăng trưởng nhẹ xuống khả năng giảm hai chữ số, đồng thời phát đi cảnh báo lỗ, trái ngược với mục tiêu lãi hàng trăm triệu euro trước đó.

Khủng hoảng nội bộ cũng khiến CEO Arne Freundt rời ghế hồi tháng 4, được thay thế bằng Arthur Hoeld - một cựu binh adidas từ ngày 1/7. Chính sự xuất hiện của Hoeld khiến giới quan sát tin rằng adidas đang dần len lỏi vào cấu trúc quản lý của Puma, chuẩn bị cho một bước đi lớn.

Câu chuyện trở nên thú vị hơn bởi lịch sử của cả hai thương hiệu. Từng là một xưởng giày duy nhất: Dassler Brothers Shoe Factory, do anh em Adolf (Adi) và Rudolf Dassler đồng sáng lập. Công ty đã chia tách sau mâu thuẫn nảy lửa của cặp anh em trong Thế chiến thế 2. Adi tự mình lập nên adidas, còn Rudolf sáng lập Ruda (sau đổi tên thành Puma). Từ đó, adidas và Puma không chỉ trở thành đối thủ toàn cầu mà còn kéo theo sự chia rẽ cả một thị trấn nhỏ ở Đức.

Nếu tin đồn thành sự thật, 2 "kẻ thù truyền kiếp" sẽ lần đầu tiên trong gần một thế kỷ hợp nhất. Một cuộc hôn phối không chỉ xóa nhòa vết rạn lịch sử mà còn tạo ra một siêu thương hiệu đủ sức đối trọng trực tiếp với Nike - gã khổng lồ đang thống trị thị trường toàn cầu.

Hiện vẫn chưa có thông báo chính thức, nhưng với sự dịch chuyển cổ phần, sự thay đổi nhân sự cấp cao và sức ép từ thị trường, viễn cảnh adidas và Puma ngồi chung một bàn đàm phán không còn là điều bất khả thi. Và nếu ngày đó đến, đây sẽ là một trong những cú bắt tay gây chấn động nhất lịch sử ngành thời trang thể thao.

Theo WWD, Complex