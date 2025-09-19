Nam thần TVB Huỳnh Tông Trạch giờ là "bà thím", cơ mặt kiểu rất lạ

Ngày 17/9 vừa qua, sự kiện ra mắt bộ sưu tập cao cấp Valentino Vertigineux tại Hong Kong (Trung Quốc) gây chú ý khi quy tụ nhiều nhân vật nổi tiếng của làng giải trí xứ cảng thơm, nhưng tâm điểm chú ý lại tập trung vào nam thần TVB Huỳnh Tông Trạch. Ở tuổi 45, nam diễn viên vẫn giữ được phong độ trẻ trung, gương mặt góc cạnh và thần thái tự tin. Diện chiếc áo khoác đỏ rực, kết hợp quần ống loe, tay xách túi Valentino cùng đôi giày họa tiết da báo trong BST mới của nhà mốt Ý, Huỳnh Tông Trạch toát lên vẻ ngoài nổi bật, không lẫn vào đâu được giữa dàn khách mời.

Diện mạo nam thần U50 Huỳnh Tông Trạch trong sự kiện mới nhất của Valentino.

Tuy nhiên, điều khiến dân tình xôn xao không chỉ là visual hack tuổi của anh, mà còn ở phong thái điệu đà có phần… khó nói. Trong video ghi lại tại sự kiện, Huỳnh Tông Trạch liên tục có những cử chỉ nhẹ nhàng, khẽ vuốt tóc, khoe bộ móng tay sơn loang đỏ đen bóng bẩy. Hình ảnh ấy lập tức thổi bùng loạt tranh luận trên mạng xã hội.

Cử chỉ nhẹ nhàng, điệu bộ rất "slay" khó tin là của một mỹ nam từng nổi tiếng phong trần.

Những biểu cảm như 1 "quý bà" của Huỳnh Tông Trạch có thể khiến nhiều fan bật cười.

Dưới những đoạn clip, khán giả Việt để lại hàng loạt bình luận tiếc nuối: "Ủa Huỳnh Tông Trạch ngày xưa đâu?", "Ảnh đã trải qua chuyện gì vậy?", "Giống bà thím thế"... Không ít fan thừa nhận, từng thần tượng một Huỳnh Tông Trạch nam tính, phong trần màn ảnh nay bỗng trở thành ẩn số thời trang khiến họ… hơi hoang mang.

Hội fangirl kỳ cựu của nam thần TVB "sốc nhẹ".

Huỳnh Tông Trạch từng là ngôi sao phim TVB đình đám, gắn liền với loạt vai diễn phong trần, chính trực. Khi ấy, anh là hình mẫu soái ca trong mơ với vóc dáng vạm vỡ, vai u thịt bắp, gương mặt nam tính chuẩn ngôi sao màn ảnh. Hình tượng đó in đậm trong ký ức của khán giả, đặc biệt là thế hệ mê phim truyền hình Hong Kong suốt những năm đầu 2000.

Hình tượng cũ nam tính ngút ngàn của nam diễn viên.

Nhưng thật ra, không phải đến tận bây giờ Huỳnh Tông Trạch mới bộc lộ cá tính khác biệt. Ở tuổi 20 - 30, dù nổi tiếng "sát gái" và từng công khai hẹn hò tình cũ nức tiếng Hồ Hạnh Nhi, Huỳnh Tông Trạch vẫn thường xuyên vướng tin đồn về giới tính bởi gu ăn mặc phi giới tính. Tại một số sự kiện, nam diễn viên chẳng ngại diện váy unisex, khoác crop-top sặc sỡ, thậm chí từng mê mẩn màu son bóng ánh tím.

Cách đây hàng chục năm Huỳnh Tông Trạch đã khiến người ta hoang mang với cá tính thời trang nổi loạn, đậm chất unisex của mình.

Ở tuổi 45, Huỳnh Tông Trạch có thể không còn là nam thần điển trai đánh đâu thắng đó như ngày xưa, nhưng anh cũng không còn đóng khung trong hình tượng soái ca TVB, mà sẵn sàng sống đúng với bản ngã. Dù khán giả có đôi chút bối rối trước sự thay đổi này, không thể phủ nhận sức hút của một ngôi sao đình đám là dù đã đi đến sườn dốc của hào quang, thi thoảng sự trở lại của họ vẫn khiến công chúng phải bàn tán, giữ mình trong cuộc chơi spotlight.

Nam diễn viên gây chú ý với bộ nails trau chuốt, ton sur ton với bộ cánh.



