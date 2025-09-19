So vội outfit "tổng tài" đi xin lỗi với đồ của chủ quán cafe: Hermès da cá sấu thế này thì căng rồi!

Câu chuyện "tổng tài" ra hiệu đánh người ở quán cà phê (Hà Nội) đang là chủ đề gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua. Theo ghi nhận sáng ngày 19/9, nhân vật chính có cái giơ tay chấn động cõi mạng đã có mặt ở hiện trường, trực tiếp gặp gỡ mẹ nạn nhân (cũng là chủ quán) nhưng bị đuổi đi không thương tiếc. Từ đây, thông tin về người mẹ này xuất hiện cho thấy ai mới là "tổng tài" thứ thiệt được lan toả thông qua hình ảnh loạt đồ hiệu "sáng chói".

Hình ảnh tổng tài đến xin lỗi nạn nhân vào sáng nay.

So với bộ suit trông khá đỏm dáng trên camera an ninh, hôm nay "nam tổng tài" chọn trang phục smart casual có phần gần gũi, với áo polo dệt kim, quần âu và giày loafer cùng một chiếc clutch tay không rõ thương hiệu. Cộng đồng mạng đã lùng sục thông tin về trang phục của nhân vật này, và hài hước kết luận mẫu áo trên từng xuất hiện nhiều trên các sàn TMĐT với giá chỉ trên dưới 100 nghìn đồng.

Trong khi đó, vị chủ quán - mẹ của nạn nhân được cho là một phú bà thứ thiệt, có hình thức sang chảnh như những "chaebol" trên phim truyền hình Hàn Quốc. Đơn cử như trong một bức hình đang được lan truyền chóng mặt. Trên tay người phụ nữ này là chiếc Hermès Birkin 30 Alligator Mississippi Matte Gold Hardware.

Với chất liệu da cá sấu và phiên bản khoá vàng, phiên bản Birkin này đang được bán trên một số trang web resell với giá dao động từ 60.000 - 89.500 USD (1,5 - 2,3 tỷ đồng).

Ở một khung hình khác, người mẹ này lại gây chú ý với một mẫu đồng hồ hạng sang với giá được ví như "bằng cả công ty của tổng tài". Tuy nhiên chưa có hình ảnh rõ rệt để khẳng định đây thực sự là thương hiệu đồng hồ gì. Mặt khác, mẫu ví mà chủ quán cầm trên tay là phụ kiện đi kèm cùng mẫu túi tote CHANEL Metallic Calfskin Medium Deauville. Thiết kế kinh điển của Chanel có giá bán trên thị trường thứ cấp hiện tại khoảng 6500 USD (170 triệu đồng).

Bà mẹ đang được quan tâm nhất mạng xã hội cũng thể hiện phong thái sành điệu với mẫu sneaker "Rockoko Knit Fabric" của Fendi. Đôi giày gọn nhẹ dành để dạo phố nói trên cũng rơi vào khoảng 495 USD ( hơn 13 triệu đồng).