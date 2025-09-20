Nữ diễn viên thời trẻ ai cũng biết mặt, giờ 40+ vẫn hack tuổi đỉnh cao và mặc cực đẹp

Han Ji Hye là nữ diễn viên Hàn Quốc rất quen mặt với khán giả xem phim truyền hình, thông qua những bộ phim nổi tiếng như Cô dâu nhỏ xinh, Hôn nhân vàng hay Phía đông vườn địa đàng. Tuy nhiên đã rất lâu, Han Ji Hye không đóng vai chính trong phim truyền hình, thay vào đó là đảm nhận những vai phụ hoặc xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt.

Han Ji Hye thời trẻ măng.

Han Ji Hye ở hiện tại.

Han Ji Hye dường như tập trung hơn cho việc vun vén gia đình. Cô cũng đã bước sang tuổi 41 vào năm nay. Dẫu vậy, nhan sắc của Han Ji Hye vẫn trẻ trung đáng kinh ngạc, không dễ để đoán được tuổi thật của cô đã ngoài 40. Bên cạnh visual xinh đẹp ở tuổi 40+, Han Ji Hye còn sở hữu phong cách thời trang thanh lịch, sành điệu, mang tính ứng dụng cao.

Bộ cánh trên rất lý tưởng để áp dụng trong mùa lạnh sắp tới. Set áo khoác và chân váy vải tweed vừa có sự sang chảnh, vừa trẻ trung, ngọt ngào. Để tạo sự hài hòa cho tổng thể trang phục, Han Ji Hye đã layer bên trong một chiếc áo trắng. Trong khi đó, đôi khuyên tai giúp tăng vẻ long lanh nhưng không làm giảm độ tinh tế.

Ngay cả khi diện một outfit toàn màu đen, vẻ ngoài của Han Ji Hye vẫn siêu cuốn hút. Sự kết hợp giữa áo thun ôm dáng và chân váy dài đã mang tới cho Han Ji Hye sự nữ tính nhưng không kém phần trẻ trung, thời thượng. Bộ cánh trở nên ngọt ngào hơn nhờ đôi giày ballet.

Để không phải suy nghĩ nhiều trong khoản phối đồ, nhưng vẫn có được vẻ ngoài nổi bật, chị em nên tham khảo bộ cánh trên của Han Ji Hye. Công thức áo sơ mi và chân váy dài màu xanh rất thanh lịch, ngọt ngào, đồng thời tôn dáng hiệu quả nhờ thao tác sơ vin. Tổng thể vóc dáng càng được hack tối ưu nhờ đôi giày cao gót mũi nhọn.

Áo polo là lựa chọn lý tưởng dành cho mùa thu. Item này cũng phù hợp với các quý cô ở mọi độ tuổi. Áo polo và quần jeans kết hợp với nhau rất ăn ý, giúp người mặc có vẻ ngoài trẻ trung xen lẫn nét thanh lịch. Tổng thể được nâng cấp nhờ thao tác sơ vin, thắt lưng da. Đôi giày sneaker rất phù hợp với nét năng động của outfit.

Set đồ của Han Ji Hye gây ấn tượng ở sự trang nhã, sang trọng. Trong khi áo blazer nhấn eo tạo sự chỉn chu và tôn dáng cao ráo, thon gọn thì quần âu ống suông lại cộng thêm điểm cool ngầu, phóng khoáng cho outfit. Đôi sandal giúp tổng thể thêm trẻ trung nhưng không làm giảm sự tinh tế. Các quý cô có thể áp dụng bộ cánh trên vào mùa thu – đông, thậm chí có thể áp dụng khi bước sang mùa xuân.

Combo áo sơ mi trắng và quần jeans xanh không chỉ thanh lịch mà còn trẻ trung. Sự xuất hiện của chiếc blazer màu nâu giúp tăng vẻ sang trọng, và còn giúp người mặc thêm nổi bật. Để hoàn thiện vẻ tinh tế, túi xách, thắt lưng và giày da màu trung tính là các mảnh ghép phù hợp.

Tiếp tục là một outfit mà chị em nên ghim ngay cho mùa thu đông 2025. Nếu như áo khoác cổ tròn, phủ họa tiết tạo sự sang trọng và nổi bật thì quần jeans sẽ hack tuổi tối ưu.

Vẫn là combo áo blazer và quần jeans nhưng Han Ji Hye đã sáng tạo bằng cách layer bên trong một chiếc áo lụa viền ren. Item này tạo điểm nhấn nữ tính, quyến rũ cho outfit nhưng vẫn rất hài hòa, không làm giảm sự sang trọng của tổng thể.

Bộ cánh gồm áo sơ mi xanh denim, chân váy họa tiết gây ấn tượng mạnh mẽ ở sự nổi bật. Dẫu vậy, outfit vẫn hài hòa nhờ chiếc áo sơ mi nhã nhặn mà tươi trẻ. Vẻ đẹp của bộ cánh được phát huy tối ưu nhờ thao tác sơ vin. Cuối cùng, chiếc túi xách màu nâu đã nâng cấp sự sang trọng cho tổng thể.

Han Ji Hye siêu năng động và trẻ trung khi áp dụng công thức gồm áo sơ mi crop top kết hợp cùng quần jeans ống đứng. Đôi giày màu trắng tăng vẻ nữ tính cho set đồ, nhưng không làm giảm sự trẻ trung, tươi tắn.

Ảnh: Sưu tầm