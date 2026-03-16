Một hộ kinh doanh vừa bị chuyển hồ sơ sang công an: Tang vật lên tới gần 90 tấn

Vừa qua, Đội Quản lý thị trường thương mại điện tử, cơ động trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an xã Ea Súp - Công an tỉnh Đắk Lắk; Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật khu vực CưM'gar kiểm tra đột xuất đối với Hộ kinh doanh có địa chỉ tại xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Kết quả kiểm tra, Đội Quản lý thị trường thương mại điện tử, cơ động đã phát hiện và tạm giữ hơn 89 tấn phân bón các loại không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp để xác minh, làm rõ theo quy định của pháp luật. Tổng giá trị tang vật vi phạm được xác định là 1,04 tỷ đồng.

Kết quả xác minh nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của tội sản xuất hàng giả (hàng hóa trên có nhãn hàng hóa hoặc bao bì hàng hóa ghi chỉ dẫn giả mạo tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân sản xuất; giả mạo mã số đăng ký lưu hành, mã số công bố; giả mạo về xuất xứ hàng hóa hoặc nơi sản xuất, đóng gói hàng hóa) theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Vì vậy, Đội Quản lý thị trường thương mại điện tử, cơ động đã hoàn tất vụ việc có dấu hiệu tội phạm chuyển cơ quan cảnh sát điều tra xử lý theo quy định.

Theo Chi cục QLTT tỉnh Đắk Lắk