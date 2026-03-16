Cháy căn hộ chung cư Ecohome 1 ở Hà Nội lúc rạng sáng, khói và khí độc lan khắp hành lang

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng hơn 4h sáng ngày 16/3, một vụ cháy xảy ra tại căn hộ trên tầng 9, tòa E4, chung cư Ecohome 1 (phường Đông Ngạc, Hà Nội).

Hiện trường vụ cháy căn hộ chung cư

Ngay khi nhận tin báo cháy, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động lực lượng Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 17 nhanh chóng đến hiện trường.

Chỉ sau 12 phút, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tiếp cận căn hộ 918, tầng 9, tòa E4, chung cư Ecohome 1, đường Đông Thắng, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Tại hiện trường, khói và khí độc lan ra hành lang, lực lượng chức năng xác định 3 người mắc kẹt trong căn hộ cháy.

Các cán bộ, chiến sĩ đã khẩn trương tiếp cận, đưa toàn bộ nạn nhân ra ngoài an toàn, đồng thời hướng dẫn khoảng 20 cư dân tại các căn hộ lân cận thoát nạn xuống khu vực an toàn.

Các nạn nhân sau đó được sơ cứu và đưa tới cơ sở y tế để theo dõi sức khỏe.

Lực lượng Cảnh sát PCCC kịp thời cứu người dân thoát khỏi đám cháy

Đến khoảng 4h30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các căn hộ khác. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.