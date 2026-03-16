Hiện trường đám cháy khiến 2 vợ chồng cùng 3 con nhỏ mắc kẹt bên trong lúc nửa đêm

Ngày 15/3, Công an phường Bến Thành cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra vụ cháy căn nhà nhiều tầng trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 3h30 cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ căn hô hoán. Thời điểm này, trong căn nhà có 2 vợ chồng (44 tuổi) cùng 3 con nhỏ từ 4 đến 12 tuổi đang ngủ ở các phòng phía trên.

Bên trong ngôi nhà bốc cháy khiến 5 người mắc kẹt

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiến hành công tác cứu hộ cứu nạn

Các nạn nhân đã thoát khỏi đám cháy an toàn

Hiện nguyên nhân vẫn đang được điều tra làm rõ

Nghe tiếng hô hoán cả gia đình chạy xuống tầng trệt nhưng lửa đã bao trùm lầu một, chặn lối thoát duy nhất qua cửa chính. Lúc này, 2 vợ chồng cùng 3 con nhỏ vội chạy lên lan can lầu bốn kêu cứu.

Do trong căn nhà chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên bùng cháy kèm hói đen bốc lên dày đặc. Nhiều gia đình bên cạnh lo sợ cháy lan nên di chuyển ra khu vực an toàn.

Nhận tin, Công an cùng lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) Công an TP.HCM đã điều động nhiều cán bộ chiến sĩ cùng xe chữa cháy chuyên dụng có mặt chữa cháy cứu người mắc kẹt.

Lực lượng Cảnh sát PCCC TP.HCM dùng xe thang cao hơn 20 m tiếp cận lan can tầng 4 và đưa cả năm người xuống đất an toàn. Bên cạnh đó, cảnh sát phá cửa tầng dưới để chữa cháy.

Ít phút sau, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không có thương vong về người nhưng nhiều tài sản trong căn nhà bị cháy hoàn toàn. Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.