Từng gây chấn động với ca ghép bàn tay đứt lìa vào chân khi đang mang song thai, cuộc sống hiện tại của người mẹ đơn thân giờ ra sao?

Bốn tháng trước, ca phẫu thuật ghép tạm bàn tay đứt lìa vào cẳng chân rồi vi phẫu nối lại cho sản phụ L.N.P. (20 tuổi) tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc, được xem như một “kỳ tích y khoa” khi các bác sĩ vừa cứu được bàn tay cho bệnh nhân, vừa đảm bảo an toàn cho thai song sinh trong bụng mẹ.

Sau gần một tháng nối lại bàn tay thành công, đến ngày 8/12/2025, sản phụ đã sinh đôi hai bé trai khỏe mạnh.

Thai phụ bị tai nạn, được ghép tạm bàn tay đứt lìa vào chân chờ ngày nối lại

Hình ảnh bàn tay được nối vào chân trước đó từng khiến nhiều người sửng sốt

Bước sang đầu năm 2026, trong chia sẻ trên kênh Độc lạ Bình Dương, chị P. xúc động kể về cuộc sống bình dị nhưng ngập tràn hạnh phúc bên hai bé song sinh, khép lại hành trình đầy thử thách bằng một cái kết viên mãn.

Được biết, hai bé song sinh hiện đã 3 tháng tuổi, rất kháu khỉnh. Chị P. hạnh phúc cho biết đã đặt tên hai con trai là Dĩ - An để đánh dấu hành trình mang thai và sinh con đầy đặc biệt của mẹ con chị.

Theo chia sẻ của chị P., hiện tại chị và chồng đã chia tay, nên ba mẹ con về sống cùng cha mẹ ruột. Sau ca phẫu thuật nối lại bàn tay, phần lớn việc chăm sóc hai bé song sinh vẫn nhờ sự giúp đỡ của ông bà ngoại.

May mắn là bàn tay sau khi được nối lại đã dần có cảm giác trở lại khi chạm vào. "Khi nối lại bàn tay thì ngón tay em có cử động nhẹ được. Nhưng đến khoảng thời gian sinh em bé do ít tập luyện nên tay bị cứng cơ. Bây giờ các bác sĩ đang ghép một lớp da tay mới vào da bụng chờ khi hoàn thiện sẽ tách ra và kéo cơ lại. Bữa em rờ vào tay thấy có cảm giác em mừng lắm", chị P. chia sẻ.

Hiện tại chị P. vẫn phải nhờ bà ngoại và người thân chăm sóc hai con nhỏ trong thời gian chị tiếp tục điều trị

Được biết, để hoàn thiện chức năng vận động của bàn tay, chị P. vẫn phải tiếp tục quá trình tập vật lý trị liệu trong thời gian dài.

Chị gái của chị P. cho biết, bản thân chị và gia đình vẫn không thể tin vào hành trình ghép nối bàn tay mà em gái mình đã trải qua suốt thời gian qua. "Bây giờ bàn tay lành rồi dù chỉ cầm nắm vật nhỏ nhẹ nhàng thôi cũng được, dù sao cũng còn cánh tay. Chứ nếu tàn phế rồi thì tội lắm, P. mới 18 tuổi lại còn hai đứa con song sinh".

Chia sẻ về thời gian sắp tới, chị P. cho biết chị sẽ gửi hai con nhờ mẹ và gia đình chăm sóc, còn bản thân sẽ trở lại Bình Dương để tiếp tục điều trị và tập vật lý trị liệu.

Tuy nhiên người mẹ trẻ vẫn cảm thấy hạnh phúc khi đôi bàn tay đã có cảm giác trở lại

Bên cạnh đó, chị P. cho biết hiện đại gia đình 12 người đang cùng sinh sống trong một ngôi nhà nhỏ khá chật chội. Vì vậy, trong thời gian tới, chị dự định dùng một phần tiền do các mạnh thường quân hỗ trợ để mua đất, cất một căn nhà nhỏ gần đó, nhằm từng bước ổn định cuộc sống cho ba mẹ con.

Hành trình phục hồi đôi bàn tay con nhiều gian nan nhưng chị P. vẫn rất lạc quan và hy vọng có thể tự tay chăm sóc con nhỏ trong tương lai

Hành trình của chị P. - từ tai nạn khiến bàn tay bị đứt lìa, trải qua ca phẫu thuật đặc biệt để giữ lại bàn tay, cho đến khi sinh hạ hai bé trai khỏe mạnh đã trở thành câu chuyện khiến nhiều người xúc động. Dù phía trước vẫn còn chặng đường dài với việc điều trị và tập vật lý trị liệu để phục hồi hoàn toàn chức năng bàn tay, nhưng với chị P., niềm hạnh phúc giản dị khi được ở bên hai con nhỏ chính là động lực lớn nhất để tiếp tục cố gắng, từng bước vượt qua khó khăn và xây dựng lại cuộc sống.