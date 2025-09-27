Sức khỏe hiện tại của sản phụ mang song thai được ghép tạm tay đứt lìa vào chân

Ngày 27/9, Sở Y tế TPHCM thông tin về tình hình sức khỏe sản phụ mang song thai được ghép tạm bàn tay vào cẳng chân tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương.

Theo đó, ngày 13/9,Bệnh viện Đa khoa Bình Dương tiếp nhận trường hợp chị L.N.P (do Trung tâm Y tế khi vực Dĩ An chuyển đến) nhập viện trong tình trạng vết thương dập nát nặng vùng cẳng tay phải do tai nạn lao động. Cẳng tay người bệnh gần như đứt lìa, gãy nát xương và tổn thương động mạch do bị máy cắt, có nguy cơ mất bàn tay và đe dọa tính mạng. Đặc biệt, người bệnh đang mang song thai 23 tuần tuổi.

Ngay khi tiếp nhận, Bệnh viện đã khẩn trương xử trí cấp cứu, kích hoạt báo động đỏ toàn viện, huy động khẩn các chuyên khoa Hồi sức cấp cứu, Gây mê hồi sức, Sản khoa, Chấn thương chỉnh hình cùng phối hợp hội chẩn.

Hình ảnh bàn tay của bệnh nhân được các bác sĩ ghép tạm vào chân

Kết quả ghi nhận, tình trạng song thai tạm ổn định, chưa chuyển dạ; vết thương tay phải dập nát đứt gần lìa ½ cẳng tay, gãy nát xương trụ và xương quay phải, dập nát đoạn động mạch trụ, động mạch quay phải. Người bệnh có chỉ định phẫu thuật khẩn cấp.

Nhằm bảo tồn tối đa mô da và gân cơ, hạn chế tình trạng nhiễm trùng và đảm bảo điều kiện cho các bước tái tạo tiếp theo, ê-kíp phẫu thuật đã thực hiện phẫu thuật chuyển bàn tay phải sang nuôi dưỡng tạm thời tại cẳng chân phải bằng kỹ thuật nối vi phẫu động mạch – tĩnh mạch.

Ca mổ kéo dài 5 giờ, ê kíp phẫu thuật đã tiến hành tháo đoạn tay đứt gần lìa, cắt lọc sạch mô mềm và xương phần xa còn được đến 1/3 dưới cẳng tay phải; bộc lộ động mạch quay, động mạch tùy hành, tĩnh mạch đầu và một nhánh tĩnh mạch mu tay còn tương đối nguyên vẹn; sau đó tiến hành rạch da 1/3 giữa dưới mặt trong cẳng chân phải để bộc lộ động mạch chày sau, tĩnh mạch tùy hành và hệ tĩnh mạch hiển lớn.

Bước tiếp theo, các bác sĩ thực hiện các kỹ thuật để nối phần cổ tay phải đã cắt vào cẳng chân phải. Sau nối, mạch máu lưu thông tốt, các đầu ngón tay hồng trở lại. Bàn tay được cố định vào cẳng chân bằng kim Kirschner, vết thương được che phủ bằng vạt da bụng.

Sau 12 ngày phẫu thuật, sức khỏe sản phụ hồi phục tốt: tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, có thể đi lại nhẹ nhàng, vết mổ vùng cẳng chân phải khô, bàn tay nuôi ghép hồng, tình trạng thai ổn định.

Sở Y tế ghi nhận và đánh giá cao năng lực chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương trong quá trình xử trí các ca bệnh khẩn cấp và phức tạp. Việc lựa chọn phương pháp vi phẫu đặc biệt trên được xem là giải pháp đột phá, không chỉ cứu được chi thể người bệnh, bảo đảm an toàn cho song thai mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ và sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bình Dương.