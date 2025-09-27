Người phụ nữ phản ứng gay gắt khi bị nhắc đỗ xe chắn lối đi: Sự việc không đơn thuần như clip

Sự việc xảy ra tại con ngõ nhỏ trên đường Nguyễn Du, phường Đông Kinh (Lạng Sơn) hiện nay vẫn là chủ đề nhận được sự quan tâm, cập nhật liên tục từ phía dư luận. Theo nội dung các bài chia sẻ trên mạng xã hội cùng đoạn clip ghi lại sự việc, thì người phụ nữ áo trắng đã đậu xe chắn lối đi của người dân, gây ra nhiều phiến toái.

Khi bị nhắc nhở, người này có phản ứng khá gay gắt, phản ứng quyết liệt trước góp ý của những người dân xung quanh. Không dừng lại ở đó, có thông tin người phụ nữ này là vợ của một cán bộ Công an phường Kỳ Lừa ở Lạng Sơn.

Hôm nay (27/9), thông tin trên Người Lao Động thì sự việc không đơn thuần là việc đậu ô tô gây cản trở đi lại như trong clip phản ánh mà do mâu thuẫn kéo dài trong việc tranh chấp lối đi giữa hàng xóm với nhau.

Sự việc không đơn thuần là đậu xe chắn lối đi mà do mâu thuẫn kéo dài trước đó. (Ảnh cắt từ clip)

Bên cạnh đó, trao đổi trên báo VTC News, Trung tá Nguyễn Quang Tùng, Trưởng Công an phường Kỳ Lừa, TP Lạng Sơn xác nhận, người phụ nữ trong đoạn clip nói trên là vợ của một cán bộ Công an phường. Trung tá Tùng cho hay, sự việc xảy ra trên địa bàn phường Đông Kinh nên thẩm quyền xử lý thuộc cơ quan chức năng của phường này.

Được biết, sau khi sự việc gây xôn xao dư luận, UBND phường Đông Kinh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ sự việc.