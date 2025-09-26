Thai phụ kể lại cảm giác hoảng loạn khi thấy bàn tay được ghép vào chân, ám ảnh nỗi sợ ngày con chào đời không được bế ẵm

Mới đây, câu chuyện nữ bệnh nhân trẻ đang mang song thai tại TP.HCM vừa được các y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa Bình Dương phẫu thuật ghép thành công bàn tay vào chân, chờ thời gian thích hợp để phẫu thuật nối lại bàn tay. Bệnh nhân là chị L.N.P. (20 tuổi), đang mang song thai. Trước đó, chị P. làm việc tại nhà máy và bị tai nạn lao động, dập nát 1/3 dưới cẳng tay và đứt lìa bàn tay phải.

Chia sẻ với báo Tuổi trẻ, bác sĩ Võ Thái Trung - Phó trưởng khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương - thông tin, nhiệm vụ của toàn bộ ê kíp là đảm bảo an toàn cho mẹ và song thai, nhưng mong ước của cô gái là giữ được bàn tay.

Chị P. đang được người nhà chăm sóc tại bệnh viện. Người mẹ trẻ có thể giữ lại bàn tay để sau này được trực tiếp chăm sóc hai con bằng chính đôi tay của mình.

"Chúng tôi đã dũng cảm quyết định bảo quản bàn tay tạm ở chân để chờ ghép lại cho cô gái có thêm cơ hội chăm sóc 2 con của mình bằng đôi tay của người mẹ. Toàn bộ ê kíp thực hiện điều này trong khả năng kiểm soát để mọi việc có thể diễn ra an toàn trong hiện tại và cả thời gian sắp tới", bác sĩ Trung thông tin.

Sau ca phẫu thuật, c P. hiện đang được theo dõi và điều trị tại bệnh viện. Chia sẻ với Dân trí, thai phụ kể lại, tai nạn xảy ra quá nhanh, khiến cô chưa kịp định thần đã ngất đi. Lúc tỉnh dậy, P. lo lắng tột độ khi thấy mình đã ở trong phòng hồi sức, còn bàn tay lại… nằm dưới chân, trong khi cẳng tay kẹp dính trong bụng.

"Khi thấy bàn tay dưới chân, em rất hoảng. Bác sĩ phải đến giải thích ngay, rằng việc ấy để tạm nuôi bàn tay chờ ngày ghép lại, sẽ giúp được cho em và con. Nghe vậy, em mới dần bình tĩnh và thấy mừng.

Phát hiện bị dập nát tay với em là một cú sốc lớn. Nhưng điều em lo nhất không phải tay mà là các con, em lo sợ mất chúng. Nhờ đội ngũ y bác sĩ, em còn cơ hội lấy lại cánh tay toàn vẹn và cứu được con.

Hai em bé của em đã được hơn 24 tuần tuổi. Mỗi khi cảm nhận con mình đạp, khi thấy có cơn gò là em lại rất vui, vì biết con vẫn còn sự sống.

Con và mẹ là động lực cho em vượt qua lúc này. Em biết mình phải cố vui lên, vì có khóc thì mọi chuyện cũng không trở lại được như lúc đầu. Em ước hai tháng nữa sẽ được nhìn thấy con em. Khi đó, muốn ghép bao nhiêu cánh tay cho em cũng được. Em sẽ cười đến khi nào con ra đời", cô gái xúc động chia sẻ

Cũng theo nữ bệnh nhân, hiện tại cô chỉ lo sợ mình không bế được con vì không đủ tay, sẽ khiến tương lai của những đứa trẻ thiếu thốn nhiều thứ. Vì cô sẽ đối diện với cuộc sống đơn thân nuôi con, giữ trách nhiệm vừa làm cha, vừa làm mẹ khi song thai chào đời.

"Em sẽ rất hạnh phúc khi được bế con, được tắm và cho con ăn, được mặc đồ cho nó bằng chính đôi tay của mình. Nhưng có thể sẽ phải rất lâu, em mới làm được điều đó trọn vẹn...", P. trăn trở.