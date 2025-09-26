Công an TP.HCM xác minh vụ vỡ hụi 200 tỷ đồng

Bảo linh/ VTC NEWS, Theo vtcnews.vn 21:27 26/09/2025
Khi người dân nghe tin vỡ hụi đã kéo đến nhà chủ hụi để đòi tiền, cơ quan chức năng tại TP.HCM nhanh chóng vào cuộc xác minh, xử lý.

Tin từ Công an xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM, đơn vị này đang xác minh, làm rõ vụ vỡ hụi cả trăm tỷ đồng gây xôn xao dư luận.

Công an TP.HCM xác minh vụ vỡ hụi 200 tỷ đồng- Ảnh 1.

Hàng chục người dân đã tập trung đến nhà chủ hụi ở xã Xuân Thới Sơn để đòi tiền. (Ảnh: H.T)

Thông tin ban đầu, trong ngày hôm nay 26/9 có rất đông người dân tụ tập trước một căn nhà trên đường Xuân Thới 14 để tìm bà D. (ngụ xã Xuân Thới Sơn). Bà D. được cho là chủ hụi của nhiều dây hụi.

Lực lượng chức năng đã mời một số người liên quan về trụ sở để xác minh. Theo những người này, họ tham gia góp hụi suốt nhiều tháng qua. Một số người góp tiền từ 1-3 tỷ đồng để nhận được mức lãi suất 10%, có người tham gia cả chục tỷ đồng. Tổng số tiền của các dây hụi có thể lên tới 200 tỷ đồng.

Các dây hụi đều có rất đông người tham gia. Người chơi đến từ TP.HCM và các tỉnh của khu vực miền Tây Nam Bộ. Mọi người chủ yếu chỉ biết nhau qua mạng xã hội. Tuy nhiên, khi nghe tin bà D. vỡ hụi, mọi người đã tập trung đến nhà người phụ nữ này để đòi tiền.

Công an xã Xuân Thới Sơn và UBND xã Xuân Thới Sơn đã mời chủ hụi và người dân có liên quan lên làm việc.

Cơ quan chức năng đang thống kê, xác minh số tiền liên quan.

