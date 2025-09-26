Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả nhãn hiệu nước tẩy O.K.

Ngày 26/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố Đoàn Văn Bằng (sinh năm 1983, quê Ninh Bình, trú tại xã Bình Lợi) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, đồng thời khởi tố 5 đối tượng đồng phạm với vai trò giúp sức.

Trước đó, ngày 12/9, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TPHCM phối hợp Công an phường Trung Mỹ Tây kiểm tra bãi xe Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ vận tải Tài Tùng Lâm ở địa chỉ số 463 Dương Thị Mười, phường Trung Mỹ Tây, TPHCM.

Các đối tượng sản xuất hàng giả bị bắt giữ

Qua kiểm tra, Công an phát hiện tại đây có 50 thùng carton chứa nhiều chai nước tẩy có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Bằng nghiệp vụ, Phòng PC03 phối hợp Công an các địa phương mở rộng điều tra.

Kết quả, Công an đã khám xét khẩn cấp tại cơ sở sản xuất, kho bãi liên quan, thu giữ: hơn 200 thùng nước rửa toilet, nước giặt, nước xả nhãn hiệu O.K., D.N., F.L.; hàng nghìn vỏ chai, tem nhãn, nắp nhựa, thùng carton in nhãn các thương hiệu; máy ép, dây chuyền sản xuất dùng để chiết rót dung dịch vào chai nhựa; 4 bồn chứa dung dịch để pha chế và nhiều sản phẩm nước tẩy đậm đặc. Kết quả điều tra xác định Bằng là kẻ cầm đầu.

Kho nước tẩy giả nhãn hiệu bị lực lượng chức năng thu giữ

Những thùng nước tẩy ra chuẩn bị đưa ra thị trường

Từ tháng 3/2025 đến 9/2025, Bằng đã mua hóa chất, vỏ bao bì, tem nhãn qua mạng, sau đó tổ chức thuê Nguyễn Thị Trong (sinh năm 1989), Võ Văn Giảng (sinh năm 1986), Nguyễn Văn Trăng (sinh năm 1991), Nguyễn Ngọc Giàu (sinh năm 1987) và một số người khác thực hiện việc pha chế, sang chiết, đóng gói sản phẩm giả.

Kết quả giám định khẳng định toàn bộ số hàng hóa bị thu giữ không phải do công ty chính hãng sản xuất. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.