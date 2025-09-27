Nữ tài xế mở cửa cẩu thả, người đi xe máy bị hất văng, ngã ra đường: Clip "hot" trên MXH

Toàn bộ diễn biến vụ va chạm này đã được camera an ninh ghi lại vào khoảng 10h08' ngày 26/9 trên tuyến đường bê tông dân sinh thuộc tổ 53, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên. Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn clip đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người xem.

Theo nội dung clip, thời điểm này, người phụ nữ điều khiển ô tô dừng đỗ bên phải đường. Khi nữ tài xế bước xuống, cánh cửa xe đã va chạm vào xe máy của một cô gái khiến cô bị hất văng, ngã xuống đường. Nữ tài xế lập tức chạy ra đỡ xe giúp nạn nhân, nhưng cũng không quên trách cô gái chạy xe không chú ý quan sát. Tình huống này chính là chủ đề gây nhiều tranh luận trên các diễn đàn.

Được biết, người điều khiển xe máy mang BKS: 20B2-330.xx là chị P.V.L. (SN 1995), còn nữ tài xế bước xuống từ trên ô tô mang BKS 20A-399.xx là bà N.T.U. (SN 1964).

Thông tin trên Dân Trí, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đang làm rõ vụ việc nữ tài xế ô tô có hành vi mở cửa xe bất cẩn khiến một người lái xe máy ngã văng xuống đường.

"Nguyên nhân sơ bộ ban đầu do bà U. điều khiển ô tô mở cửa xe không đảm bảo an toàn, việc này đã vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ", vị đại diện Cục CSGT cho biết thêm.

Tại hiện trường, 2 phương tiện bị hư hỏng nhẹ, chị P.V.L. may mắn không bị thương nặng. Qua kiểm tra, bà U. và chị L. không có nồng độ cồn.