Người phụ nữ bán đồ ăn vặt thu gần 260 tỷ đồng trong 1 năm, tăng 300% so với năm ngoái

Theo báo cáo của nền tảng phân tích dữ liệu thương mại điện tử Metric.vn, doanh số của thương hiệu này tăng 304% so với năm trước, với hơn 1,9 triệu sản phẩm được bán ra, tăng 208%.

Khoảng 98% doanh thu của thương hiệu đến từ các combo hoặc set đồ ăn vặt, chủ yếu nằm trong phân khúc giá 100.000–350.000 đồng. Các combo thường kết hợp nhiều món khác nhau, cho phép người mua trải nghiệm nhiều sản phẩm trong một đơn hàng với mức chi phí không quá cao.

Thương hiệu này có các sản phẩm như chân gà rút xương, các loại bim bim, đùi gà phô mai, tăm cay... Nhiều sản phẩm đạt hàng trăm nghìn đơn bán thành công trên nền tảng TikTok Shop. Chẳng hạn, combo 20 gói chân gà tê cay rút xương giá 168.000-198.000 đồng đạt gần 225.000 lượt bán; combo 2 hũ snack tăm cay và 2 hũ đùi gà giá 99.000 đồng đạt hơn 238.000 lượt bán...

Theo Metric, mô hình bán theo combo giúp tăng giá trị đơn hàng trung bình, đồng thời thu hút khách hàng mới và khuyến khích người mua quay lại mua sắm.

Người phụ nữ phía sau thương hiệu

"Ăn Cùng Bà Tuyết" gắn với hình ảnh bà Đỗ Thị Tuyết, thường được biết đến trên mạng xã hội với tên gọi Bà Tuyết Diamond, quê Thái Nguyên.

Thương hiệu này nổi lên nhờ các video bán đồ ăn vặt và livestream trên nền tảng TikTok. Các video giới thiệu sản phẩm thường có cách nói chuyện gần gũi, phong cách đời thường, thu hút lượng lớn người xem.

Hiện kênh TikTok "Ăn Cùng Bà Tuyết" có hơn 3 triệu người theo dõi. Ngoài ra, bà Tuyết cũng sở hữu một tài khoản khác là @batuyethanhvi cũng hoạt động bán hàng, có khoảng 1,9 triệu người theo dõi và thường xuyên livestream.

Các phiên livestream bán hàng của thương hiệu này thường kéo dài nhiều giờ, thu hút hàng chục nghìn người xem cùng lúc. Nhiều sản phẩm được bán theo dạng combo với số lượng lớn trong mỗi buổi phát trực tiếp.

Trong quá trình phát triển, thương hiệu cũng từng gây chú ý khi trang Facebook "Ăn Cùng Bà Tuyết" thông báo giải thể Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Ăn Cùng Bà Tuyết vào tháng 6/2025 với lý do gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh.

Trước đó, thương hiệu Ăn Cùng Bà Tuyết cũng từng dính ồn ào về chất lượng các sản phẩm sản xuất, kinh doanh. Tháng 4/2025, chân gà rút xương bà Tuyết bị khách hàng phản ánh chưa chín, bốc mùi lạ. Hồi tháng 3/2024, một khách hàng khác cũng phản ánh tìm thấy dị vật trong một sản phẩm của thương hiệu này.

Thị trường đồ ăn vặt tăng trưởng mạnh

Ngoài doanh nghiệp của bà Tuyết, theo báo cáo của Metric.vn, ngành hàng đồ ăn vặt trên các sàn Shopee, Lazada và TikTok Shop đạt doanh thu khoảng 5.816 tỷ đồng trong năm 2025, tăng 51% so với năm trước.

Tổng cộng hơn 97,1 triệu sản phẩm đã được bán ra từ khoảng 320.500 gian hàng.

Đây cũng là ngành có doanh thu lớn nhất trong nhóm bách hóa – thực phẩm trên các sàn thương mại điện tử, chiếm khoảng 21,7% thị phần toàn ngành.

Về thương hiệu, 5 thương hiệu có doanh thu cao nhất gồm Mẹ Rô, Ăn Cùng Bà Tuyết, Bếp Chè Thái, Kam Yuens và Catsky Food.

Xét theo nhóm sản phẩm, thức ăn khô và đồ hộp là mặt hàng bán chạy nhất với doanh thu khoảng 2.838 tỷ đồng. Tiếp theo là bánh (889 tỷ đồng), kẹo (661 tỷ đồng) và quả, hạt sấy khô (304 tỷ đồng).