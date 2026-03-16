Khám xét nơi ở, khởi tố thầy lang online Phàng Thị Sua SN 1993

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên ngày 16/3 cho biết trên báo Công an Nhân dân rằng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phàng Thị Sua (SN 1993, trú tại xã Pu Nhi) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm. Vụ việc được phát hiện sau khi lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm được quảng cáo là “thuốc nam gia truyền” nhưng không rõ nguồn gốc, không được cấp phép.

Thu hái cây rừng, trộn lẫn rồi bán như thuốc chữa bệnh

Theo cơ quan điều tra, mặc dù không có chuyên môn y dược, không được đào tạo về y học cổ truyền, Phàng Thị Sua vẫn tự ý thu hái nhiều loại cây rừng, sau đó băm nhỏ, phơi khô và trộn lẫn để tạo thành các gói sản phẩm.

Những gói dược liệu này được đóng gói thủ công rồi quảng cáo trên mạng xã hội là thuốc nam có khả năng chữa các bệnh về dạ dày, phụ khoa nhằm thu hút người mua.

Đối tượng Phàng Thị Sua quảng cáo bán hàng trên mạng xã hội. Ảnh: CAND

Hoạt động sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nói trên được xác định không tuân thủ quy định về dược phẩm và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng.

Theo tờ Công Luận, trong một vụ việc khác liên quan, Công an tỉnh Điện Biên cũng đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm đối với Giàng A Cu (SN 1990, trú tại xã Na Son).

Khi khám xét nơi ở của các đối tượng vào ngày 23/6/2025, lực lượng chức năng phát hiện Giàng A Cu tự thu hái các loại cây rừng, sau đó phối trộn, đóng gói thành sản phẩm và quảng cáo là thuốc chữa bệnh.

Công an Điện Biên khởi tố vụ án, khởi tố bị can các trường hợp sản xuất, buôn bán “thuốc nam gia truyền” - Ảnh: An ninh Điện Biên

Các sản phẩm được rao bán gồm: Thuốc chữa viêm lộ tuyến cổ tử cung mang tên “Gậu Sua”; Thuốc điều trị dạ dày mang tên “Phềnh Mông Giàng”. Những sản phẩm này được quảng cáo rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội để tìm kiếm khách hàng.

Hơn 2.000 sản phẩm đã được bán ra thị trường

Báo Lao Động dẫn thông tin từ quá trình điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định hai đối tượng đã bán hơn 2.000 sản phẩm cho khách hàng tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Các sản phẩm được quảng cáo là thuốc nam gia truyền, thậm chí có dấu hiệu giả mạo giấy xác nhận của cơ quan chức năng nhằm tạo lòng tin cho người mua.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi liên quan.

Cơ quan chức năng cũng thông báo những người đã từng mua các sản phẩm nói trên sớm liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Điện Biên để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật. Người dân có thể liên hệ qua số điện thoại 0815.544.123 để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

Công an đồng thời khuyến cáo người dân cần thận trọng khi mua các loại thuốc được quảng cáo trên mạng xã hội, đặc biệt là những sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc chưa được cơ quan chức năng cấp phép.