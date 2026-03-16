Khám xét phòng trọ, bắt "bà trùm" Hà Thị Tuyết

Ngày 15/3, Công an xã Ninh Gia (Lâm Đồng) cho biết, sau thời gian theo dõi, đấu tranh, đơn vị đã phối hợp với Công an xã Đinh Văn triệt phá vụ án ma túy, bắt giữ các đối tượng liên quan.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Từ Vũ Lâm (31 tuổi, ngụ xã Quảng Khê, tỉnh Lâm Đồng) và Hà Thị Tuyết (36 tuổi, ngụ xã Đinh Văn, huyện Lâm Hà). Tang vật thu giữ là gần 110 gam ma túy.

Hà Thị Tuyết bị bắt khi đang tàng trữ 100 túi ni lông chứa ma túy, tổng trọng lượng gần 100 gam. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, chiều 26/2, Công an xã Ninh Gia phát hiện nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy của Từ Vũ Lâm (SN 1995, hộ khẩu thường trú tại xã Quảng Khê, tỉnh Lâm Đồng), hiện đang thuê trọ tại thôn Ninh Hòa, xã Ninh Gia. Dù mới chuyển đến sinh sống tại địa phương, nhưng những dấu hiệu bất thường của Lâm đã nhanh chóng lọt vào tầm theo dõi của lực lượng chức năng.

Sau khi triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Ninh Gia đã bắt quả tang Từ Vũ Lâm đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm một hộp kim loại màu vàng chứa khoảng 10 gam ma túy dạng tinh thể trắng, cùng nhiều dụng cụ được đối tượng sử dụng để dùng ma túy như ống hút và ống hút thủy tinh gắn vào chai nhựa.

Qua kiểm tra nhanh, Từ Vũ Lâm dương tính với ma túy đá. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Lâm thừa nhận hành vi tàng trữ ma túy. Tuy nhiên, đối tượng khai rằng bản thân chỉ sử dụng một phần, số còn lại là giữ hộ cho chị gái tên Hà Thị Tuyết (SN 1990), trú tại huyện Lâm Hà.

Từ lời khai trên, Công an xã Ninh Gia đã phối hợp với Công an xã Đinh Văn (huyện Lâm Hà) tiến hành kiểm tra nơi ở của Hà Thị Tuyết. Qua xác minh, Tuyết được xác định là đối tượng có nhiều tiền án, từng chấp hành án phạt tù nhưng sau khi trở về địa phương vẫn tiếp tục có dấu hiệu liên quan đến các hoạt động vi phạm pháp luật.

Lâm và Tuyết tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp 100 gam. Ảnh: Công an xã Ninh Gia

Khi lực lượng chức năng tiếp cận phòng trọ của Hà Thị Tuyết, đối tượng đã khóa chặt cửa và tìm cách phi tang tang vật bằng cách ném nhiều gói ma túy qua lỗ thông gió ra khu vực bãi cỏ phía sau nhà. Tuy nhiên, toàn bộ hành vi này đã bị các trinh sát phát hiện và kịp thời thu giữ.

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ một hộp màu xanh chứa 40 túi ma túy cùng một cân tiểu ly điện tử và nhiều dụng cụ liên quan đến việc sử dụng ma túy. Ngoài ra, trong phòng trọ của đối tượng còn phát hiện 60 túi nilon được chuẩn bị để đóng gói ma túy và nhiều ống hút đã được cắt sẵn, cất giấu trên gác lửng.

Tổng số ma túy thu giữ trong vụ việc gần 100 gam. Cơ quan chức năng nhận định hành vi của Hà Thị Tuyết thể hiện sự liều lĩnh khi tìm cách tẩu tán tang vật nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Hiện Công an xã Ninh Gia đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng và tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định. Cơ quan công an đã ra lệnh bắt người phạm tội quả tang đối với Từ Vũ Lâm về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy và lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hà Thị Tuyết để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.