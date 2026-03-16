Khi nào miền Bắc xuất hiện đợt mưa to chuyển mùa?

Nhận định xu hướng thời tiết từ tháng 4 - 6, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh trong thời kỳ này sẽ có tần suất giảm dần, cường độ yếu và có xu hướng lệch đông, gây ra hiện tượng thời tiết nồm ẩm ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Đặc biệt, giai đoạn từ tháng 4 trở đi có khả năng xuất hiện những đợt mưa chuyển mùa ở khắp các khu vực: Tây Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ.

Khoảng đầu tháng 4, khắp các khu vực trên cả nước sẽ đón đợt mưa rào và dông trong khoảng thời gian chuyển mùa (Ảnh: Tiền phong).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 16 và ngày 17/3

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 19-28 độ.

Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ từ 16-30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 17-28 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 17-27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 16-31 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 23-35 độ.