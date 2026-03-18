Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền cho đường dây lừa đảo của Mr Pips

Trong kết luận điều tra vụ án liên quan đến Mr Pips Phó Đức Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã làm rõ hành vi rửa tiền thông qua Công ty Cổ phần Ngân Lượng do Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT.

Trong đó, Phó Đức Nam (32 tuổi, trú Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) bị đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản","Rửa tiền"; Lê Khắc Ngọ (36 tuổi, trú phường Từ Liêm, Hà Nội) cùng vợ là Ngô Thị Thêu (31 tuổi, ở Hải Phòng) bị đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngoài ra Shark Bình cùng hơn 70 người khác bị truy tố về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản","Rửa tiền", "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Shark Bình bị cáo buộc phạm tội rửa tiền trong vụ án liên quan Mr Pips - Ảnh: CA

Theo kết luận, để phục vụ hoạt động nhận tiền của nhà đầu tư, Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Công ty CP Ngân Lượng làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan nhiều sàn Forex (Forex là sàn giao dịch ngoại hối, trao đổi các loại tiền tệ quốc tế; cho phép nhà đầu tư kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch tỷ giá. Tại Việt Nam, các sàn Forex hiện không được Ngân hàng Nhà nước cấp phép và hoạt động là trái quy định pháp luật).

Tại Công ty Ngân Lượng, ông Nguyễn Hòa Bình giữ vai trò chỉ đạo chung, quyết định các chính sách phí và là chủ đồng quản trị. Ông Bình là người chỉ đạo chung các hoạt động của công ty đưa ra các quy định về mức phí đối với khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán trung gian. Đinh Hồng Quân là Tổng giám đốc, đại diện pháp luật, chịu trách nhiệm ký các văn bản, báo cáo tài chính. Bộ phận tài chính - kế toán do Nguyễn Thị Thanh Hương phụ trách quản lý dòng tiền và tài khoản ngân hàng.

Bộ phận kỹ thuật do Bùi Thanh Hải đảm nhiệm việc xây dựng hệ thống thanh toán tự động, bảo mật thông tin. Bộ phận kinh doanh do Trần Thị Thanh Tâm phụ trách tìm kiếm, kết nối khách hàng là các sàn forex, cùng Nguyễn Thùy Linh hỗ trợ chăm sóc khách hàng. Bộ phận vận hành do Nguyễn Thị Nam phụ trách đối soát giao dịch, tiếp nhận và phản hồi thông tin từ khách hàng, ngân hàng và cơ quan chức năng.

Theo quy trình, khách hàng mở ví Ngân Lượng thông qua ứng dụng hoặc website, cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, căn cước công dân, số điện thoại, email và tài khoản ngân hàng liên kết, sau đó xác thực để sử dụng dịch vụ.

Từ năm 2018, thông qua bộ phận hotline, Trần Thị Thanh Tâm được kết nối với đại diện sàn forex GKFX để thỏa thuận mức phí giao dịch. Sau đó, Phó Đức Nam liên hệ trực tiếp qua Telegram để trao đổi hợp tác.Sau đó có một người (chưa xác định được danh tính) liên hệ với Tâm giới thiệu là đại diện của sàn forex GKFX muốn thỏa thuận mức phí chiết khấu là 0,5% cho giao dịch nạp. Tâm đã báo cáo xin ý kiến Nguyễn Hòa Bình trực tiếp tại Công ty Ngân lượng, tuy nhiên Shark Bình không đồng ý.

Một thời gian sau, Phó Đức Nam (lúc này là người đại diện của sàn GKFX tại Việt Nam) sử dụng tài khoản Telegram tên "Peter" liên hệ với Tâm giới thiệu là người đại diện mới của sàn và muốn thỏa thuận mức phí chiết khấu.

Tâm đã báo cáo xin ý kiến và được Nguyễn Hòa Bình giao chăm sóc khách hàng là sàn forex của GKFX. Quá trình hoạt động, Nam tiếp tục tạo lập thêm các sàn forex DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing và thông báo cho Công ty Ngân lượng biết.

Quá trình chăm sóc sàn forex của Phó Đức Nam, bộ phận chăm sóc khách hàng do Tâm quản lý lập ra các nhóm Telegram để hỗ trợ xử lý trục trặc khi khách hàng nạp tiền.Mức phí được áp dụng gồm 2,5% đối với giao dịch nạp tiền, 1% đối với giao dịch rút tiền và 1.000 đồng mỗi lần rút. Dù phía đối tác đề nghị giảm phí vào năm 2021, mức phí này vẫn được giữ nguyên.

Quá trình hoạt động, Phó Đức Nam tiếp tục đưa thêm nhiều sàn forex khác như DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarkets vào hệ thống thanh toán thông qua Ngân Lượng. Để vận hành, các nhóm Telegram được lập với sự tham gia của bộ phận kinh doanh, kỹ thuật, vận hành và nhân viên các sàn nhằm xử lý sự cố giao dịch, đối soát dòng tiền.

Từ tháng 6/2020, Công ty Ngân lượng bắt đầu nhận được các công văn của cơ quan công an xác minh về các ví Ngân lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư sàn forex của Phó Đức Nam. Nguyễn Thị Nam đã báo cáo cho ông Nguyễn Hòa Bình nội dung trên. Mặc dù biết các sàn forex của Phó Đức Nam vi phạm pháp luật nhưng Shark Bình đã chỉ đạo Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm không cung cấp thông tin ví thật của sàn mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân lượng khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan công an. Mục đích của nhóm ông Bình là muốn tiếp tục cho ví Ngân lượng của sàn forex hoạt động nhằm hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch, cơ quan điều tra cáo buộc.

Quá trình trao đổi, cung cấp dữ liệu được thực hiện qua Telegram giữa các cá nhân liên quan. Sau khi tổng hợp, hồ sơ được hoàn thiện và chuyển cho Đinh Hồng Quân ký, gửi cơ quan công an.Theo đó, ông Bình chỉ đạo Tâm liên hệ với nhân viên sàn forrex của Nam thông báo việc có công văn xác minh của cơ quan công an, và yêu cầu phía Mr Pips cung cấp thông tin một ví khác (không phải ví đúng của sàn) và các giao dịch rút tiền của khách hàng đầu tư trên sàn có số tiền phù hợp, nghĩa là bằng hoặc ít hơn số tiền mà khách nạp vào ví.

Sau đó, Tâm chuyển các thông tin này cho Nam soạn thảo công văn và tài liệu trả lời cơ quan công an với nội dung không đúng thực tế. Sau khi làm xong công văn phúc đáp và tài liệu kèm theo, Nam chuyển cho ông Bình duyệt, để tổng giám đốc Đinh Hồng Quân ký trả lời công an với tư cách là người đại diện pháp luật.

Từ giữa năm 2021 đến cuối 2022, mỗi khi có công văn xác minh từ phía công an là nhóm nhân viên của ông Bình lại chụp ảnh và chuyển cho Phó Đức Nam. Từ đó, Nam chỉ đạo nhân viên hợp thức các số liệu tiền nạp, tiền rút rồi chuyển lại để công ty của Shark Bình trả lời cơ quan điều tra.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, có 150 bị hại đã chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng với tổng số tiền hơn 213,4 tỷ đồng. Dòng tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân Lượng tại các ngân hàng lớn, sau đó nạp vào các sàn forex nêu trên.