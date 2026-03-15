Dự báo thời tiết ngày 15/3: Hà Nội có mưa phùn, TP.HCM trời nắng

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 15/3/2026

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ngày 15/3, không khí lạnh di chuyển lệch sang phía đông rồi suy yếu và biến tính dần. Trong đó, vùng núi Bắc Bộ chịu ảnh hưởng kết hợp vùng hội tụ gió trên mực 1.500-3.000m.

Ngày 15/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, tập trung vào đêm và sáng. Trong đó, vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời tiếp tục rét về đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất dao động 16-21°C, có nơi dưới 16°C.

Thời tiết Hà Nội cũng xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác lúc đêm và sáng.

Tại Trung Bộ, Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Phía Đông của Lâm Đồng ngày nắng, đêm không mưa.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mưa, ngày nắng, trong đó, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35°C. TP.HCM trời nắng, nhiệt độ cao nhất 34°C.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên biển, ngày và đêm 15/3, khu vực phía Đông của Bắc Biển Đông có gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; khu vực giữa Biển Đông gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Từ ngày 16/3, gió trên các vùng biển suy yếu dần.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 15/3/2026

TP Hà Nội đêm và sáng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-21°C. Nhiệt độ cao nhất 23-25°C.

Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C, có nơi trên 25°C.

Đông Bắc Bộ đêm và sáng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trong đó, vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, vùng núi có nơi dưới 17°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc đêm và sáng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C, có nơi trên 26°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C, có nơi dưới 17°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, có nơi trên 28°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, trong đó, miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.