Truy tìm Nguyễn Văn Hận sinh năm 1984

Minh Tuệ, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 16:01 16/03/2026
Công an thông báo truy tìm Nguyễn Văn Hận (ngụ huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) để phục vụ điều tra nguồn tin về tội phạm "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 16/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã ra quyết định truy tìm Nguyễn Văn Hận (SN 1984, ngụ ấp 9, xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang).

Theo Công an, Nguyễn Văn Hận là người có liên quan đến nguồn tin về tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra năm 2021 tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Hiện không rõ Nguyễn Văn Hận đang ở đâu nên cơ quan chức năng cần truy tìm để phục vụ việc điều tra.

Công an đề nghị các Cục nghiệp vụ Bộ Công an; các phòng nghiệp vụ Công an các tỉnh, thành phố…phối hợp truy tìm.

Khi thấy Nguyễn Văn Hận ở đâu đề nghị báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai địa chỉ số 47 đường Nguyễn Ái Quốc (khu phố 2, phường Tân Hiệp, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) số điện thoại 0839.268.979 hoặc cơ quan Công an cấp trên theo hệ lực lượng.

