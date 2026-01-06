Mỗi ngày, một Bệnh viện tuyến Trung ương tiếp nhận cả trăm ca rụng tóc: Khi nào là dấu hiệu bệnh lý?

Số lượng bệnh nhân rụng tóc gia tăng

Có mặt tại Phòng khám rụng tóc thể mảng và Bệnh lý về tóc, Bệnh viện Da liễu Trung ương, chị N.T.Th (tại Tuyên Quang) đưa con gái 9 tuổi đi khám vì tình trạng rụng tóc nhiều.

Chị Th chia sẻ, con gái chị bị rụng tóc theo từng mảng cách đây khoảng 3 tháng. Ban đầu, thấy tóc rụng rồi lại mọc nên gia đình không quá lo lắng, cho rằng đó là hiện tượng bình thường. Tuy nhiên, tình trạng rụng rồi mọc tóc lặp đi lặp lại, ảnh hưởng đến thẩm mỹ và tâm lý của trẻ, khiến gia đình lo ngại con có thể mắc các bệnh lý khác liên quan.

Sau khi đọc thông tin trên các phương tiện truyền thông, chị Th đã đưa con đi khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương và được chẩn đoán mắc rụng tóc thể mảng.

Một trường hợp khác là anh H (33 tuổi), bị rụng tóc nhiều khiến tóc thưa, trán cao rõ rệt. Ban đầu, anh không để ý đến tình trạng này. Tuy nhiên, khi tóc rụng ngày càng nhiều, đối diện nguy cơ hói đầu, anh đã quyết định đi khám.

Trường hợp bệnh nhân rụng tóc đang được bác sĩ thăm khám (ảnh: N.M).

TS.BS Nguyễn Thị Hà Vinh, Phó Trưởng khoa Điều trị nội trú ban ngày, phụ trách Phòng khám rụng tóc thể mảng và Bệnh lý về tóc, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết những năm gần đây, số bệnh nhân đến khám vì rụng tóc ngày càng đông. Tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, mỗi ngày có thể tiếp nhận từ 50 - 100 ca, thuộc nhiều nhóm rụng tóc khác nhau.

Theo bác sĩ Hà Vinh, rụng tóc được chia thành hai nhóm chính: rụng tóc có sẹo và rụng tóc không sẹo. Trong đó, rụng tóc có sẹo gây tổn thương nang tóc vĩnh viễn và không thể phục hồi. Ngược lại, rụng tóc không sẹo chiếm đa số và có khả năng mọc lại nếu được điều trị đúng cách.

Các dạng rụng tóc không sẹo thường gặp gồm rụng tóc từng mảng; rụng tóc androgen (hói đầu), thường gặp ở cả nam và nữ; rụng tóc telogen là tình trạng tóc rụng lan tỏa toàn bộ da đầu; và một số nguyên nhân khác. Rụng tóc telogen thường xuất hiện sau sinh, sau các bệnh sốt virus như sốt xuất huyết, sau phẫu thuật mất máu nhiều, sau một đợt giảm cân đột ngột hoặc cơ thể thiếu máu, thiếu vi chất lâu dài.

Khi nào cần đi khám?

Rụng tóc là vấn đề phổ biến, có thể gặp ở mọi người. Tuy nhiên, rụng tóc ở mức độ nào thì cần đi khám là điều nhiều người chưa rõ. Theo bác sĩ Hà Vinh, rụng dưới 100 sợi tóc mỗi ngày được coi là sinh lý bình thường. Nếu tóc rụng trên 100 sợi/ngày, kéo dài nhiều tuần và không có dấu hiệu phục hồi, người bệnh nên đi khám để tìm nguyên nhân. Một số trường hợp rụng tóc theo mùa có thể tự cải thiện, nhưng nếu tóc tiếp tục thưa dần thì cần can thiệp y tế.

Việc điều trị rụng tóc cũng gặp không ít khó khăn. Một số loại rụng tóc không thể phục hồi hoàn toàn, đặc biệt là rụng tóc có sẹo.

Với rụng tóc androgen (hói đầu), điều trị bị hạn chế do liên quan đến hormone sinh dục; một số loại thuốc có thể ảnh hưởng đến sinh lý nên người bệnh cần cân nhắc kỹ trước khi sử dụng.

Bên cạnh đó, việc tiếp cận một số thuốc điều trị hiệu quả hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế, bác sĩ Hà Vinh chia sẻ. Ngoài thuốc, nhiều phương pháp hỗ trợ điều trị rụng tóc đang được áp dụng như lăn kim, tiêm huyết tương giàu tiểu cầu (PRP), laser kích thích mọc tóc hoặc cấy tóc trong trường hợp nang tóc đã mất hoàn toàn.

Với rụng tóc do nguyên nhân tạm thời như sau sinh, sau sốt hoặc phẫu thuật, tóc thường có khả năng phục hồi tốt nếu được điều trị và chăm sóc đúng cách.

Các bác sĩ khuyến cáo, với rụng tóc sinh lý, người dân không nên quá lo lắng hoặc can thiệp quá mức vì đây là một phần của chu kỳ phát triển tóc. Tuy nhiên, khi rụng tóc nhiều bất thường, cần đi khám chuyên khoa da liễu, tránh tự ý sử dụng thuốc hoặc các bài thuốc truyền miệng để hạn chế nguy cơ “tiền mất, tóc vẫn rụng”.