Miu Lê đang gặp rắc rối

Tối 6/10, Miu Lê gửi một tin nhắn broadcast đến người hâm mộ, bày tỏ mong muốn mọi người chỉ gọi cô bằng nghệ danh "Miu Lê" hoặc "Miu" thay vì "Em Xinh Miu Lê" - cụm từ gắn liền với chương trình Em Xinh Say Hi. "Mình thích mọi người gọi mình là Miu Lê, đừng có vế gì bên trước hết. Hành trình Em Xinh kết thúc rồi. Mình trở lại là Miu Lê thôi nha. Miu Lê hoặc Miu", nữ ca sĩ viết.

Ngay lập tức, phát ngôn này gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng cách nói của Miu Lê thiếu tinh tế và có phần phủ nhận chương trình từng giúp tên tuổi cô được nhắc lại mạnh mẽ. Từ khóa "Miu Lê bạc bẽo" thậm chí xuất hiện tràn lan trên các nền tảng, kéo theo hàng loạt bình luận chỉ trích cô vô ơn, làm tổn thương fan Em Xinh.

Miu Lê vấp phải tranh cãi khi muốn mọi người gọi mình là Miu Lê, đừng kèm bất cứ gì phía trước

Trước phản ứng gay gắt, Miu Lê đã có động thái giải thích trong group chat với fan. Cô kể lại câu chuyện trò chuyện với một người hâm mộ, người này cho biết chỉ muốn xem Em Xinh và mong chương trình có thêm nhiều mùa tiếp theo. Miu Lê đáp: "Ủa vậy 30 chị sau ai cũng có ra sản phẩm và làm công việc khác mà, em cày thêm cái khác được nữa mà!". Còn bạn khán giả nằng nặc chuyện sẽ ủng hộ Miu Lê nếu cố tiếp tục tham gia Em Xinh mùa 2. Lúc này Miu Lê lo lắng nếu người hâm mộ chỉ muốn coi mình ở Em Xinh thì dự án phim sau này sẽ không xem.

Có thể hiểu Miu Lê mong muốn khán giả sẽ đón nhận cô nhiều hơn ở chặng hành trình nghệ thuật phía trước, không riêng gì mỗi Em Xinh Say Hi. Nữ ca sĩ trải lòng: "Cụ thể suy nghĩ của Miu là khán giả yêu mến mình từ chương trình Em Xinh, Miu muốn xem họ là gia đình tinh thần của mình chứ không phải là tệp khán giả Em Xinh".

Miu Lê phân trần về câu chuyện muốn được khán giả đón nhận ở nhiều lĩnh vực khác, không chỉ mỗi Em Xinh

Dù đã lên tiếng, làn sóng chỉ trích Miu Lê vẫn tiếp tục lan rộng. Trên mạng xã hội Threads, nhiều bài đăng tranh luận, châm biếm và cả phản đối xuất hiện dày đặc. Một số fan tuyên bố rời group chat, cho rằng Miu Lê "quên mất ai đã giúp cô được yêu lại". Tình hình còn leo thang thêm khi fan của Em Xinh Say Hi còn "đào" lại những lần Miu Lê gây tranh cãi trong quá trình tham gia chương trình, từ thái độ đến cách ứng xử với đồng đội, qua đó khiến lùm xùm này được thổi bùng dữ dội.

Nhiều fan thoát nhóm chat, bày tỏ sự thất vọng với Miu Lê sau phát ngôn bị cho là kém duyên

Giữa làn sóng chỉ trích, vẫn có nhiều khán giả lên tiếng bênh vực Miu Lê. Họ cho rằng phát ngôn của cô không đến mức phải nhận những phản ứng gay gắt như vậy. Theo lý lẽ từ phía fan, Miu Lê vốn không phải là một tân binh cần dựa vào chương trình để được biết đến. Trước Em Xinh Say Hi, cô đã có một sự nghiệp vững chắc với hàng loạt hit, vai diễn và dự án âm nhạc thành công. Việc chương trình kết thúc nhưng khán giả vẫn gọi "Em Xinh Miu Lê" vô tình khiến tên tuổi cô bị bó hẹp trong một tệp khán giả nhỏ. Với những người chưa từng theo dõi show, cụm từ "Em Xinh" thậm chí còn gây khó hiểu. Bởi vậy, mong muốn được gọi đúng tên nghệ danh là điều có lý, và cũng phần nào thể hiện khát vọng được nhìn nhận rộng hơn trên hành trình nghệ thuật.

Còn với nhiều nonfan cho rằng Miu Lê vẫn cần ứng xử tinh tế hơn để tránh tạo tranh cãi. Không thể phủ nhận Em Xinh Say Hi đã góp phần giúp hình ảnh Miu Lê được yêu mến thêm và tạo ra những dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp. Việc ẩn ý không muốn gắn với danh xưng "Em Xinh" chắc chắn khiến người hâm mộ trung thành của chương trình cảm thấy tổn thương. Netizen bày tỏ rằng cách nghệ sĩ muốn được gọi như thế nào nên đến từ chính hành trình và sản phẩm nghệ thuật của họ, chứ không phải một cách gọi. Và dù được nhớ đến ở hình ảnh nào thì điều đó vẫn nên trân trọng.

Nhiều người cho rằng Miu Lê cần tinh tế hơn để tránh tạo nên tranh cãi không đáng có

Dù vậy, không thể phủ nhận rằng phát ngôn lần này đã khiến hình ảnh của Miu Lê bị ảnh hưởng không nhỏ. Một bộ phận fan của Em Xinh Say Hi tuyên bố "quay xe". Điều khiến cư dân mạng bàn tán nhiều nhất hiện nay là việc trong concert sắp tới tại Hà Nội, Trấn Thành sẽ giới thiệu Miu Lê với danh xưng nào.