Miễn phí 100% 10 ca thụ tinh trong ống nghiệm cho quân nhân hiếm muộn năm 2025

Ngày 13 tháng 12 năm 2025, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội phối hợp với Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tổ chức Lễ công bố và trao quyết định 10 ca Thụ tinh trong ống nghiệm (TTTON), miễn phí 100% chi phí dành cho quân nhân hiếm muộn năm 2025 qua chương trình "YÊU THƯƠNG LAN TỎA".

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, ThS.BS Lê Thị Thu Hiền (Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội), cho biết: "Không ít quân nhân vì tính chất nhiệm vụ phải xa nhà trong thời gian dài, đặc biệt là những người công tác nơi biên cương, hải đảo, nên hành trình đón con yêu còn nhiều khó khăn. Chính điều đó thôi thúc chúng tôi dành sự quan tâm đặc biệt đến lực lượng này, để chặng đường tìm con của họ bớt đi phần vất vả và thêm nhiều cơ hội thành công. Trong suốt 5 năm đồng hành cùng các gia đình quân nhân hiếm muộn, đã có 38 em bé chào đời từ các gói hỗ trợ miễn phí 100% chi phí thực hiện IVF. Mỗi lần nhìn thấy cặp vợ chồng quân nhân bế trên tay thiên thần nhỏ sau bao ngày mong ước, đó là động lực lớn nhất để đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện tiếp tục theo đuổi sứ mệnh của mình "Kết nối yêu thương, ươm mầm hạnh phúc". Chúng tôi tin rằng, khi có sự đồng hành đúng lúc, những em bé sẽ sớm đến với các gia đình".

ThS.BS Lê Thị Thu Hiền (Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội).

Được biết, từ năm 2021, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội đã triển khai chương trình hỗ trợ dành riêng cho quân nhân, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính và tạo điều kiện để các gia đình tiếp cận phương pháp điều trị phù hợp như: Miễn phí khám, tư vấn, siêu âm, soi tươi đường sinh dục, xét nghiệm tinh dịch đồ; giảm 20% chi phí xét nghiệm cận lâm sàng; voucher 3 triệu đồng khi thực hiện kỹ thuật Thụ tinh trong ống nghiệm. Đặc biệt, Bệnh viện còn hỗ trợ 100% chi phí thực hiện TTTON cho nhiều gia đình quân nhân hiếm muộn trong toàn quân thông qua hình thức xét duyệt hồ sơ.

Tính đến nay, qua 5 năm triển khai, 41 gia đình quân nhân đã nhận được suất hỗ trợ TTTON miễn phí, trong đó 38 em bé đã chào đời khỏe mạnh; một số gia đình đang mang thai và các trường hợp còn lại chờ đón tin vui. Những con số này đã thể hiện rõ hiệu quả của chương trình – mỗi em bé là một câu chuyện, một hành trình và một niềm hy vọng được thắp lên đúng nghĩa.

Năm 2025 tiếp tục ghi nhận sự quan tâm lớn của nhiều gia đình quân nhân khi Bệnh viện nhận được hàng loạt hồ sơ gửi về từ nhiều đơn vị khác nhau ngay sau khi chương trình được công bố. Hội đồng chuyên môn của Bệnh viện đã tiến hành xét duyệt công tâm từng hồ sơ để lựa chọn 10 gia đình nhận gói hỗ trợ Thụ tinh trong ống nghiệm miễn phí 100%.

Những thành tựu mà chương trình "Yêu thương lan tỏa" ghi dấu không chỉ phản ánh hiệu quả của một hoạt động hỗ trợ, mà còn thể hiện việc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội thực hiện trách nhiệm xã hội bằng những việc làm cụ thể. Chương trình đã trở thành điểm tựa tinh thần để nhiều gia đình quân nhân hiếm muộn tiếp tục nuôi dưỡng hy vọng, vững tin trên hành trình tìm kiếm con yêu.

Danh sách 10 gia đình được hỗ trợ TTTON miễn phí 100% trong chương trình Hỗ trợ Quân nhân hiếm muộn – "Yêu thương lan tỏa" 2025:

Các gia đình quân nhân hiếm muộn chụp ảnh cùng ban lãnh đạo bệnh viện và Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội.

1. Gia đình: Nguyễn Đình Quân (1995) – Lê Thị Thu Thảo (1995)

Địa chỉ: Quảng Trị - Đơn vị: Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị

2. Gia đình: Ngô Văn Sáng (1992) – Màn Thị Hoa Hồi (1993)

Địa chỉ: Ninh Bình - Đơn vị: Quân chủng Hải quân

3. Gia đình: Đặng Văn Long (1993) – Dương Thị Mỹ Tiên (1995)

Địa chỉ: Nghệ An - Đơn vị: Quân chủng Hải quân

4. Gia đình: Lê Xuân Hồng (1995) – Đinh Thị Bích Ngọc (1998)

Địa chỉ: Kiên Giang - Đơn vị: Quân chủng Hải quân

5. Gia đình: Vũ Văn Tuấn (1996) – Nguyễn Ngọc Ánh (1996)

Địa chỉ: Hải Phòng - Đơn vị: Quân khu 3

6. Gia đình: Nguyễn Mạnh Vũ (1991) – Trương Thị Lý (1990)

Địa chỉ: Thái Nguyên - Đơn vị: Quân khu 1

7. Gia đình: Lê Văn Quân (1992) - Hoàng Thị Như Hoa (1994)

Địa chỉ: Phú Thọ - Đơn vị: Quân khu 2

8. Gia đình: Lạc Mạnh Dũng (1982) – Nguyễn Thị Quỳnh (1987)

Địa chỉ: Lào Cai - Đơn vị: Quân khu 2

9. Gia đình: Trần Hùng Mạnh (1992) - Nguyễn Thị Hồng Ngọc (2000)

Địa chỉ: Lào Cai - Đơn vị: Quân khu 2

10. Gia đình: Nguyễn Minh Hải (1996) – Nguyễn Thị Thu Nga (1997)

Địa chỉ: Tuyên Quang - Đơn vị: Quân khu 2

Danh sách các gia đình nhận hỗ trợ sẽ được công bố trên các phương tiện truyền thông, Website và Fanpage của Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội nhằm đảm bảo tính minh bạch. 10 trường hợp được chọn thực hiện Thụ tinh trong ống nghiệm (TTTON) miễn phí sẽ được Bệnh viện hỗ trợ 100% chi phí (bao gồm chi phí xét nghiệm, kích trứng, chọc trứng, tạo phôi, trữ phôi, chuyển phôi…), khoảng 100 triệu đồng tùy từng trường hợp. Riêng các chi phí ăn ở, đi lại, sinh hoạt cá nhân cũng như những chi phí phát sinh không nằm trong quy trình thực hiện TTTON, các gia đình sẽ tự chi trả theo quy định.

BSCKI Phạm Văn Hưởng (Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội) cho biết thêm: "Trong lực lượng quân đội hiện có hàng nghìn quân nhân khao khát được đón con yêu, nhưng không phải ai cũng đủ điều kiện để theo đuổi hành trình điều trị hiếm muộn đến cùng. Chỉ cần bớt đi một rào cản, mỗi gia đình sẽ có thêm quyết tâm để bước tiếp. Chính vì vậy, Bệnh viện luôn mong muốn mang đến những hỗ trợ thiết thực nhất, không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng chi phí mà còn để mỗi gia đình cảm nhận được rằng họ không đơn độc trong hành trình ấy. Hy vọng rằng những hỗ trợ của chương trình sẽ trở thành nguồn động viên kịp thời, giúp các gia đình quân nhân thêm vững tin vào hành trình xây dựng tổ ấm. Đối với chúng tôi, mỗi hy vọng được thắp lên, mỗi em bé chào đời khỏe mạnh đều là minh chứng ý nghĩa cho giá trị nhân văn mà Bệnh viện luôn hướng đến".