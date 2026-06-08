Messi hay Ronaldo khó kèm hơn? Ngôi sao từng đối đầu cả hai nói câu công tâm trước World Cup 2026

Khi Lionel Messi và Cristiano Ronaldo chuẩn bị bước vào kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp, cuộc tranh luận về việc ai xuất sắc hơn lại được hâm nóng.

Chỉ còn ít ngày nữa là World Cup 2026 chính thức khởi tranh, người hâm mộ trên toàn thế giới lại có cơ hội chứng kiến Lionel Messi và Cristiano Ronaldo cùng xuất hiện ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Đây nhiều khả năng cũng là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của hai huyền thoại bóng đá đương đại. Chính vì vậy, những cuộc tranh luận về Messi và Ronaldo đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Mới đây, Gonzalo Jara - cựu trung vệ đội tuyển Chile, người từng hai lần vô địch Copa America và có cơ hội đối đầu trực tiếp với cả Messi lẫn Ronaldo - đã chia sẻ quan điểm của mình về câu hỏi mà người hâm mộ bóng đá tranh cãi suốt nhiều năm qua: Ai khó kèm hơn?

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Los Tenores Mañaneros của Radio ADN, Jara cho biết anh rất ngưỡng mộ Cristiano Ronaldo nhưng vẫn đánh giá Messi là thử thách khó khăn hơn đối với các hậu vệ. "Tôi chỉ đối đầu với Cristiano Ronaldo một lần. Tôi rất ngưỡng mộ anh ấy, nhưng xét dưới góc độ bóng đá thì Cristiano rất khác Messi", cựu tuyển thủ Chile chia sẻ.

Theo Jara, điểm khiến Messi trở nên đặc biệt nằm ở khả năng tạo ra những tình huống hoàn toàn khó lường. "Họ chơi ở những vị trí khác nhau. Bạn gần như không thể đối đầu một chọi một với Messi. Điều đó cực kỳ khó khăn.

Cristiano thiên về tốc độ hơn, nhiệm vụ của bạn là cố gắng bám theo anh ấy. Nhưng Cristiano không có những pha đảo hướng hay động tác giả khiến bạn hoàn toàn bị đánh lừa như Messi. Với tôi, họ là hai kiểu cầu thủ rất khác nhau".

Ronaldo và Messi, ai khó kèm hơn? (Ảnh: Marca)

Dù không trực tiếp khẳng định Messi giỏi hơn Ronaldo, nhưng những nhận xét của Jara cho thấy siêu sao người Argentina là đối thủ khiến anh gặp nhiều khó khăn hơn trong các tình huống phòng ngự.

Trong suốt hơn 20 năm qua, Messi và Ronaldo đã cùng nhau tạo nên một trong những cuộc cạnh tranh vĩ đại nhất lịch sử thể thao. Hai siêu sao liên tục thay nhau chinh phục các danh hiệu cá nhân, phá vỡ hàng loạt kỷ lục ghi bàn và góp phần nâng tầm bóng đá thế giới.

Giờ đây, khi World Cup 2026 đang đến gần, cả hai lại đứng trước cơ hội viết nên chương cuối cùng cho sự nghiệp quốc tế huy hoàng của mình. Messi bước vào giải đấu với tư cách nhà đương kim vô địch thế giới cùng Argentina. Sau khi hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu bằng chức vô địch World Cup 2022 tại Qatar, mục tiêu của anh là bảo vệ chiếc cúp vàng cùng Albiceleste.

Trong khi đó, Ronaldo vẫn còn một giấc mơ lớn chưa hoàn thành. Dù đã chinh phục gần như mọi danh hiệu trong sự nghiệp, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn chưa một lần nâng cao cúp vàng World Cup. Ở tuổi ngoài 40, World Cup 2026 có thể là cơ hội cuối cùng để CR7 hoàn tất di sản vĩ đại của mình.

Dù người hâm mộ đứng về phía Messi hay Ronaldo, một điều chắc chắn là World Cup 2026 sẽ mang ý nghĩa đặc biệt. Bởi đây có thể là lần cuối cùng thế giới được chứng kiến hai biểu tượng lớn nhất của bóng đá hiện đại cùng tranh tài trên sân khấu danh giá nhất hành tinh.