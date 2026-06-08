Mbappe không dám xem lại trận chung kết World Cup đối đầu Messi: Tôi sợ đánh thức những con quỷ trong lòng

Dù đã ghi hat-trick trong một trong những trận chung kết World Cup hấp dẫn nhất lịch sử, Kylian Mbappe thừa nhận anh chưa từng xem lại màn so tài với Argentina tại Qatar 2022. Với tiền đạo tuyển Pháp, đó vẫn là một ký ức quá đau đớn để đối diện.

Chỉ còn ít ngày nữa là World Cup 2026 khởi tranh, Kylian Mbappe bất ngờ có những chia sẻ khiến người hâm mộ không khỏi xúc động khi nhắc lại trận chung kết World Cup 2022 với Argentina của Lionel Messi. Đó là trận đấu mà Mbappe đã chơi thứ bóng đá xuất sắc nhất trong sự nghiệp quốc tế. Tiền đạo người Pháp ghi tới 3 bàn thắng vào lưới Argentina, trở thành cầu thủ đầu tiên lập hat-trick trong một trận chung kết World Cup kể từ năm 1966.

Thế nhưng màn trình diễn phi thường ấy vẫn không thể giúp tuyển Pháp bảo vệ thành công ngôi vô địch. Sau 120 phút nghẹt thở với tỷ số hòa 3-3, Les Bleus thất bại 2-4 trên chấm luân lưu, còn Lionel Messi cuối cùng cũng hoàn thành giấc mơ World Cup dang dở suốt sự nghiệp.

Bốn năm đã trôi qua nhưng vết thương ấy dường như vẫn chưa lành với Mbappe. Trong cuộc phỏng vấn mới đây với Sorare, ngôi sao của Real Madrid tiết lộ rằng anh chưa từng xem lại trận đấu lịch sử đó.

"Khi nói về trận chung kết hay nhất mọi thời đại, tôi nghĩ không có trận nào sánh được về mặt giải trí, về tính đối đầu và kịch bản với quá nhiều bước ngoặt. Nó kết thúc bằng loạt luân lưu, cách tàn nhẫn nhất để xác định người chiến thắng. Hoặc Messi giành chức vô địch World Cup đầu tiên trong sự nghiệp, hoặc tuyển Pháp bảo vệ thành công ngôi vương. Dù kết quả thế nào thì đó cũng là một trận đấu lịch sử.

Tôi đã xem lại trận đấu đó chưa ư? Chưa bao giờ. Tôi nghĩ nếu xem lại, nó có thể đánh thức một vài con quỷ trong lòng tôi".

Mbappe vô cùng đau lòng sau thất bại của đội tuyển Pháp trước Argentina trong trận chung kết World Cup 2022 (Ảnh: Getty) Mbappe vô cùng đau lòng sau thất bại của đội tuyển Pháp trước Argentina trong trận chung kết World Cup 2022 (Ảnh: Getty)

Lời thừa nhận của Mbappe nhanh chóng gây chú ý bởi hiếm khi tiền đạo người Pháp công khai nói về những tổn thương tâm lý sau thất bại tại Qatar. Trong trận chung kết năm đó, Argentina dẫn trước 2-0 nhờ các pha lập công của Lionel Messi và Angel Di Maria. Khi nhiều người tin rằng trận đấu đã an bài, Mbappe bất ngờ ghi liền hai bàn thắng chỉ trong vòng vài phút để kéo tuyển Pháp trở lại cuộc chơi.

Bước sang hiệp phụ, Messi tiếp tục đưa Argentina vượt lên dẫn trước. Nhưng một lần nữa Mbappe xuất hiện đúng lúc để hoàn tất cú hat-trick từ chấm phạt đền, đưa trận đấu vào loạt luân lưu cân não. Dù thực hiện thành công lượt đá của mình, Mbappe vẫn phải chứng kiến Gonzalo Montiel ghi bàn quyết định giúp Argentina giành chức vô địch World Cup thứ ba trong lịch sử.

Messi cùng Argentina vô địch World Cup 2022 (Ảnh: Getty)

Thất bại ấy cũng chấm dứt giấc mơ trở thành đội tuyển đầu tiên bảo vệ thành công cúp vàng thế giới kể từ Brazil năm 1962 của tuyển Pháp. Giờ đây, khi World Cup 2026 đang đến rất gần, Mbappe lại đứng trước cơ hội viết tiếp lịch sử.

Sau chức vô địch cùng tuyển Pháp năm 2018 và ngôi á quân năm 2022, chân sút 27 tuổi tiếp tục được kỳ vọng sẽ là đầu tàu của Les Bleus tại giải đấu diễn ra ở Mỹ, Canada và Mexico. Dù vừa trải qua mùa giải không danh hiệu cùng Real Madrid, Mbappe vẫn được xem là một trong những ngôi sao đáng chú ý nhất của World Cup năm nay.

Có thể anh chưa sẵn sàng xem lại đêm Lusail định mệnh năm nào. Nhưng với người hâm mộ Pháp, ký ức đau đớn ấy cũng chính là động lực để Mbappe hướng tới mục tiêu lớn nhất: đưa Les Bleus trở lại đỉnh cao thế giới và viết nên một cái kết khác cho câu chuyện còn dang dở từ Qatar.