Cơn ác mộng World Cup: Haaland và các đồng đội "rợn tóc gáy" vì cảnh báo có rắn độc

Nhiều đội tuyển đau đầu vì rắn ở World Cup.

Để chuẩn bị cho chiến dịch World Cup 2026, đội tuyển quốc gia Thụy Sĩ đã lựa chọn San Diego, California làm "đại bản doanh" tập luyện. Tuy nhiên, bên cạnh việc phải thích nghi với cái nóng và độ ẩm khắc nghiệt của vùng bờ Tây nước Mỹ, các tuyển thủ đang phải đối mặt với một mối đe dọa không ngờ tới ngay tại đại bản doanh là rắn độc.

Sự việc bắt đầu gây chú ý khi tài khoản Instagram chính thức của đội tuyển Thụy Sĩ đăng tải sơ đồ khu tổ hợp tập luyện để giới thiệu với người hâm mộ. Đáng chú ý, bên cạnh các khu vực chức năng quen thuộc như sân tập thủ môn, lều gym hay phòng thay đồ, ban huấn luyện đã phải khoanh đỏ một vùng chu vi lớn kèm theo dòng cảnh báo nghiêm túc: "Khu vực có rắn. Hãy cẩn thận!". Sự xuất hiện của các loài bò sát nguy hiểm tại địa phương đang đặt các ngôi sao triệu đô vào tình thế phải vừa tập luyện, vừa dè chừng từng bước đi.

Thụy Sĩ tiết lộ trại huấn luyện World Cup của họ bị bao quanh bởi rắn (Ảnh: IG)

Đội tuyển Thụy Sĩ không phải là những người duy nhất rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Cách đó hàng nghìn cây số, tuyển Na Uy của siêu tiền đạo Erling Haaland cũng nhận được cảnh báo tương tự tại căn cứ Greensboro, Bắc Carolina. Giới chức địa phương đã lên tiếng nhắc nhở nghiêm túc các thành viên Na Uy về sự hiện diện của rắn đầu đồng – một loài rắn cực độc phổ biến trong vùng. Tiền vệ Kristian Thorstvedt thừa nhận toàn đội đã "rợn tóc gáy" khi nghe thông báo này ngay khi vừa đặt chân đến khách sạn.

Tuyển Na Uy cũng gặp cảnh tương tự Thuỵ Sỹ (Ảnh: Alamy)

Bỏ qua những rắc rối hy hữu từ thiên nhiên hoang dã, đội tuyển Thụy Sĩ đang phải tập trung cao độ cho chuyên môn. Thầy trò huấn luyện viên trưởng đang hoàn tất những mảng miếng chiến thuật cuối cùng trước khi chính thức bước vào trận mở màn bảng B gặp Qatar. Tại bảng đấu này, đại diện châu Âu sẽ lần lượt chạm trán Qatar, Bosnia & Herzegovina và đội đồng chủ nhà Canada. Đội tuyển Na Uy cũng đang tích cực làm quen với môi trường và thời tiết năng nóng tại đây.

The The Sun