Christian Eriksen lại đổ gục trên sân

Christian Eriksen một lần nữa đổ gục xuống sân trong trận giao hữu giữa Đan Mạch vs Ukraine, rạng sáng ngày 8/6.

Trong trận giao hữu giữa Đan Mạch và Ukraine diễn ra rạng sáng nay, một sự cố kinh hoàng đã lặp lại khi tiền vệ ngôi sao Christian Eriksen (Đan Mạch) bất ngờ đổ gục xuống sân ở phút 65. Vụ việc ngay lập tức khiến toàn bộ sân vận động chấn động, ban tổ chức cũng đưa ra quyết định hủy bỏ trận đấu ngay sau đó để tập trung cứu chữa cho cầu thủ.

Christian Eriksen ngã gục trong trận giao hữu giữa Đan Mạch và Ukraine (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên, khác với biến cố ngừng tim nghiêm trọng từng xảy ra tại EURO 2020, tình hình lần này của Eriksen có phần ít đáng ngại hơn. Theo ghi nhận tại hiện trường, tiền vệ này chỉ bị mất ý thức trong một khoảng thời gian ngắn. Anh đã nhanh chóng tỉnh lại và thậm chí có thể tự đi bộ rời sân dưới sự hộ tống và hỗ trợ từ đội ngũ y tế.

Các cầu thủ từ cả hai đội đã tụm lại xung quanh Eriksen (Ảnh: EPA)

Giải thích về sự cố, bác sĩ trưởng của đội tuyển Đan Mạch, ông Morten Boesen, cho biết thiết bị khử rung tim tự động (ICD) - loại máy từng được cấy vào cơ thể Eriksen sau tai nạn năm 2021 đã hoạt động vô cùng chính xác và kịp thời. Chính thiết bị này đã ngăn chặn một kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra.

Hiện tại, tiền vệ 34 tuổi đang thuộc biên chế câu lạc bộ Wolfsburg đã được chuyển đến bệnh viện để thực hiện các cuộc kiểm tra và xét nghiệm chuyên sâu. Các báo cáo y tế mới nhất xác nhận tình trạng sức khỏe của Eriksen đã ổn định, mang lại sự nhẹ nhõm lớn cho người hâm mộ bóng đá nước nhà cũng như thế giới.