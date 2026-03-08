Mẹ Nhật U40 xinh đẹp, tươi tắn như ngoài 20: Bí quyết dáng đẹp bắt nguồn từ cách ăn

Ở tuổi 39, mẹ Nhật Yumi Maruyama vẫn khiến nhiều người ngỡ ngàng khi sở hữu ngoại hình trẻ trung như mới ngoài 20. Không chỉ có gương mặt tươi tắn, cô còn duy trì vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ dù đã trải qua quá trình sinh nở. Là người mẫu kiêm hairstylist, Yumi cho biết bí quyết làm đẹp của mình không nằm ở những phương pháp phức tạp mà đến từ những thói quen rất đơn giản, nhưng được duy trì đều đặn trong cuộc sống hàng ngày.

Ảnh: Instagram.

Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất của cô là ăn uống đúng thời điểm. Yumi không ép bản thân phải ăn đúng ba bữa mỗi ngày như thông thường. Thay vào đó, cô chỉ ăn khi cảm thấy thật sự đói để tránh nạp quá nhiều năng lượng. Đặc biệt, bà mẹ một con thường tránh ăn sau 7 giờ tối để cơ thể có đủ thời gian tiêu hóa, hạn chế tích tụ mỡ thừa. Trong mỗi bữa ăn, cô thường bắt đầu bằng rau củ trước, vừa tốt cho sức khỏe vừa giúp tạo cảm giác no nhanh hơn.

Ảnh: Instagram.

Bên cạnh chế độ ăn uống khoa học, tập luyện thể thao cũng là yếu tố quan trọng giúp Yumi duy trì vóc dáng săn chắc. Cô thường tham gia các buổi tập boxing kết hợp tập gym mỗi tuần. Những bài tập cường độ cao không chỉ giúp đốt cháy năng lượng mà còn hỗ trợ xây dựng cơ bắp, đặc biệt là vùng bụng. Nhờ vậy, dù đã gần 40 tuổi, cô vẫn sở hữu vòng eo thon gọn cùng cơ bụng rõ nét. Sau mỗi buổi tập, Yumi luôn dành thời gian kéo giãn cơ thể để giúp cơ bắp thư giãn và hạn chế chấn thương.

Ảnh: Instagram.

Ngoài việc tập luyện, thư giãn cơ thể cũng là thói quen được cô chú trọng. Trước khi đi ngủ, Yumi thường sử dụng con lăn massage để giúp giảm căng thẳng và mệt mỏi sau một ngày dài. Việc massage nhẹ nhàng không chỉ giúp cơ thể thả lỏng mà còn hỗ trợ tuần hoàn máu, mang lại cảm giác dễ chịu và giúp giấc ngủ sâu hơn.

Ảnh: Instagram.

Đối với mái tóc, bà mẹ 1 con tin rằng việc chăm sóc nhẹ nhàng là chìa khóa để giữ tóc luôn khỏe đẹp. Cô tránh gội đầu bằng nước quá nóng vì nhiệt độ cao có thể khiến tóc và da đầu bị khô. Thay vào đó, cô sử dụng dầu gội dịu nhẹ và thường thoa dầu dưỡng trước khi sấy để giữ mái tóc bóng mượt.

Một bí quyết thú vị khác của người đẹp Nhật Bản là tự tin với cơ thể của mình. Thay vì kiểm tra cân nặng mỗi ngày, Yumi thường quan sát cơ thể trước gương để cảm nhận sự thay đổi. Cô cũng thích mặc những trang phục tôn lên đường cong cơ thể, vừa giúp tăng sự tự tin vừa nhắc nhở bản thân duy trì vóc dáng.

Ảnh: Instagram.

Trong việc chăm sóc da, Yumi theo đuổi quy trình skincare đơn giản nhưng đều đặn. Cô luôn bôi kem chống nắng mỗi ngày để bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV, đồng thời dưỡng ẩm kỹ để giữ da mềm mịn. Ngoài ra, việc ngủ đủ giấc cũng được cô xem là yếu tố quan trọng giúp làn da phục hồi và duy trì vẻ tươi trẻ.

Những bí quyết làm đẹp của Yumi Maruyama cho thấy rằng, để giữ gìn nhan sắc theo thời gian, điều quan trọng không phải là những phương pháp cầu kỳ hay tốn kém. Thay vào đó, chính những thói quen nhỏ như ăn uống hợp lý, tập luyện thường xuyên, ngủ đủ giấc và chăm sóc bản thân đúng cách mới là chìa khóa giúp duy trì vẻ đẹp bền vững.